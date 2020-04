Astell&Kern A&ultima SP2000 Special Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

A&ultima SP2000 to topowy model z ekskluzywnej linii odtwarzaczy marki Astell&Kern. Do tej pory dostępny w dwóch wersjach obudowy: Stalowej (Stainless Steal) oraz Miedzianej (Copper). Pomimo zastosowania dokładnie tych samych układów i komponentów, obydwa odtwarzacze różnią się finalnym brzmieniem. Producent jednak zapewnia, że poza obudową nie ma żadnych innych różnic. Różnicę jednak słyszą klienci, którzy wybierają pomiędzy obiema wersjami w zależności do tego co im w duszy gra. Wersja Stainless Steal to zdecydowanie bardziej studyjne, krystaliczne granie z dużą ilością szczegółów. Wersja Copper to z kolei cieplejsza szkoła grania, bardziej relaksująca zbliżona do dźwięku „lampowego”.







Tymczasem na rynek trafiają wersje limitowane odtwarzaczy w całkowicie innej kolorystyce i obudowach. Dostępne są SP2000 Onyx Black oraz SP2000 Vegas Gold. To jednorazowa produkcja i pomimo identycznej ceny jak dotychczasowe wersje, wartością dodaną może być ograniczona liczba wyprodukowanych sztuk. Na Polskę trafia jedynie 20sztuk każdego z modeli. Ta elegancka i wysokiej jakości stal nierdzewna w nowych kolorach była możliwa dzięki technologii powlekania PVD (Physical Vapor Deposition). Proces ten jest przyjazny dla środowiska, a wyniki zapewniającymi długotrwałą ochronę i trwałość.



Astell&Kern A&ultima SP2000 wspiera odtwarzanie formatów aż do 32bit/768kHz PCM z odtwarzaniem “bit-to-bit” , MQA oraz natywne wsparcie dla DSD aż do DSD512. Posiada ośmiordzeniowy procesor, 5” ekran dotykowy, 512GB wewnętrznej, dwuzakresowe Wi-Fi z podwójną anteną dla zapewnienia jak najwyższej jakości streamingu. A tutaj dostępnych mamy ponad 20 serwisów streamingowych z całego świata m.in.: Tidal, Spotify, Qobuz, Deezer, Pandora, SoundCloud, Amazon Music, Youtube i wiele innych.



Astell&Kern A&ultima SP2000 integruje najnowszy, flagowy układ DAC fimy Asahi Kasei – AKM AK4499EQ. SP2000 posiada dwa układy AK4499EQ, pracujące w konfiguracji dual-mono tak, aby zapewnić jak najlepszą scenę i separację stereo. Aby tego było mało używa całkowicie niezależnych obwodów audio dla wyjść niezbalansowanych i zbalansowanych. Taka konstrukcja oferuje o wiele więcej mocy, aniżeli wcześniej, posiadając poziom 6Vrms na wyjściu zbalansowanym oraz 3Vrms na wyjściu niezbalansowanym.



Cena sugerowana Astell&Kern A&ultima SP2000 w limitowanej edycji w Polsce wynosi 16999 PLN brutto. Astell&Kern A&ultima SP2000 w limitowanej edycji dostępny będzie w wybranych sklepach oraz do odsłuchu w sklepach mp3store.

















Źródło: Info Prasowe / MIP