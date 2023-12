Astell&Kern HC4 - Połączenie technologii dla mobilnego audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana koreańska marka, będąca liderem w zakresie przenośnego sprzętu audio wysokiej klasy wprowadza teraz kolejny interesujący produkt. Astell&Kern HC4, bo o nim mowa, to niewielkich rozmiarów DAC ze wzmacniaczem słuchawkowym. Posiada on nie tylko podwójne wyjścia słuchawkowe, włącznie z wyjściem 4.4mm zbalansowanym, ale także świetnie brzmiący układ przetwornika AKM AK4493S. A także unikalną dla marki Astell&Kern funkcję Digital Audio Remaster. Dodatkowo wspiera urządzenia pracujące na systemie iOS i posiada wsparcie dla starszego standardu UAC1.0, przez co bez problemu podłączymy HC4 np. do konsoli do gier. Oraz, co najważniejsze, oferuje nam doskonałe brzmienie, które idzie w parze z pięknym wzornictwem, z czego marka Astell&Kern jest zresztą znana.







Astell&Kern HC4 – pierwszy „DAC na kablu” koreańskiej marki z układem AKM

Aby zapewnić najlepszą możliwą w tego typu sprzęcie jakość brzmienia, inżynierowie z Korei zdecydowali się pierwszy raz na użycie układu przetwornika produkcji Asahi Kasei Microsystems w tak niewielkim urządzeniu. Układy te zdobyły ogromne uznanie we wcześniejszych urządzeniach marki Astell&Kern, jednakże do tej pory ich zastosowanie tak małych DACach stwarzało spore wyzwania natury konstrukcyjnej. W HC4, dzięki doświadczeniu marki, zastosowano układ AK3393s. Jest on ulepszoną wersją posiadającą niższy poziom szumów, mniejsze zużycie energii i bardzo precyzyjną część wzmacniającą. Wszystko to przekłada się na znakomite, pełne a jednocześnie rozdzielcze brzmienie. Co więcej, najnowszy HC4 wspiera także gęste formaty, wliczając w to PCM 32bity/383kHz oraz DSD aż do DSD256.



Specjalnie opracowana sekcja wzmacniacza słuchawkowego

Dla zapewnienia optymalnego brzmienia z różnymi słuchawkami, pieczołowicie zaprojektowano sekcję wzmacniacza. Użyto specjalnych, miniaturowych rezystorów oraz wyselekcjonowanych kondensatorów tantalowych. Zastosowany też specjalnie opracowany system zarządzania zasilaniem, dzięki czemu najnowszy Astell&Kern HC4 minimalizuje pobór prądu z urządzenia, do którego jest podłączony.



Podwójne wyjścia słuchawkowe – 3.5mm i 4.4mm

Astell&Kern HC4 posiada dwa wyjścia słuchawkowe: niezbalansowane w standardzie „mały jack” (3.5mm) oraz zbalansowane korzystające z gniazda 4.4mm. Jednocześnie wyjście zbalansowane potrafi dostarczyć aż 3Vrms, a przy tym posiada niezwykle niski poziom szumów. Dzięki temu uzyskano kompatybilność z szerokim wachlarzem różnych słuchawek.



Digital Audio Remaster – teraz także w HC4

Najnowszy miniaturowy “dongle” posiada teraz funkcję znaną do tej pory z topowych przetworników marki. Mowa oczywiście o Digital Audio Remaster, która sprawia, że sygnał jest konwertowany do formatów gęstych w locie, co zapewnia lepsze, bardziej pełne, rozdzielcze i przestrzenne brzmienie. Przy włączonej funkcji DAR sygnał PCM jest konwertowany do częstotliwości 352.8 lub 384 kHz (dla częstotliwości źródłowych, odpowiednio, 44.1 oraz 48 kHz), natomiast sygnał DSD jest konwertowany do DSD256. To unikatowe rozwiązanie, które do tej pory było niedostępne w tak niewielkich urządzeniach. A jednocześnie oferuje ono drugą, dodatkową – i dla wielu lepszą – sygnaturę brzmienia, co także sprawia, że HC4 jest też niezwykle uniwersalny pod względem brzmienia.



Wysoka kompatybilność ze wsparciem dla UAC 1.0 i UAC 2.0

O ile nowoczesne smartfony, tablety oraz komputery wspierają standard USB 2.0 (USB Audio Class 2.0), to aby zapewnić wsparcie dla źródeł takich, jak chociażby konsole do gier – HC4 wspiera także standard UAC 1.0. Zapewnia to pełną kompatybilność z urządzeniami takimi, jak chociażby PlayStation, czy Switch. Dzięki temu możemy teraz w wygodny i elegancki sposób uzyskać znakomite brzmienie nie tylko podczas odtwarzania muzyki, ale także i w grach, co bezpośrednio przekłada się na znakomitą jakość rozgrywki.



Dwa wysokiej jakości kable w zestawie

Astell&Kern to marka, która ogromną wagę przywiązuje także do drobnych, acz czasami niezwykle istotnych szczegółów. Dlatego też w zestawie z HC4 znajdziemy także dwa wymienialne kable. Jeden pozwoli nam na podłączenie się z urządzeniami z portem USB-C, drugi obsłuży urządzenia z portem Lightning. Oba przewody posiadają podwójne ekranowanie oraz specjalne, pokryte cyną przewodniki miedziane dla ich zabezpieczenia przed utlenianiem.



Znakomite wykonanie i nowoczesny, ponadczasowy wygląd

Oczywiście, jak przystało na każdy produkt koreańskiej marki, HC4 to także pieczołowite wykonanie i unikalna a jednocześnie awangardowa stylistyka. Cała obudowa to konstrukcja typu „unibody” i jest wykonana z jednego bloku aluminium. Urządzenie waży zaledwie 31 gram i posiada także diodę informującą o statusie. Posiada także certyfikat „Roon Tested”, co świadczy również o jego łatwej konfiguracji w platformie Roon.



Astell&Kern HC4 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1149 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP