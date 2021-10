Astell&Kern - słuchawki AK ZERO1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Astell&Kern wprowadza najnowsze słuchawki dokanałowe w 100% własnego autorstwa, AK ZERO1, które - będąc konstrukcją hybrydową – posiadają trzy rodzaje przetworników tak, aby oferować przełomowe brzmienie niespotykane wcześniej w słuchawkach dokanałowych. Posiadają miniaturowy przetwornik planarny, dwa przetworniki armaturowe oraz specjalną konstrukcję dynamiczną. Jednocześnie to unikalne połączenie oferuje zalety każdej z tych technologii, dając zaskakująco naturalny przekaz. Teraz fascynacji dobrego brzmienia mogą cieszyć się wiernością przekazu na poziomie znanym ze studiów nagraniowych.







Okrągły miniaturowy przetwornik planarny został specjalnie zaprojektowany i jest wysoce zaawansowaną konstrukcją, która umożliwia zastosowanie doskonałej technologii planarnej w tym przypadku przeskalowanej do użycia w słuchawkach dokanałowych. Adoptując wytrzymałą i lekką membranę planarną, która pozwala zminimalizować straty i łącząc tą membranę ze specjalnym panelem minimalizującym wibracje osiągnięto kryształową czystość przekazu i dynamikę wysokich tonów.



Podwójne przetworniki armaturowe oraz driver dynamiczny

Układ przetworników w AK ZERO1 to także dwie zbalansowane armatury, które posiadają specjalnie zaprojektowane cewki. Sprawia to, że osiągnięto kryształowo czyste wokale z bardzo niskim poziomem zniekształceń. I jednocześnie łącząc te dwa przetworniki z jednostką dynamiczną o średnicy 5.6mm uzyskano zaskakująco czytelny, bogaty i kontrolowany bas. A to wszystko sprawia, że w zakresie brzmienia AK ZERO1 są predestynowane, aby dostarczyć brzmienie, jakie do tej pory było nieosiągalne dla słuchawek dokanałowych.



Zaawansowana i precyzyjna zwrotnica

Aby zapewnić pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w doskonałych i świetnie skomponowanych ze sobą przetwornikach, w AK ZERO1 zaprojektowano specjalną zwrotnicę. Została ona stworzona ze zrozumieniem parametrów poszczególnych przetworników, które zostały jednocześnie optymalnie ułożone we wnętrzu obudowy. Same zaś elementy obudowy zostały zaprojektowane i precyzyjnie wykonane w technice druku 3D tak, aby wyeliminować wszelkie niepożądane wibracje i zapewnić stabilną pracę przetworników. Zapewnia to czysty i precyzyjny dźwięk o znakomitej definicji i gładkości.



Kable z najczystszej miedzi powlekane srebrem

W celu zmaksymalizowania brzmieniowych możliwości najnowszych słuchawek, firma Astell&Kern zastosowało w ZERO1 przewody wykonane z wysokogatunkowej miedzi dodatkowo powlekanej srebrem. Przewody te można także stosować z każdymi słuchawkami dokanałowymi z konektorami MMCX. Co więcej, Astell&Kern wprowadził także dodatkowy zbalansowany kabel 4.4 mm, który został zakończony wysokiej jakości wtyczkami z obrabianego za pomocą CNC aluminium. Dodatkowy kabel PEP11 także używa świetnego przewodnika z posrebrzanej miedzi.



Firmowa i unikalna stylistyka, która wyróżnia produkty Astell&Kern

Rozpoznawalny design marki Astell&Kern oparty o odważne linie znalazł swoje odzwierciedlenie także w AK ZERO1, gdzie mamy do czynienia z precyzyjnie wyciętą powierzchnią wspaniale odbijającą światło. Kształt obudowy i zgrabne kanały douszne zostały starannie zaprojektowane. Sprawia to, że zapewniono nie tylko znakomity komfort i pewne trzymanie słuchawek w uszach, ale uzyskano także świetną transmisję brzmienia, które jest dostarczane bez jakichkolwiek strat. Aby dodatkowo zapewnić doskonałe dopasowanie do ucha, w zestawie znajdziemy pięć par gumek silikonowych oraz jedną parę piankowych. Co więcej, ze słuchawkami otrzymamy także świetnie wykonany pokrowiec, który zabezpieczy je w transporcie.



Sugerowana cena detaliczna brutto AK ZERO1 w Polsce wynosi 3299 PLN, a kabla 4.4 mm – 649 PLN. Słuchawki te dostępne są w wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu w sklepach HiFiPRO z sieci MP3Store.





























Źródło: Info Prasowe / MIP