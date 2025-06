Astell&Kern LUNA i VIRTUOSO - dwa oblicza dźwiękowej perfekcji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

irma Astell&Kern z dumą prezentuje dwa nowe modele słuchawek premium: dokanałowe LUNA oraz nauszne VIRTUOSO. Oba modele reprezentują szczyt inżynieryjnej precyzji i audiofilskiej doskonałości, oferując dwa różne, lecz równie wyrafinowane podejścia do odtwarzania dźwięku. Astell&Kern LUNA to trzeci model w uznanej serii słuchawek dokanałowych marki, stanowiący odważną ewolucję w dążeniu do absolutnej wierności dźwięku. Bazując na technologicznych osiągnięciach modeli AK ZERO1 i ZERO2, LUNA przyjmuje minimalistyczne, purystyczne podejście: jeden przełomowy 13-milimetrowy przetwornik planarny umieszczony w tytanowej obudowie, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym odwzorowaniu źródła i naturalnej muzykalności.







W sercu LUNA znajduje się przetwornik Katabiki - nowo opracowana konstrukcja jednobiegunowa (Unipolar Micro Planar Magnetic), stworzona we współpracy z firmą MADOO. W przeciwieństwie do tradycyjnych przetworników planarnych, ta jednobiegunowa konstrukcja wykorzystuje potężny pojedynczy magnes i podwójne pierścieniowe jarzmo dla lepszej kontroli strumienia magnetycznego, umożliwiając wyjątkową szybkość, rozdzielczość i stabilność.



Zewnętrzna obudowa LUNA wykonana jest z litego tytanu, wybranego ze względu na wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy i doskonałe właściwości akustyczne. Jej wyrafinowane krzywizny i metaliczne wykończenie inspirowane są delikatnym kształtem księżyca - stąd nazwa LUNA. Aby w pełni uwolnić potencjał swojego unikalnego przetwornika, LUNA wyposażona jest w wysokiej czystości hybrydowy kabel od renomowanego specjalisty od kabli - firmy Eletech. Srebrzone przewodniki OCC i czysta miedź OCC zapewniają idealną równowagę przejrzystości, ciepła i kontroli.





VIRTUOSO: Studyjna precyzja w eleganckiej formie

Astell&Kern VIRTUOSO to flagowe słuchawki nauszne, które łączą studyjną precyzję z luksusowym komfortem. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki Mylar Titanium, VIRTUOSO oferują niezrównaną klarowność i dynamikę w całym spektrum częstotliwości od 6 Hz do 42 kHz. Słuchawki wykorzystują ekskluzywną technologię S-Logic 3 firmy Ultrasone, która umożliwia naturalną, przestrzenną reprodukcję dźwięku przypominającą profesjonalne monitory studyjne. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu przetworników względem ucha, VIRTUOSO tworzą trójwymiarową scenę dźwiękową bez sztucznego przetwarzania sygnału.



Obudowa VIRTUOSO wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, w tym aluminium klasy lotniczej i najwyższej jakości skóry, zapewniając zarówno trwałość, jak i luksusowy wygląd. Ergonomicznie zaprojektowane nauszniki z pianką zapamiętującą kształt i welurowym wykończeniem zapewniają doskonałą izolację akustyczną i komfort nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Słuchawki wyposażone są w wysokiej jakości kabel 4.4 mm OFC z miedzią w połączeniu ze srebrzonym kablem OFC, zapewniający czysty, niezakłócony sygnał i kompatybilność z urządzeniami Astell&Kern oraz innymi źródłami audio wysokiej rozdzielczości.



Dwa różne podejścia, jedna filozofia

Mimo różnic w konstrukcji i przeznaczeniu, zarówno LUNA, jak i VIRTUOSO ucieleśniają filozofię Astell&Kern: bezkompromisową jakość dźwięku, precyzyjne wykonanie i innowacyjne podejście do inżynierii audio. LUNA, ze swoim minimalistycznym, jednokierunkowym podejściem, oferuje niezrównaną przejrzystość i szybkość, idealną dla audiofilów ceniących precyzję i mobilność. VIRTUOSO, z kolei, zapewniają studyjną dokładność i komfort w formie tradycyjnych słuchawek nausznych, doskonałych do długich sesji odsłuchowych w domu lub studiu.

Oba modele dostarczane są z kompletnym zestawem akcesoriów premium, odzwierciedlających ich flagowy status.



Dostępność i cena

Słuchawki Astell&Kern LUNA i VIRTUOSO są już dostępne u autoryzowanych sprzedawców Astell&Kern oraz w wybranych sklepach z elektroniką premium. Sugerowana cena detaliczna LUNA wynosi 12990 PLN, a VIRTUOSO 3999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP