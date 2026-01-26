2026-01-26 15:32
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Anker Innovations dołącza do Amazon BRAND!

Obrazek Anker Innovations dołącza do Amazon BRAND!

Anker Innovations, globalny producent rozwiązań z obszaru ładowania, smart home i elektroniki użytkowej, bierze udział w Amazon BRAND! Days – trzydniowym wydarzeniu zakupowym na Amazon.pl, które odbędzie się w dniach 26-28 stycznia 2026 r. W ramach akcji klienci mogą skorzystać z czasowych, ekskluzywnych ofert przygotowanych specjalnie dla użytkowników platformy Amazon. Promocje obejmują szerokie portfolio produktów marek Anker, eufy oraz soundcore i są dostępne wyłącznie w oficjalnym Amazon Brand Store. Rabaty sięgają nawet 51%, a oferta obowiązuje przez ograniczony czas lub do wyczerpania zapasów.



Amazon BRAND! Days to format skoncentrowany na markach, który pozwala producentom zaprezentować swoje kluczowe rozwiązania w jednym, dedykowanym środowisku zakupowym, a konsumentom skorzystać z atrakcyjnych cen.

soundcore – rozwiązania audio do pracy, podróży i codziennego użytku
W ramach Amazon BRAND! Days marka soundcore oferuje promocje na urządzenia audio zaprojektowane z myślą o różnych scenariuszach użytkowania – od pracy i nauki, przez mobilność, po domową rozrywkę.
- Wśród objętych promocją produktów znajdują się soundcore Space One Pro – nauszne słuchawki z adaptacyjną aktywną redukcją szumów, zapewniające komfort i skupienie w biurze, w podróży oraz w domu. Model dostępny jest w cenie promocyjnej 599 PLN (cena regularna: 849 PLN).
- Uzupełnieniem oferty są słuchawki true wireless soundcore Liberty 4 Pro, łączące wysoką jakość dźwięku z zaawansowaną redukcją hałasu, dostępne w cenie 549 PLN zamiast 599 PLN.
Na uwagę zasługują również głośniki Bluetooth: soundcore Motion+, oferowany w cenie 249 PLN (regularnie 429 PLN).
- W promocji dostępne są także kompaktowe słuchawki soundcore P31i, przeznaczone do codziennego użytku, w cenie 199 PLN (regularnie 229 PLN).
- Trzydniowa promocji obejmuje również inteligentne projektory do domowej rozrywki Nebula X1 – umożliwiający wygodny dostęp do platform streamingowych oraz wyświetlanie obrazu wysokiej jakości w warunkach domowych i poza nimi. Dzięki mobilnej konstrukcji urządzenie sprawdzi się zarówno jako element domowego kina, jak i rozwiązanie do okazjonalnych seansów w podróży. Model dostępny jest w cenie promocyjnej 9999.99 PLN (cena regularna: 10499 PLN).

eufy – bezpieczeństwo i automatyzacja domu
Z kolei marka eufy prezentuje w ramach Amazon BRAND! Days rozwiązania z obszaru inteligentnego domu, bezpieczeństwa oraz automatyzacji codziennych obowiązków.
- Wśród promowanych produktów znalazł się eufyCam S3 Pro 4-Cam Kit z HomeBase 3, czyli kompleksowy system monitoringu z lokalnym zapisem danych, dostępny w cenie 2642 PLN (cena regularna: 4129 PLN, oszczędność do 36%).
- Dla bardziej zaawansowanych instalacji przygotowano eufy PoE NVR S4 Max Security System z kamerami PTZ, oferowany w cenie 4259 PLN zamiast 5299 PLN. Promocja obejmuje także kamerę eufy 4G LTE Wi-Fi Security, przeznaczoną do miejsc bez stałego dostępu do internetu, dostępną za 689 PLN (regularnie 1399 PLN, oszczędność do 51%).
- W ofercie znalazły się również urządzenia automatyzujące prace domowe i ogrodowe, w tym automatyczna kosiarka eufy E15 Wireless / RTK w cenie 4699 PLN (regularnie 6299 PLN) oraz robot sprzątający eufy E28 Omni z wielofunkcyjną stacją bazową, dostępny w promocyjnej cenie 2999.99 PLN, zamiast 4199 PLN.

Anker – energia i akcesoria dla mobilnego stylu życia
Część oferty Amazon BRAND! Days stanowią także rozwiązania marki Anker, skierowane do użytkowników mobilnych, pracowników zdalnych i profesjonalistów.
- W promocji dostępny jest Anker Laptop Power Bank 25K w cenie 269 PLN (regularnie 359 PLN) oraz Anker 5K Mag / Super Slim Power Bank, oferowany za 169 PLN zamiast 229 PLN.
- Oferta obejmuje również wydajne ładowarki sieciowe, w tym Anker 140W Charger (3C1A) w cenie 269 PLN oraz Anker Desk Charger 200W Prime, dostępny za 249 PLN (regularnie 349 PLN, oszczędność 29%).
- Uzupełnieniem portfolio jest stacja dokująca Anker Prime TB5 (14 w 1) oparta na technologii Thunderbolt 5, oferowana w cenie 1199 PLN zamiast 1799 PLN.

Dostępność
Promocje w ramach Amazon BRAND! Days obowiązują w dniach 26-28 stycznia 2026 r. i są dostępne wyłącznie na Amazon.pl, w oficjalnym sklepie marki Anker Innovations.




źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio
