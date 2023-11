Astell&Kern HB1 i Kann Ultra – przenośny i nowatorski DAC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koreański producent wprowadził właśnie dwa niezwykle ciekawe produkty. Pierwszy z nich, HB1, to niewielkich rozmiarów, lecz niezwykły w swojej uniwersalności miniaturowy przetwornik cyfrowo-analogowy. Posiada on nie tylko zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy, ale i może działać, jako DAC podłączony przez USB oraz bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z wykorzystaniem aptX HD dla najlepszej jakości brzmienia. KANN Ultra to z kolei najnowsza i najmocniejsza zarazem wersja znanego i lubianego odtwarzacza. Jest ona oparta na dwóch układach ESS9039PRO w trybie dual-mono i oferuje nie tylko ogromną moc, ale i wszystkie autorskie rozwiązania firmy wraz z najnowszą funkcją Digital Audio Remaster.







Pełna swoboda w doświadczaniu muzyki

Najnowszy przenośny DAC ze zbalansowanym wzmacniaczem słuchawkowym, Astell&Kern HB1 to urządzenie, które daje nam niezrównaną elastyczność. Bo może pracować zarówno jako DAC podłączony przez kabel USB, jak i może też odbierać bezprzewodowo strumień danych za pomocą transmisji Bluetooth. W tym ostatnim scenariuszu urządzenie oferuje wsparcie dla wszystkich ważnych kodeków, wliczając w to aptX HD dla zapewnienia znakomitej jakości brzmienia.



Zaawansowany układ elektroniczny

Część przetwornika cyfrowo-analogowego oparta została w HB1 o jeden z najnowszych układów marki ESS Technology – ED9281AC PRO. To dedykowana kość, która oferuje nie tylko znakomite brzmienie, ale została także zaprojektowana tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przekłada się na wysoką żywotność wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego. Czas odtwarzania przy użyciu kodeka ACC wynosi dzięki temu aż do 6 godzin. A ładowanie do pełna zajmuje tylko półtora godziny. Co więcej, w Astell&Kern HB1 mamy także dwa wyjścia słuchawkowe – mini-jack 3.5mm oraz zbalansowane wyjście 4.4mm. To ostatnie zapewnia w pełni zbalansowany tor sygnału począwszy od przetwornika cyfrowo-analogowego.



Pełne wsparcie dla gęstych formatów

Astell&Kern HB1 oferuje wsparcie dla plików wysokiej rozdzielczości, także w przypadku strumieniowania. I jest w stanie obsłużyć format PCM aż do 384 kHz częstotliwości próbkowania oraz format DSD aż do DSD256 (Quad-DSD). Oczywiście znajdziemy także pełne wsparcie dla standardów MQA oraz LDAC.



Niewielkie rozmiary i nietuzinkowy wygląd

Koreański producent zdążył już przyzwyczaić nas do tego, że jego urządzenia nie tylko doskonale grają, ale i w ich przypadku wygląd idzie także w parze z brzmieniem. Nie inaczej jest z HB1 – mamy tutaj charakterystyczny design ze starannie przemyślanymi wszystkimi elementami. I, co więcej, urządzenie jest też niezwykle lekki – waży zaledwie 40 gram.



Astell&Kern HB1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1390 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP