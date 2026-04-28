Astell&Kern PD20 - dopasowuje dźwięk do Twojego słuchu

Astell&Kern PD20 to najnowszy przenośny odtwarzacz audio klasy premium, który wyznacza nowy kierunek w segmencie high-end portable audio. Model PD20 łączy referencyjne brzmienie marki Astell&Kern z przełomowym systemem personalizacji dźwięku, pozwalając użytkownikowi dostroić odsłuch do indywidualnych cech słuchu. To urządzenie stworzone dla tych, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko doskonałych parametrów – chcą doświadczenia szytego na miarę. Najbardziej wyróżniającą cechą PD20 jest funkcja Personal Sound, opracowana we współpracy ze szwedzką firmą Audiodo. Dzięki dedykowanym słuchawkom dołączonym do zestawu użytkownik może przeprowadzić test słuchu, po którym urządzenie tworzy indywidualny profil audio – osobno dla lewego i prawego ucha.







Efekt to bardziej naturalna równowaga tonalna, lepsza czytelność detali i jeszcze większe zanurzenie w muzyce. To podejście, które przenosi ideę personal audio na zupełnie nowy poziom. Sercem urządzenia jest zaawansowana konfiguracja Quad DAC ESS ES9027PRO, pracująca w układzie czterech niezależnych przetworników cyfrowo-analogowych. Takie rozwiązanie minimalizuje przesłuchy międzykanałowe i poprawia separację, przekładając się na wyjątkową scenę dźwiękową, czystość i precyzję przekazu. PD20 obsługuje pliki PCM do 32-bit / 768 kHz oraz Native DSD512, dzięki czemu bez kompromisów odtwarza najbardziej wymagające formaty hi-res audio.



Trzy charakterystyki wzmacniacza – jeden odtwarzacz

Model PD20 wyposażono w autorską architekturę Triple AMP, umożliwiającą przełączanie między trzema trybami pracy wzmacniacza:

* Class A – gęsty, analogowy, nasycony dźwięk

* Class AB – dynamiczny i energetyczny charakter

* Hybrid – połączenie muzykalności i kontroli



To rozwiązanie pozwala dobrać charakter brzmienia zarówno do używanych słuchawek, jak i indywidualnych preferencji.



Design inspirowany sprzętem studyjnym

Astell&Kern PD20 wyróżnia się industrialnym, precyzyjnie wykonanym wzornictwem. Aluminiowa obudowa, duży 6-calowy ekran Full HD+, dwa górne pokrętła sterujące oraz fizyczne przełączniki przywołują skojarzenia z profesjonalnym sprzętem studyjnym.



Dostępność i cena

Astell&Kern PD20 wchodzi do sprzedaży w Polsce w maju 2026, a jego sugerowana cena, to 8499 PLN z 23% VAT.























źródło: Info Prasowe - MIP