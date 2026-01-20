Astell&Kern AK HC5 - Flagowy DAC w Formie Kabla USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern ogłasza debiut AK HC5, przetwornika cyfrowo-analogowego USB nowej generacji. ACTIVO HC5 przenosi flagową architekturę DAC Astell&Kern do ultra-przenośnej formy kabla USB, ustanawiając nowy punkt odniesienia dla wydajności w tej kategorii. Nowy AK HC5 został stworzony, aby osiągnąć perfekcyjny dźwięk, dostarczając jakość klasy flagowej w kompaktowej formie. Urządzenie to jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na bezkompromisową jakość dźwięku w połączeniu ze smartfonami, laptopami i konsolami do gier.







Flagowa Technologia i Niezrównana Jakość Dźwięku

• Flagowy Chipset DAC: Sercem HC5 jest przetwornik AK4499EX DAC, komponent wcześniej dostępny wyłącznie w najwyższej klasy odtwarzaczach DAP Astell&Kern. W połączeniu z procesorem cyfrowym AK4191EQ, HC5 doskonale separuje stopnie cyfrowe i analogowe, minimalizując szumy i wydobywając niezwykłą szczegółowość dźwięku.

• Tryb Wysokiej Mocy (High Driving Mode): Zaprojektowany w oparciu o architekturę OPAMP stosowaną w modelu SP4000, HC5 wykorzystuje horyzontalnie ułożoną architekturę wzmacniacza operacyjnego, aby zapewnić wysoką moc wyjściową, większą gęstość i dynamiczną głębię, pozwalając na wysterowanie nawet wymagających słuchawek.

• Podwójne Ekranowanie Szumów: Konstrukcja kabla z podwójnym ekranowaniem szumów zapewnia czystą i stabilną transmisję sygnału, co jest kluczowe dla zachowania integralności dźwięku wysokiej rozdzielczości.



Design i Ergonomia

HC5 to nie tylko potęga technologiczna, ale także dzieło sztuki użytkowej.

• Precyzyjna Kontrola i Wyświetlacz: Urządzenie wyposażono w 1.62-calowy wyświetlacz OLED oraz 150-stopniowe pokrętło głośności, które zapewniają precyzyjną kontrolę i podnoszą komfort użytkowania.

• Szeroka Kompatybilność: Dzięki wsparciu dla standardów UAC 1.0/2.0, AK HC5 zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi urządzeniami, w tym smartfonami, laptopami i konsolami do gier.

• Zaawansowane Funkcje Audio: HC5 obsługuje technologię DAR (Digital Audio Remaster), która upsampluje dźwięk do wyższej częstotliwości próbkowania, oraz oferuje sześć filtrów DAC, pozwalając użytkownikowi na dostosowanie brzmienia do własnych preferencji.



Dostępność i Cena

AK HC5 trafi do sprzedaży w Polsce w litym 2026, a jego zapowiadana cena, to 1999 PLN. Będzie dostępny do testów w specjalistycznych sklepach MP3Store oraz HiFiPRO.

































źródło: Info Prasowe - MIP