Arylic LP10 - Dźwięk Bez Granic w Twoim Domu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Arylic z dumą ogłasza wprowadzenie na rynek Arylic LP10 – kompaktowego, bezprzewodowego streamera muzyki Hi-Res z wbudowaną obsługą Google Cast i AirPlay 2. LP10 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie unowocześnić swój domowy system audio i cieszyć się najwyższą jakością dźwięku w całym domu. Arylic LP10 to urządzenie, które łączy w sobie zaawansowane funkcje z intuicyjną obsługą. Dzięki obsłudze dźwięku Hi-Res do 24-bit/192kHz, LP10 zapewnia studyjną jakość dźwięku, która zadowoli nawet najbardziej wymagających audiofilów. Urządzenie wyposażono w szeroki zakres opcji łączności, w tym dwuzakresowe Wi-Fi (2.4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 5.2 oraz port Ethernet RJ45, co gwarantuje stabilne i szybkie strumieniowanie muzyki.







Idealne Rozwiązanie dla Każdego Systemu Audio

Arylic LP10 to doskonały wybór zarówno dla entuzjastów Hi-Fi, którzy chcą rozbudować swój system o funkcje strumieniowania, jak i dla osób poszukujących prostego sposobu na stworzenie wielopomieszczeniowego systemu audio. Dzięki łatwej konfiguracji i obsłudze za pomocą dedykowanej aplikacji iOS i Android, LP10 sprawia, że dostęp do ulubionej muzyki jest prostszy niż kiedykolwiek.



Dostępność

Arylic LP10 jest już dostępny w sprzedaży w cenie 649 PLN.





Kluczowe Cechy Arylic LP10:

• Obsługa Google Cast i AirPlay 2: Strumieniuj muzykę bezprzewodowo z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS, a także z HomePod i Google Home.

• Hi-Res Audio: Odtwarzanie bezstratnych plików audio w jakości do 24-bit/192kHz.

• Wielopomieszczeniowe Strumieniowanie (Multiroom/Multizone): Synchronizuj odtwarzanie muzyki z wieloma urządzeniami LP10 lub innymi urządzeniami kompatybilnymi z AirPlay 2/Google Cast, tworząc spójny system audio w całym domu.

• Intuicyjny Wyświetlacz OLED: 0.91-calowy wyświetlacz OLED zapewnia szybki podgląd trybu pracy i siły sygnału Wi-Fi.

• Przyciski Dotykowe: Łatwe sterowanie odtwarzaniem za pomocą wbudowanych przycisków dotykowych.

• Szeroka Kompatybilność: Bezpośrednie strumieniowanie z popularnych aplikacji, takich jak Spotify Connect i Tidal Connect, a także odtwarzanie muzyki lokalnej z pamięci USB, NAS lub komputera.

• Wszechstronne Wyjścia: Zarówno cyfrowe (optyczne), jak i analogowe (3.5mm mini jack) wyjścia audio, umożliwiające podłączenie do wzmacniaczy i aktywnych głośników.

• Kompaktowa Konstrukcja: Niewielkie wymiary (108x72x26.6mm) sprawiają, że LP10 idealnie wpasuje się w każde środowisko domowe.



























źródło: Info Prasowe - MIP