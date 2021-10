Astell & Kern SP2000T

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Astell&Kern będąca światowym liderem w zakresie najwyższej klasy przenośnych odtwarzaczy audio, wprowadza najnowszego członka rodziny A&ultima - model SP2000T. Opierając się na doskonałym brzmieniu flagowego odtwarzacza A&ultima SP2000, najnowszy produkt koreańskiej marki jest pierwszym urządzeniem oferującym poczwórny układ przetwornika cyfrowo-analogowego, funkcję Replay Gain oraz nowy system potrójnego wzmacniacza audio. To ostatnie rozwiązanie umożliwia przełączanie pomiędzy rożnymi charakterystykami brzmienia, dzięki trzem trybom działania: OP-AMP (wzmacniacz operacyjny), TUBE AMP (wzmacniacz lampowy) oraz HYBRID AMP, który łączy analogowy i ciepły charakter wbudowanego wzmacniacza lampowego z rozdzielczością i precyzją oferowaną przez najlepsze wzmacniacze operacyjne.







Innowacje zawarte w odtwarzaczu Astell&Kern A&ultima SP2000T:

• System Potrójnego Wzmacniacza wynoszący przenośne brzmienie na zupełnie nowy

poziom.

• Wzmacniacz lampowy Nutube obsługujący wyjścia 2.5mm, 3.5mm oraz 4.4mm.

• Poczwórny układ przetwornika DAC ESS ES9068AS QUAD-DAC dający zrównoważone

a przy tym niezwykle precyzyjne i szczegółowe brzmienie.

• Autorska technologia firmy Astell&Kern TERATON ALPHA, która optymalizuje działanie wszystkich elementów odtwarzacza.

• Funkcja Replay Gain dostosowuje poziom głośności dla wszystkich źródeł aż do

rozdzielczości 24-bitów/192 kHz częstotliwości próbkowania.

• Dwuzakresowe Wi-Fi (Dual-Band) dla lepszej łączności bezprzewodowej.

• Specjalna wewnętrzna konstrukcja mechaniczna dla zminimalizowania szumów.



TECHNOLOGIA WZMOCNIENIA AUDIO NOWEJ GENERACJI

Dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanej technologii, jaką można spotkać w jakimkolwiek odtwarzaczu przenośnym, użytkownicy A&ultima SP2000T mogą przełączać pomiędzy trzema trybami pracy wzmacniacza tak, aby uzyskać najbardziej odpowiadające im brzmienie ich ulubionej muzyki. Bazując na rozwiązaniu znanym z oryginalnego SP2000, konfiguracja ze wzmacniaczami operacyjnymi oferuje najwyższy poziom przejrzystości i dynamiki odtwarzania. Z kolei przełączenie się na tryb lampowy (TUBE AMP) da ciepłe i muzykalne brzmienie kojarzone właśnie ze wzmacniaczami lampowymi.



Aby umożliwić osiągnięcie lampowego charakteru brzmienia, A&ultima SP2000T posiada przyjazną dla urządzeń przenośnych podwójną triodę KORG Nutube. Posiada ona strukturę siatki anody operującą tak samo, jak trioda. A jednocześnie dzięki niewielkim rozmiarom i o wiele mniejszemu zużyciu prądu jest dużo lepiej przystosowana do sprzętu przenośnego, przy tym wciąż zachowując niezwykłe bogactwo harmonicznych. Nutube oferuje także niczym niezakłócone odtwarzanie audio przez około 30,000 godzin, wspierając zastosowane w tym odtwarzaczu wyjścia słuchawkowe 2.5mm, 3.5mm oraz 4.4mm.



NAJLEPSZE Z OBU TECHNOLOGII WZMOCNIENIA

Kulminacją bogatego doświadczenia firmy Astell&Kern w zakresie konstruowania przenośnych torów wzmacniających jest tryb hybrydowy (HYBRID MODE). Łączy on charakterystyczne DNA szczegółowego brzmienia wzmacniaczy operacyjnych wraz z ekspresyjnością trybu lampowego, jednocześnie oferując aż pięć możliwych kombinacji, które różnią się stosunkiem użycia obu technologii wzmocnienia. Umożliwia to dokładne dopasowanie charakteru brzmienia odtwarzacza do konkretnej muzyki i indywidualnych preferencji słuchacza.



SPECJALNA KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA

Aby maksymalnie zniwelować negatywnie oddziałujące na brzmienie efekty mikrofonowania, które są tak często spotykane w sprzęcie lampowym, inżynierowie firmy Astell&Kern z ogromną pieczołowitością zadbali o odpowiednią konstrukcję mechaniczną najnowszego odtwarzacza. Zastosowano modularną budowę urządzenia, izolując płytkę drukowaną od obudowy i pozostałych elementów. Ponadto, sekcja lampowa jest połączona z resztą poprzez specjalne elastyczne połączenia minimalizujące jakiekolwiek wibracje. A dodatkowo cała konstrukcja używa także zawieszenia magnetycznego sekcji lampowej, dzięki czemu znajduje się ona cały czas w powietrzu, co zapewnia całkowitą izolację od szkodliwych wibracji.



