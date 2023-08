Arylic H50 i B50 – kompaktowe wzmacniacze strumieniujące

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Arylic specjalizuje się w oferowaniu urządzeń audio o niezwykle szerokiej funkcjonalności – także w zakresie strumieniowego przesyłania audio. Bezprzewodowy wzmacniacz stereo Arylic H50 oferuje nie tylko wsparcie dla Tidal Connect i Spotify Connect, ale też działa z asystentem głosowym Amazon Alexa i posiada szeroką paletę gniazd połączeniowych. Jego bardziej przystępny cenowo odpowiednik, Arylic B50 to nie tylko wzmacniacz stereo, ale także nadajnik i odbiornik Bluetooth wspierający protokół aptX HD. To także urządzenia, które – jako wisienkę na torcie – oferują znakomity stosunek jakości do ceny.







Streaming audio bez ograniczeń

Arylic H50 posiada wbudowany streamer o niezwykle szerokiej funkcjonalności. Obsługuje Tidal Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, DLNA, UPnP, czy QPlay. Dodatkowo wspiera takie takie platformy z muzyką, jak Apple Music, Dezeer, Amazon Music, czy Qobuz. No i oczywiście Tidal oraz Spotify. Ponadto może odtwarzać muzykę z lokalnych zasobów a także odbierać i nadawać sygnał za pomocą Bluetooth 5.2 wspierającego protokoły takie, jak aptX-HD, apt-LL, czy SBC.



Wzmacniacz, streamer, DAC – wszystko w jednej obudowie

W tym urządzeniu zintegrowano praktycznie wszystko, czego moglibyśmy sobie życzyć. Arylic H50 to nie tylko wzmacniacz stereo oferujący moc 2x50W (na obciążeniu 4 omów) i zaawansowany streamer. Bo to także przetwornik cyfrowo-analogowy oparty o świetnie brzmiący układ 9023p, do którego możemy dostarczyć sygnał nie tylko poprzez LAN, WiFi, czy Bluetooth, ale także przez jedno z wejść znajdujących się na tylnej ściance. A wśród nich są nie tylko wejścia cyfrowe S/PDIF i TOSlink, ale także wejście USB C audio, przez które do Arylica H50 możemy podłączyć chociażby komputer.



Wejście ARC, wejście liniowe, gramofonowe – i nie tylko

Entuzjaści czarnej płyty również będą możliwościami Arylica zachwyceni. Bo urządzenie to posiada wzmacniacz gramofonowy, w dodatku taki, który obsługuje zarówno wkładki MM, jak i bardziej wyszukane MC. Co więcej, mamy także wejście dla dźwięku z telewizora w nowym standardzie HDMI ARC (Audio Return Channel), a nawet wejście liniowe. To ostatnie, jakby ktoś chciał podłączyć – dla przykładu – tuner radiowy albo inne źródło analogowe.



Dedykowana aplikacja 4STREAM APP i obsługa poprzez Amazon Alexę

Specjalnie dla swoich urządzeń Arylic stworzył od podstaw aplikację sterującą 4STREAM APP. Wspiera ona nie tylko wszystkie istotne platformy strumieniujące, ale też pozwala na odtwarzanie muzyki z zasobów lokalnych. Ponadto oferuje integrację systemów typu multiroom i wielostrefowych. A do tego ma masę przydatnych funkcji takich, jak korektor graficzny, czy ustawianie alarmu. Dodatkową atrakcją będzie tutaj możliwość sterowania i odtwarzania muzyki poprzez asystenta głosowego Amazon Alexę. Tradycjonaliści także znajdą coś dla siebie, bo w zestawie producent dołączył pilota.



Wielofunkcyjny wzmacniacz ze strumieniowaniem Arylic H50 dostępny jest już w polskich sklepach, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1999 PLN.







Arylic B50 łączy kompaktowe rozmiary z mocą 2 x 50W przy obciążeniu 4 omów i jednocześnie posiada szeroką funkcjonalność i dużą elastyczność w zakresie możliwości połączeniowych. To urządzenie, które śmiało odnajdzie się w centrum domowego systemu audio, łącząc jego różne elementy w jedną całość. Urządzenie posiada układ Bluetooth Qualcomm QCC3040, który posiada nie tylko funkcję odbierania, ale i nadawania sygnału audio. Dzięki temu może przesyłać przychodzący do niego sygnał do odbiorników bezprzewodowych takich, jak głośniki czy słuchawki bezprzewodowe. Ponadto możemy też strumieniować muzykę do tego wzmacniacza z komórki i tabletu. A dzięki wsparciu standardu przesyłania audio wysokiej rozdzielczości aptX-HD teraz doskonała jakość brzmienia będzie dla nas dostępna także w formie bezprzewodowej. Ponadto – funkcja dual link umożliwi nam odbieranie sygnału audio poprzez Bluetooth na dwóch urządzeniach jednocześnie. A to sprawi, że świetnym brzmieniem będziemy mogli się teraz cieszyć z drugą osobą.



Wbudowany DAC i szeroki wachlarz wejść

Arylic B50 ma nie tylko wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy z wejściem USB-C, ale także wiele innych gniazd połączeniowych. Znajdziemy tutaj zarówno wejście liniowe, jak i gramofonowe. A także wejście HDMI ARC dla telewizora oraz wejścia cyfrowe – optyczne i koaksjalne – do podłączenia na przykład konsoli do gier.



Dedykowana aplikacja GO kontrol i narzędzie ACPWorkbench

Dla swojego uniwersalnego wzmacniacza producent przygotował bezpłatną aplikację GO CONTROL, która umożliwia nie tylko pełne sterowanie odtwarzaniem, ale i kontrolę nad korektorem pasma, wybór wejść czy ułatwioną konfigurację połączenia Bluetooth. Jednocześnie do dyspozycji mamy także zaawansowane narzędzie ACPWorkbench, w którym możemy dowolnie kształtować charakterystykę przenoszenia. Mamy w niej dostęp do precyzyjnego korektora graficznego, który da nam ogromne możliwości w zakresie dostosowania brzmienia do własnych preferencji.



Wielofunkcyjny wzmacniacz z zawansowaną łącznością Bluetooth Arylic H50 dostępny jest już w polskich sklepach, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 799 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP