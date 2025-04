Archer BE220 od TP-Link - Wi-Fi 7 i topowa wydajność w zasięgu każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Postępująca digitalizacja sprawia, że szybkie i niezawodne łącze internetowe stało się podstawą dla domowej rozrywki, pracy i komunikacji. TP-Link przedstawia nowe rozwiązanie sieciowe dla współczesnego, cyfrowego domu – Archer BE220. To dwupasmowy router Wi-Fi 7, który łączy zaawansowaną technologię, elegancki design i prostą konfigurację. Archer BE220 jest dwupasmowym routerem Wi-Fi 7, zapewniającym imponującą prędkość transmisji danych sięgającą aż do 3600 Mb/s – do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dzięki temu router doskonale radzi sobie z intensywnym streamingiem w jakości 4K, szybkim pobieraniem danych czy rozrywką w wirtualnej rzeczywistości, gwarantując płynne działanie bez irytujących opóźnień. Dwupasmowa technologia automatycznie optymalizuje ruch sieciowy, minimalizując zakłócenia nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych.







Router wykorzystuje technologie, takie jak Multi-Link Operation (MLO) oraz OFDMA, które pozwalają zachować stabilność połączenia nawet w najbardziej obciążonych sieciach. O optymalny zasięg dbają cztery precyzyjnie rozmieszczone anteny zewnętrzne, wspierane przez technologię Beamforming, która koncentruje sygnał tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, a funkcja EasyMesh pozwala łatwo rozbudować sieć o kolejne urządzenia, likwidując martwe strefy.



Urządzenie posiada także jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej. Całość uzupełnia platforma bezpieczeństwa TP-Link HomeShield z zaawansowaną kontrolą rodzicielską i zabezpieczeniem WPA3, zapewniająca kompleksową ochronę sieci przed zagrożeniami.



Kompaktowy, nowoczesny design urządzenia łatwo wpisuje się w stylistykę współczesnych wnętrz, a prosta konfiguracja przez aplikację mobilną sprawia, że instalacja i zarządzanie routerem są intuicyjne i szybkie. Wystarczy podłączyć router do modemu, pobrać aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami, aby cieszyć się niezawodnym połączeniem w całym domu.



Archer BE220 jest dostępny w sprzedaży w cenie około 320 PLN i objęty został trzyletnią gwarancją producenta.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link