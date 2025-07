Astell&Kern A&Ultima SP4000 - Nowa definicja przenośnego audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern, światowy lider w dziedzinie przenośnych odtwarzaczy audio wysokiej rozdzielczości, z dumą prezentuje swój najnowszy flagowy model – A&ultima SP4000. Ten innowacyjny odtwarzacz cyfrowy (DAP) wyznacza nowe standardy w jakości dźwięku, wydajności i wzornictwie, oferując audiofilom niezrównane wrażenia słuchowe. A&ultima SP4000 to kulminacja lat badań i rozwoju, łącząca w sobie najnowocześniejsze komponenty z zaawansowanymi rozwiązaniami inżynierskimi. Sercem urządzenia jest potężny ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 6125, wspierany przez 8GB pamięci DDR4, co zapewnia błyskawiczną reakcję systemu i płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji audio. SP4000 to prawdziwy klejnot technologiczny, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających słuchaczach.







Jedną z kluczowych innowacji jest opatentowana technologia ESA (Enhanced Signal Alignment), która znacząco poprawia jeden z długotrwałych problemów w audio – opóźnienie grupowe. Dzięki temu SP4000 dostarcza dźwięk o niezrównanej precyzji, szerokiej scenie dźwiękowej i doskonałej dynamice. Urządzenie oferuje również drugą generację technologii DAR (Digital Audio Remaster), która inteligentnie dostosowuje częstotliwość próbkowania, aby zapewnić jeszcze bardziej naturalne i szczegółowe brzmienie.



SP4000 wyposażono w rewolucyjny poczwórny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) składający się z czterech układów AKM4191 i czterech AKM4499EX, co gwarantuje niezrównaną wierność odtwarzania dźwięku. Obsługuje on odtwarzanie bit-to-bit do 32 bitów/768 kHz oraz natywne DSD do DSD512 (22.4 MHz), zapewniając kompatybilność z najwyższej jakości plikami audio.



Design i Ergonomia

SP4000 to nie tylko potęga technologiczna, ale także dzieło sztuki użytkowej. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 904L nadaje mu luksusowy wygląd i solidną konstrukcję, czyniąc go najcięższym odtwarzaczem w historii Astell&Kern (około 615g). Mimo swojej wagi, ergonomiczny kształt i intuicyjny interfejs użytkownika zapewniają komfortowe użytkowanie. 6-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 2K (2160 x 1080) oferuje krystalicznie czysty obraz i łatwą nawigację po bibliotece muzycznej. Nowością jest również fizyczny przełącznik blokady sterowania, umieszczony na górze urządzenia, który zapobiega przypadkowym zmianom głośności lub utworów, gdy odtwarzacz znajduje się w kieszeni. To drobny, ale znaczący detal, który zwiększa komfort użytkowania.



Wydajność i Czas Pracy

Zasilany baterią Li-Polymer o pojemności 6,780mAh, SP4000 oferuje do 10 godzin ciągłego odtwarzania muzyki (w standardowych warunkach: FLAC, 16bit, 44.1kHz, głośność 80, wyłączony ekran, niski gain). Dzięki obsłudze szybkiego ładowania QC3.0, pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 4 godzin.



Dostępność

Astell&Kern A&ultima SP4000 będzie dostępny już z początkiem sierpnia, a jego cena detaliczna wynosi 18990 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MIP