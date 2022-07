Astell&Kern AK HC2 USB DAC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern, światowy lider na rynku przenośnych urządzeń audio wysokiej rozdzielczości klasy premium, przedstawia dongle USB - AK HC2 Dual DAC, bezkompromisowy i ultrakompaktowy sposób przekształcania dźwięku smartfona i tabletu z systemem iOS i Android oraz laptopów z systemem Windows lub Apple. Ten przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy jest wyposażony w zbalansowane złącze słuchawkowe 4,4 mm, dzięki czemu audiofile i fani muzyki mogą bezproblemowo sterować wybranymi słuchawkami o wysokiej rozdzielczości i doświadczać oryginalnego dźwięku studyjnej jakości, niezależnie od miejsca i czasu.







Ponieważ obwody konwersji cyfrowo-analogowej w laptopach, tabletach i smartfonach pozostają na drugim miejscu, a gniazda słuchawkowe stają się rzadkością w smartfonach, maksymalne wykorzystanie dźwięku wysokiej rozdzielczości oferowanego przez najpopularniejsze usługi przesyłania strumieniowego może nie wydawać się proste. Ale dzięki AK HC2 można to osiągnąć, łatwo i skutecznie.



Zbalansowany dźwięk dla urządzeń z systemem iOS i Android

Pomimo niewielkich wymiarów 17 mm x 50 mm x 10 mm, podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy AK HC2 USB-C jest wyposażony w najnowocześniejsze funkcje, starannie zaprojektowane, aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk o niskim poziomie szumów dzięki zbalansowanemu wyjściu słuchawkowemu 4,4 mm. Technologia Ultra-fine audio oznacza, że firma Astell&Kern była w stanie zintegrować obwody, komponenty i zarządzanie energią w wyjątkowo przenośnym urządzeniu bez pójścia na jakiekolwiek ustępstwa. Wystarczy podłączyć podwójny DAC do wejścia USB-C urządzenia, podłączyć parę słuchawek 4.4 mm i zatracić się w szczegółowym, dynamicznym i niesamowicie realistycznym dźwięku. A jeśli chcesz poprawić jakość dźwięku urządzenia z systemem iOS, po prostu użyj dołączonego adaptera USB-C na Lightning.



Doskonała konstrukcja przetwornik cyfrowo-analogowego Dual-DAC

Sercem AK HC2 Dual DAC są dwa przetworniki Cirrus Logic CS43198 MasterHiFi – wysokowydajne przetworniki cyfrowo-analogowe, w które są wyposażone wielokrotnie nagradzane cyfrowe odtwarzacze audio A&norma firmy Astell&Kern obsługujące odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości do natywnych 32-bit/384 kHz i DSD256 . Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe są sparowane z wysokiej jakości wzmacniaczem analogowym, wystarczająco mocnym, aby bez problemu obsługiwać nawet słuchawki o wysokiej impedancji - a zbalansowane wyjście 4,4 mm oznacza niższy poziom szumów, wyższą moc wyjściową i wyraźniejszą separację kanałów za każdym razem. Kondensatory wykonane na zamówienie optymalizują obwód audio, tłumiąc wahania mocy i optymalizując wydajność wyjściową, jednocześnie minimalizując zużycie energii podłączonego urządzenia.



Wytrzymała, podwójnie ekranowana konstrukcja kabla

Większość produktów USB DAC ma DAC umieszczony w terminalu USB podłączonym bezpośrednio do urządzenia w celu przetwarzania i wysyłania dźwięku. Jednak w przypadku AK HC2 sygnały cyfrowe z urządzenia przechodzą przez podwójnie ekranowany kabel do obwodu audio, zanim zostaną przekonwertowane na sygnał analogowy przez przetwornik cyfrowo-analogowy. Dzięki przetwarzaniu sygnału cyfrowego na późniejszym etapie, jakość dźwięku jest lepsza i pozbawiona szumów w porównaniu z innymi produktami USB DAC.



Podwójnie ekranowany kabel

Kabel został zaprojektowany tak, aby zminimalizować zakłócenia i zapewnić jak najbardziej przejrzysty dźwięk. Drut z rdzeniem miedzianym jest pokryty cyną, aby zapobiec korozji i wzmocnić siłę rozciągającą w celu zwiększenia trwałości, podczas gdy pleciony kabel jest owinięty folią aluminiową, która pomaga blokować hałas – utrzymujący się problem podczas odtwarzania dźwięku.



Testowane przez Roon

AK HC2 jest testowany przez Roon, dzięki czemu abonenci mogą cieszyć się funkcjami zarządzania i dźwięku tej platformy multi-muzycznej, a dodatkową wygodę zapewnia regulacja głośności dostępna za pośrednictwem dedykowanej aplikacji sterującej dla systemu Android.



Projekt światła i cienia

Jak zwykle w przypadku urządzeń Astell&Kern, AK HC2 podąża za unikalnym i charakterystycznym językiem projektowania firmy. Zakrzywiona powierzchnia jest zgodna z filozofią „światło i cień” stosowaną w całej gamie produktów Astell&Kern. Dzięki polerowanej i wytrzymałej obudowie producent zapewnia długowieczność, doskonały wygląd oraz trwałość konstrukcji.



Astell&Kern AK HC2 (PEE52) można kupić w dobrych sklepach ze sprzętem audio oraz dostępne są do odsłuchu w sklepach mp3store oraz HiFiPRO. Cena sugerowana Astell&Kern AK HC2 (PEE52) wynosi 900 PLN brutto.





























Źródło: Info Prasowe / MIP