Astell&Kern Activo P1 - kompaktowy odtwarzacz Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Astell&Kern, uznany lider w dziedzinie przenośnego audio wysokiej rozdzielczości, wprowadza na polski rynek Activo P1 - kompaktowy odtwarzacz audio klasy Hi-Fi, łączący audiofilską jakość dźwięku z nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Urządzenie, będące owocem submarki Activo, zostało zaprojektowane z myślą o miłośnikach muzyki poszukujących bezkompromisowej jakości dźwięku w podróży i codziennym użytkowaniu. Activo P1 to ucieleśnienie nowej filozofii marki, wyrażonej hasłem "Slim. Simple. Superior". Odtwarzacz łączy w sobie smukłą, minimalistyczną konstrukcję z intuicyjną obsługą i najwyższą jakością dźwięku, dostrojoną przez inżynierów Astell&Kern.







Audiofilska jakość w kompaktowej formie

Sercem Activo P1 jest podwójny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9219Q SABRE, pracujący w idealnie zbalansowanym obwodzie, który dostarcza żywe dźwięki wierne oryginałowi. Odtwarzacz wykorzystuje również zaawansowaną technologię TERATON ALPHA - unikalne rozwiązanie dźwiękowe Astell&Kern, które zapewnia klarowność dźwięku i szeroką przestrzenną scenę. Activo P1 wyposażony jest w dedykowany obwód wzmacniacza, który nie korzysta z funkcji AMP wbudowanej w DAC, co pozwala na wydobycie najdrobniejszych detali muzycznych, niedostrzegalnych w konwencjonalnych odtwarzaczach. Urządzenie obsługuje pliki audio wysokiej rozdzielczości, zapewniając bezstratne odtwarzanie muzyki w formacie Bit Perfect.



Innowacyjny design i ergonomia

Activo P1 wyróżnia się ikonicznym designem, który łączy aluminium i poliwęglan w konstrukcji "Blocks". Materiały te tworzą gładką krzywiznę dla komfortowego chwytu, a jednocześnie maksymalizują kontrast wizualny. Kompaktowy rozmiar mieszczący się w dłoni zapewnia doskonałą przenośność i użyteczność. Przyciski sterujące po obu stronach odtwarzacza zostały zaprojektowane tak, aby użytkownicy mogli rozróżnić każdy z nich wyłącznie za pomocą dotyku. Trzy klawisze (odtwarzanie/pauza, następny i poprzedni) są połączone, umożliwiając intuicyjne sterowanie urządzeniem nawet bez patrzenia na wyświetlacz.



Wydajność i funkcjonalność

Activo P1 napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor, który zapewnia szybką i płynną pracę systemu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dźwięku. Urządzenie oferuje:

• Obsługę aplikacji do strumieniowania muzyki firm trzecich (Apple Music, Tidal, Qobuz i inne)

• Funkcję DAC USB dla komputerów

• Dwuzakresowe Wi-Fi dla bezproblemowego strumieniowania

• Technologię cyfrowego remasteringu audio (DAR) zwiększającą częstotliwość próbkowania

• Zaawansowany korektor parametryczny z 20 pasmami częstotliwości

• Obsługę szybkiego ładowania PD 3.0



Jedną z kluczowych zalet Activo P1 jest wyjątkowa wydajność baterii - urządzenie oferuje do 20 godzin nieprzerwanego odtwarzania na jednym ładowaniu, a dzięki technologii szybkiego ładowania PD 3.0 można je w pełni naładować w zaledwie 1.5 godziny.



Activo P1 by Astell&Kern jest już dostępny w sprzedaży a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 1999 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP