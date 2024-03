Arylic BP50 - Multiportowe urządzenie integrujące

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przystępny cenowo i świetnie brzmiący przetwornik cyfrowo-analogowy wspierający transmisję Bluetooth oraz posiadający przy tym przedwzmacniacz wraz z pre-ampem dla gramofonu? Tak – to możliwe! Arylic BP50 to nie tylko DAC obsługujący Bluetooth 5.2 (a w tym kodek aptX-HD), ale także przedwzmacniacz z wejściami cyfrowymi i analogowymi. To urządzenie, które wystarczy podłączyć do końcówki mocy lub wzmacniacza zintegrowanego, aby mogło stać się centrum domowej rozrywki. Oferuje ono wsparcie dla wszystkich nowych technologii, świetne brzmienie – a jednocześnie jest niezwykle korzystnie wycenione.







Nowoczesny przetwornik o szerokiej funkcjonalności

Arylic BP50 oparty został o sprawdzony i lubiany przez słuchaczy układ firmy ESS Technology ES9023, który odpowiada za konwersję cyfrowo-analogową. Jednocześnie, co istotne, sygnał do tego układu możemy dostarczyć na naprawdę wiele sposobów. Bo Arylic BP50 to nie tylko USB DAC z wejściem USB-C, ale też przetwornik cyfrowo-analogowy wspierający przesyłanie audio poprzez Bluetooth 5.2. I wspierający przy tym kodeki aptX-HD, aptX-LL, aptX-Adaptive oraz oczywiście AAC. Dodatkowo mamy optyczne wejście cyfrowe TOSlink, do którego podłączyć możemy naszą ulubioną konsolę do gier. A także wejście HDMI ARC wspierające funkcję CEC, dzięki któremu nie tylko podłączymy do BP50 telewizor, ale także będziemy mogli sterować jego głośnością.



Nadajnik Bluetooth z funkcją przesyłania dźwięku

Co istotne, Arylic BP50 może nie tylko odbierać, ale i nadawać sygnał audio poprzez Bluetooth. Teraz możemy na słuchawkach bezprzewodowych cieszyć się dźwiękiem z każdego ze źródeł, jakie do Arylica BP50 podłączymy – także tych z wejść analogowych, w tym wejścia gramofonowego. A na dodatek BP50 obsłuży nam dwie pary podłączonych przez Bluetooth słuchawek bezprzewodowych równocześnie. Niezależnie od tego, czy będziemy chcieli posłuchać muzyki, czy obejrzeć na słuchawkach bezprzewodowych film korzystając z wejścia HDMI ARC – Arylic BP50 nam to bezproblemowo umożliwi.



Stabilna transmisja Bluetooth

Marka Arylic ma duże doświadczenie w implementacji najnowszych rozwiązań Bluetooth, dlatego też w BP50 zastosowano nowoczesny układ Qualcomm QCC3040. Współpracuje on z antenami o dużym zysku energetycznym, dzięki czemu zapewniono znakomitą jakość transmisji sygnału Bluetooth. Teraz realny zasięg wynosi aż do 10 metrów od urządzenia. A ponadto zapewniono niskie opóźnienie, co z pewnością będzie przydatną cechą przy oglądaniu filmów.



W pełni funkcjonalny przedwzmacniacz ze zdalnym sterowaniem

Arylic BP50 to nie tylko nowoczesny przetwornik cyfrowo-analogowy, ale także w pełni funkcjonalny przedwzmacniacz. I to taki, który świetnie sprawdzi się podłączony bezpośrednio do końcówki mocy. A na dodatek ma niezwykle szeroką paletę wejść: Bluetooth, wejście liniowe, wejście gramofonowe, wejście optyczne, HDMI ARC, USB (dla pamięci pasowych) oraz wejście USB dla przetwornika. Mało tego, dzięki dedykowanej aplikacji GO CONTROL teraz możemy mieć pełną kontrolę nad wszystkimi jego funkcjami z poziomu telefonu lub tabletu.



Warto też zaznaczyć, że Arylic BP50 to dopracowane urządzenie, które posiada schludną, nowocześnie wyglądającą, a przy tym nie narzucającą się obudowę. Producent zadbał nawet o to, aby urządzenie to posiadało dodatkowe wyjście niskopoziomowe dla podłączenia subwoofera, czy dołączony w zestawie pilot.



Zaawansowany korektor graficzny dla entuzjastów

A dla wszystkich, którzy lubią precyzyjnie dostosować brzmienie pod swoje preferencje producent dostarcza oprogramowanie ACPWorkbench, które oferuje pełną, precyzyjną kontrolę nad wbudowanym w BP50 korektorem. Dzięki temu zyskujemy rzadko spotykane możliwości precyzyjnego kształtowania charakterystyki przenoszenia w pełnym paśmie audio.



Arylic BP50 jest już dostępny w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 549 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP