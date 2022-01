Astell&Kern ACRO CA1000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Astell&Kern będąca światowym liderem w zakresie najwyższej klasy przenośnych odtwarzaczy audio wprowadza na rynek model ACRO CA1000, w znakomity sposób łącząc wysokich osiągów wzmacniacz z funkcjonalnością cyfrowego odtwarzacza audio. To wszystko upakowane w niezwykle kompaktowe i przyjazne w przenoszeniu rozwiązanie biurkowe. ACRO CA1000 w optymalny sposób napędzi każde słuchawki przewodowe. Zestaw cyfrowych i analogowych wejść oraz wyjść sprawia, że ACRO CA1000 może być w sercu każdego systemu Hi-Fi, a także może stać się docelowym i najlepszym systemem dla fanów słuchawkowego audio. System ten reprezentuje fundamentalną filozofię marki Astell&Kern polegającą na zapewnieniu najwyższej możliwej wierności odtwarzania poprzez dostarczenie brzmienia, które jest jak najbardziej zbliżone do oryginału.







ACRO CA1000 – wzmacniacz słuchawkowy

Aby w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w najlepszych hi-endowych słuchawkach konieczne jest zastosowanie dedykowanego i wydajnego prądowo wzmacniacza. ACRO CA1000 posiada czterostopniową regulację poziomu wzmocnienia oferując możliwość napędzania słuchawek napięciem aż 15Vrms bez pogorszenia jakości brzmienia. Wyposażony w szereg złącz daje możliwość podłączenia niezwykle szerokiego wachlarza słuchawek. Co więcej, w urządzeniu zastosowano niezwykle małe przekaźniki a także całkowicie osobne tory audio dla każdego z wyjść tak, aby zminimalizować jakiekolwiek szumy, czy interferencje, które mogłoby negatywnie wpłynąć na brzmienie.



Znakomita sekcja przetwornika cyfrowo-analogowego

Jakość przetwornika cyfrowo-analogowego w znaczącym stopniu wpływa na to, jak bliska oryginału będzie reprodukcja danego nagrania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu

w konstruowaniu najlepszych odtwarzaczy przenośnych na rynku wiedza inżynierów firmy Astell&Kern w tym zakresie jest niedościgniona. ACRO CA1000 posiada najwyższej klasy poczwórny układ przetwornika cyfrowo-analogowego ES9068AS, który zapewnia czysty, detaliczny i zrównoważony dźwięk bez najmniejszych zniekształceń. Układ Quad-DAC wspiera także odtwarzanie formatów wysokiej rozdzielczości natywnie do PCM 32bity i 384 kHz oraz DSD aż do DSD512. Daje to entuzjastom dobrego brzmienia możliwość, by znaleźć się bliżej oryginalnego nagrania odtwarzając przy tym niesłyszane do tej pory detale w muzyce.



Jednocześnie wprowadzona po raz pierwszy w odtwarzaczu A&futura SE180 opatentowana przez Astell&Kern technologia TERATON ALPHA znalazła swoje miejsce także w ACRO CA1000. Technologia ta jest rezultatem wieloletnich badań i ma za zadanie dać jeszcze wyższy poziom wierności odtwarzania. A robi to poprzez skuteczne usuwanie szumów zasilania wraz ze skutecznym zarządzaniem energią oraz stopniami wzmacniającymi o minimalnych zniekształceniach.



Dźwięk ze słuchawek ze sceną, jak z głośników

Przy użytkowaniu słuchawek, gdzie lewy i prawy kanał są wyraźnie odseparowane, może wystąpić zmęczenie uszu podczas dłuższych odsłuchów. Dzięki zaimplementowaniu w CA1000 funkcji Crossfeed możliwe stają się wielogodzinne odsłuchy bez jakiegokolwiek uczucia zmęczenia. Dzieje się tak poprzez połączenie informacji z lewego i prawego kanału, co prowadzi do przybliżenia prezentacji sonicznej do tej znanej z kolumn głośnikowych. W tym połączeniu dostępna jest regulacja takich parametrów, jak odcięcie częstotliwości pasma pracy („Shelf Cutoff”), regulacja wzmocnienia pasma pracy („Shelf Gain”) oraz poziom miksowania („Mixer Levels”). Sprawia to, iż poziom działania funkcji Crossfeed możemy dokładnie dostosować do naszych preferencji.



Funkcjonalność cyfrowego odtwarzacza plików

Będąc czymś więcej, aniżeli tylko wydajnym wzmacniaczem słuchawkowym, ACRO CA1000 posiada także funkcjonalność cyfrowego odtwarzacza plików, co sprawia, iż jest idealnym urządzeniem docelowym dla wszystkich entuzjastów słuchawek. Odchylany (aż do 60 stopni) ekran dotykowy o przekątnej 4.1 cala umożliwia łatwą kontrolę ustawień odtwarzacza

i wzmacniacza z niezwykle intuicyjnym systemem operacyjnym Android oraz zestawem funkcji bezpośrednio zapożyczonym z naszych zdobywających wiele nagród odtwarzaczy przenośnych.



O ile ACRO CA1000 nie jest aż tak przenośny, jak odtwarzacze marki Astell&Kern, ta hybryda wzmacniacza z odtwarzaczem jest w dalszym ciągu relatywnie niewielka a przez to łatwa

w transporcie. Posiada też pojemną baterię o pojemności 8400 mAh, co sprawia, że może odtwarzać muzykę do aż 10 i pół godziny bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła zasilania. Ten wzmacniacz słuchawkowy wspiera także standard ładowania USB-PD 2.0 (9V/3A), dzięki czemu mając dostęp do ładowarki USB-PD możemy naładować baterię do poziomu 50% w jedną godzinę, natomiast tylko 2 i pół godziny zajmuje pełne naładowanie. Zielona dioda na CA1000 sygnalizuje, kiedy ładowanie USB-PD ma miejsce.



Cały zestaw wejść i wyjść umożliwia podłączenie cyfrowych i analogowych źródeł tak, aby rozszerzyć możliwości całego systemu. W ich skład wchodzą wejścia cyfrowe optyczne, koaksjalne, USB-C oraz analogowe wejścia i wyjścia stereo RCA. ACRO CA1000 posiada także 256GB wbudowanej pamięci, która może być rozbudowana poprzez kartę microSD, co oznacza, że użytkownicy mogą gromadzić tysiące albumów o wysokiej rozdzielczości. Ponadto funkcjonalność Replay Gain zadba o to, aby każdy utwór miał odpowiednią głośność, obsługując pliki aż do rozdzielczości 24 bitów i 192 kHz. Dzięki temu możemy słuchać całych playlist bez konieczności sięgania ku gałce głośności.



Zaawansowana łączność

Funkcjonalność BT Sink łączy ACRO CA1000 z zewnętrznym urządzeniem takim, jak chociażby smartfon za pomocą transmisji Bluetooth umożliwiający odtwarzanie muzyki z telefonu na doskonałym przetworniku i wzmacniaczu wbudowanym w CA1000. Co więcej, najnowsze urządzenie marki Astell&Kern posiada pełne wsparcie dla standardu Bluetooth 5.0, oferując większy zasięg i stabilne połączenie. Ponadto wspiera kodeki wysokiej rozdzielczości takie, jak aptX HD czy LDAC, oferując przez to najlepsza możliwą jakość transmisji bezprzewodowej.



Nieziemska stylistyka

Przepięknie zaprojektowana aluminiowa obudowa wraz z widocznym i wyczuwalnym pokrętłem regulacji głośności została zainspirowana przez pojazdy ery kosmicznej poruszające się po terenie innych planet. Jednocześnie system ten w dalszym ciągu posiada znany z urządzeń Astell&Kern motyw łączenia światła z cieniem idealnie wtapiając się w wyraźną i śmiałą koncepcję wzorniczą urządzeń tej marki.



Astell&Kern ACRO CA1000 dostępny jest w wybranych sklepach audio oraz do odsłuchu w sklepach HiFiPRO sieci MP3store, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 10000 PLN brutto.



































Źródło: Info Prasowe / MIP