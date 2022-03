Antlion Audio - doskonałe mikrofony do każdych słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amerykańska Firma Antlion Audio wprowadza unikalne mikrofony rozszerzające funkcjonalność każdych, także hi-endowych słuchawek. W ofercie firmy są trzy modele mikrofonów: ModMic Wireless, ModMic USB oraz ModMic uni, które chociaż różnią się funkcjonalnością, to w każdym przypadku oferują znakomitą jakość wykonania i brzmienia. ModMic Wireless to wysokiej klasy mikrofon bezprzewodowy, jaki można dodać do każdych słuchawek nausznych. Oferuje on dźwięk o pełnej jakości CD, dzięki wsparciu dla standardu aptX oraz transmisji w formacie 16 bitów i 48 kHz. Dzięki takiemu rozwiązaniu, ModMic Wireless oferuje najwyższą jakość audio, przy zachowaniu niezwykle wygody transmisji bezprzewodowej.







Co więcej, ModMic Wireless wspiera także standard aptX Low Latency. Sprawia to, że wprowadzane przez cały zestaw mikrofonu i nadajnika opóźnienie jest na poziomie zaledwie 34ms, co w praktyce jest kompletnie nieodczuwalne.

Warto zaznaczyć, że to poziom około 5 razy mniejszy, aniżeli opóźnienie, jakie posiada większość mikrofonów Bluetooth na rynku.



Antlion Audio ModMic Wireless posiada także dwa tryby pracy mikrofonu, które w prosty sposób można przełączać przełącznikiem. Pierwszy to tryb dookólny, który zapewnia rejestrację także dźwięków tła. Drugi natomiast to tryb kierunkowy, który rejestruje tylko głos użytkownika, jednocześnie skutecznie wyciszając wszystkie inne dźwięki poza nim.



ModMic Wireless posiada także możliwość szybkiego i całkowitego wyciszenia mikrofonu poprzez naciśnięcie przycisku na nadajniku. Całości dopełnia aż 12 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora oraz szeroka kompatybilność

z różnymi platformami. Zadbano także o to, aby można było ładować ten mikrofon podczas jego pracy. ModMic Wireless wspiera systemy Windows, macOS, Linux oraz Playstation, otwierając tym niezwykle szerokie możliwości przed użytkownikiem. Do tego unikalny system montażu zapewnia pewne mocowanie mikrofonu, a klej najwyższej klasy jest bezpieczny dla praktycznie wszystkich materiałów, wliczając w to metal i plastik i nie pozostawia żadnych uszkodzeń, ani pozostałości.



Antlion Audio ModMic Wireless dostępny jest w wybranych sklepach, także do odsłuchu sklepach MP3Store / HiFiPRO.

Sugerowana cena detaliczna Antlion Audio ModMic Wireless wynosi 599 PLN brutto.

































Źródło: Info Prasowe / MIP