POCZWÓRNY PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY DLA NAJLEPSZEGO BRZMIENIA

Astell&Kern SP2000T posiada cztery układy przetwornika ES9068AS DACs, gdzie na każdy kanał przypadają dwie dedykowane kości. Skutkuje to dużo bardziej szczegółowym i jednocześnie zrównoważonym dźwiękiem dodatkowo oferując znakomity realizm i holografię przekazu.



Najnowszy odtwarzacz jest przy tym pierwszym, który oferuje funkcję Replay Gain automatycznie normalizującą głośność dla źródeł o gęstościach do 24 bitów i częstotliwości próbkowania do 192 kHz . Dzięki temu możemy czerpać radość z odsłuchu zróżnicowanych playlist bez konieczności sięgania po pokrętło głośności.



AUTORSKA TECHNOLOGIA TERATON ALPHA

Bazując na rozwiązaniach z odtwarzacza A&Futura SE180, najnowszy Astell&Kern SP2000T jest też drugim modelem, gdzie zastosowano opatentowaną technologię firmy Astell&Kern o nazwie TERATON ALPHA. Technologia ta jest całościowym i opatentowanym rozwiązaniem układowym, który optymalizuje wszystkie elementy układu tak, aby zapewnić brzmienie jak najbardziej zgodne z oryginałem. Podczas szeregu prac badawczych okazało się, że sam przetwornik nie jest jedynym elementem definiującym brzmienie, bo istotna jest tak naprawdę optymalizacja wielu innych czynników. Chodzi tutaj między innymi o zasilanie, poziom szumów, konwersję sygnału, topologię układu a nawet samo rozłożenie układów względem siebie – wszystkie te elementy mają istotny wpływ na właściwości soniczne.



Jednocześnie dopiero, kiedy każdy z nich jest na odpowiednio wysokim poziomie, możliwie jest uzyskanie pełnego realizmu przekazu tak, jak zamierzyli to artyści. Technologia TERATON ALPHA skutecznie usuwa szumy zasilania i zapewnia optymalne wykorzystanie energii aż do stopni wyjściowych, wliczając w to samą konwersję cyfrowo-analogową, którą firma Astell&Kern doskonaliła przez wiele lat.



WYŚWIETLACZ FULL HD

Oprawa graficzna albumów nabiera życia dzięki zastosowaniu w A&ultima SP2000T wyświetlacza Full HD. Ten ekran dotykowy o przekątnej 5-ciu cali posiada rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, paletę 16.7 Milionów kolorów oraz gęstość pikseli na poziomie 441 PPI. A to także sprawia, że mamy tutaj idealnie czytelny interfejs użytkownika.



ŁĄCZNOŚĆ

Wraz z polepszonym wsparciem dla dwuzakresowej łączności Wi-Fi, SP2000T posiada także funkcję AK File Drop zapewniającą łatwiejszy transfer plików poprzez sieć bezprzewodową. Użytkownicy mogą bez konieczności użycia kabla przesyłać pliki z komputera, smartfonu, bądź za pomocą programu FTP znajdującego się w tej samej sieci. Sprawia to, że zarządzanie kolekcją muzyki staje się naprawdę proste i przyjemne.



Ponadto kolejna nowa i innowacyjna funkcja - czyli BT Sink – umożliwia podłączenie SP200T do zewnętrznego urządzenia takiego, jak smartfon poprzez łączność Bluetooth. Umożliwia to odtwarzanie muzyki z takiego urządzenia w najwyższej jakości na odtwarzaczu Astell&Kern. Co równie istotne, A&ultima SP2000T posiada także pełne wsparcie dla Bluetooth 5.0, oferując większy zasięg i dużo stabilniejsze połączenie ze słuchawkami i, wraz ze wsparciem dla 24-bitowych kodeków aptX™ HD oraz LDAC oferuje najlepszą możliwą jakość dźwięku.



A&ultima SP2000T ma też 256GB wewnętrznej pamięci, która może być rozszerzona aż do 1TB za pomocą karty microSD. Oznacza to, że użytkownicy mogą teraz mieć cały czas przy sobie dosłownie tysiące albumów w wysokiej rozdzielczości.



Sugerowana cena detaliczna brutto odtwarzacza Astell&Kern A&ultima SP2000T wynosi 11000 PLN. Premiera najnowszego produktu ma miejsce właśnie teraz. Produkt można nabyć w wybranych sklepach audio oraz odsłuchać w sieci sklepów MP3Store oraz HiFIPRO.





























Źródło: Info Prasowe / MIP