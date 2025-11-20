Anker rusza ze zniżkami do 39%

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Black Friday? Nie trzeba już czekać! Święto zakupów przestaje być jednodniową okazją – w 2025 roku sezon promocji zaczyna się już teraz. Coraz więcej marek odpowiada na ten trend, wydłużając kampanie i oferując tzw. early deals. Anker Innovations, światowy lider ładowania, elektroniki użytkowej i smart home, dołącza do tego grona i startuje z przedpremierowymi promocjami sięgającymi do 39%. To idealny moment, by przygotować się do świąt i sięgnąć po sprawdzone rozwiązania, które ładują szybciej, niż zdążysz zrobić kawę. Promocja potrwa od 20 listopada do 1 grudnia 2025 roku i obejmie ofertę na Amazonie oraz w oficjalnym sklepie Anker. To doskonały moment, by zaplanować zakupy z wyprzedzeniem i uniknąć pośpiechu w dniu wielkich wyprzedaży. Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz wygodnie online – szybciej, taniej i bez stresu.







Produkty w promocji



Powerbank Anker Laptop (25000 mAh, 165 W, wbudowany kabel)

Przenośne źródło energii stworzone dla tych, którzy pracują w ruchu. Z pojemnością 25000 mAh i mocą ładowania do 165 W bez trudu zasili laptopa, tablet i smartfon jednocześnie. Trzy porty USB-C o mocy do 100 W każdy pozwalają ładować kilka urządzeń naraz, od MacBooka po słuchawki bezprzewodowe. Dwa wbudowane, wysuwane kable eliminują konieczność noszenia dodatkowych przewodów, a jednocześnie pełnią funkcję wygodnego paska do przenoszenia. Solidna, elegancka obudowa jest odporna na uszkodzenia.

Cena: 249 PLN (zamiast 359 PLN, rabat 31%)



Ładowarka Anker Laptop (140 W, 4 porty, PD 3.1) z kablem USB-C

Nowoczesna ładowarka łącząca moc, elegancję i wygodę. Cztery porty umożliwiają jednoczesne zasilanie laptopa, tabletu, smartfona i słuchawek. Dwa porty USB-C oferują błyskawiczne ładowanie z mocą do 140 W, co pozwala naładować MacBook Air 15” do 50% w pół godziny. Kolorowy wyświetlacz pokazuje status ładowania, temperaturę i moc portów w czasie rzeczywistym. Składana wtyczka i antypoślizgowa konstrukcja sprawiają, że ładowarka sprawdza się zarówno na biurku, jak i w podróży.

Cena: 249 PLN (zamiast 359 zł, rabat 31%)



Anker Nano Power Bank (5K, MagGo, Slim)

Ultracienki, elegancki i stworzony z myślą o użytkownikach iPhone’a. Dzięki kompatybilności z nowym standardem Qi2 MagSafe, oferuje szybkie, bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W – bez zasłaniania aparatu czy zwiększania grubości telefonu. Przy pojemności 5000 mAh jest wyjątkowo smukły (8.6 mm grubości), więc mieści się w dłoni, kieszeni czy torebce. Naładuje iPhone’a 16 Pro do 25% w 45 minut. Idealny towarzysz w podróży i na co dzień.

Cena: 159 PLN (zamiast 229 PLN, rabat 31%)



Ładowarka Anker Nano (70 W, 3 porty)

Potrójna moc w kompaktowej formie. Każdy port USB-C oferuje moc do 70 W, co pozwala naładować MacBook Pro 14” do 50% w zaledwie 35 minut. Mimo dużej mocy ładowarka jest o 41% mniejsza od standardowych modeli 70 W. Ma jedynie 5.3 × 4.3 × 3.1 cm, więc bez trudu mieści się w kieszeni czy torbie. Stylowa, teksturowana obudowa z metalową ramką nadaje jej elegancki wygląd.

Cena: 169 PLN (zamiast 219 PLN, rabat 23%)



Powerbank Anker Nano (10K, 45 W, wbudowany zwijany kabel USB-C)

Stylowy i kompaktowy powerbank dla osób w ciągłym ruchu. Z pojemnością 10 000 mAh i mocą 45 W z łatwością zasili smartfon lub laptop. Technologia Samsung Fast Charging 2.0 zapewnia szybkie i stabilne ładowanie w każdej sytuacji. O 16% mniejszy od tradycyjnych modeli, dopuszczony do lotów i lekki – mieści się w każdej torbie. Wbudowany zwijany kabel USB-C eliminuje bałagan, a inteligentny wyświetlacz pokazuje stan baterii.

Cena: 169 PLN (zamiast 229 PLN, rabat 26%)



Ładowarka Anker Nano (45 W) z kablem USB-C do USB-C

Kompaktowa, lekka i stylowa ładowarka z technologią ActiveShield, która chroni urządzenia przed przegrzaniem i utratą mocy. Zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów, niezależnie od tego, czy korzystasz z Samsung Super Fast Charging, czy urządzeń Apple. W zestawie znajduje się kabel USB-C o długości 1.8 m.

Cena: 79 zł (zamiast 129 zł, rabat 39%)



Technologia, która działa dla Ciebie

Żyjemy szybko, dlatego warto wybierać rozwiązania, które naprawdę dotrzymują kroku. Ładowarki i powerbanki marki Anker to niezawodne wsparcie w pracy, podróży i codziennych sytuacjach, gdy liczy się każda minuta. Łączą moc i funkcjonalność w kompaktowej formie, oferując szybkie, bezpieczne i wygodne ładowanie – zawsze tam, gdzie go potrzebujesz.

































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio