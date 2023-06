Astell&Kern SE300

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koreański producent najwyższej klasy przenośnych odtwarzaczy audio wprowadza czwarty model w swojej serii A&futura, który wprowadza niespotykane do tej pory rozwiązania w jednym odtwarzaczu. AK SE300 posiada nie tylko w pełni dyskretny DAC na drabince rezystorowej (R2R), ale i nowy wzmacniacz słuchawkowy, który może pracować zarówno w klasie AB, jak i w bezkompromisowej klasie A. Co więcej, sam przetwornik może też działać w trybie bez nadpróbkowania, co w połączeniu z jego architekturą sprawia, że teraz możemy mieć to unikalne brzmienie zawsze ze sobą.







Przetwornik R2R o prawdziwie 24-ro bitowej architekturze

Zamiast często spotykanych, zwłaszcza w odtwarzaczach przenośnych, układów DAC o architekturze delta-sigma, w SE300 zastosowano przetwornik oparty o drabinkę rezystorową. Ten rodzaj przetwornika znany także, jako R2R jest niezwykle ceniony nie tylko za swój analogowy charakter brzmienia, ale także za naturalne oddanie dynamiki, barwy i atmosfery nagrania. Jednocześnie jest on rzadko stosowany ze względu na jego skomplikowaną implementację. Jednakże w przypadku najnowszego odtwarzacza, Astell&Kern po raz kolejny udowodnił, że nie zamierza iść na skróty. Poświecono kilka lat na projektowanie i odsłuchy, co zaowocowało powstaniem niezwykle brzmiącej sekcji przetwornika. Składa się ona z 96 ultra-precyzyjnych rezystorów, które dobrane są w 48 par. Uzyskano dzięki temu realną rozdzielczość 24 bitów, której nie oferuje nawet wiele drogich stacjonarnych źródeł cyfrowych. W konstrukcji dyskretnego przetwornika wykorzystanego wSE300 zadbano nawet o zastosowanie rezystorów o specyfikacji TCR10, które nie zmieniają parametrów pod wpływem temperatury, co gwarantuje najwyższej klasy brzmienie w każdych warunkach.



Dedykowany układ FPGA oraz tryb NOS (‘Non-Over Sampling’)

Specjalnie dla SE300 opracowano układ FPGA, który jest programowalnym układem logicznym i spełnia w tym odtwarzaczu szczególną funkcję. Dzięki wykorzystaniu autorskich algorytmów pracuje on jako wysokiej jakości filtr cyfrowy, umożliwiając nadpróbkowanie sygnałów o częstotliwości 44.1 kHz do 352.8 kHz oraz sygnałów częstotliwości 48 kHz do 384 Khz. Układ ten umożliwia także odtwarzanie formatu DSD, oferując wsparcie aż do DSD256. Jednocześnie, co jest kolejną unikalną cechą nowego odtwarzacza – Astell&Kern SE300 posiada także przełączalny tryb NOS, znany także, jako Non-Oversampling. W trybie tym filtr cyfrowy jest zupełnie pomijany i sygnał trafia bezpośrednio do sekcji przetwornika, bez jakiejkolwiek ingerencji w domenie cyfrowej. Przekłada się to na unikalny, analogowy charakter brzmienia, który jest tak pożądany i nieosiągalny dla układów o architekturze Delta-Sigma.



Wzmacniacz z dwoma trybami pracy – klasa A lub AB

Astell&Kern SE300 daje użytkownikowi możliwość wyboru nie tylko, jeżeli chodzi o tryb pracy sekcji cyfrowej, ale także w zakresie tego, jak działa jego wysokiej klasy wzmacniacz słuchawkowy. Wzmacniacz ten został zaprojektowany specjalnie, aby pokazać wszystkie zalety przetwornika R2R. A przy tym oferuje możliwość pracy w najbardziej purystycznym trybie wzmacniania sygnałów audio, czyli w klasie A. Ten tryb pracy oferuje najwyższą liniowość, a co za tym idzie – niezwykle naturalne i pozbawione jakiegokolwiek elektronicznego nalotu brzmienie, które jest nie tylko czyste, ale również transparentne i precyzyjne. Dla osób, które oczekują większej ekonomii energetycznej, czyli nieco dłuższego czasu odtwarzania umożliwiono pracę w trybie AB, która dodatkowo oferuje nieco inny charakter brzmienia. Dwa tryby wzmocnienia – „Normal” i „High-Gain” umożliwią doskonałą współpracę odtwarzacza z szerokim spektrum słuchawek, czy to dokanałowych, czy nausznych.



Nowy i niezwykle przyjazny interfejs użytkownika

W SE300 zastosowano zaprojektowany od podstaw interfejs użytkownika, który teraz umożliwia nie tylko szybkie przeglądanie dużych bibliotek, ale także płynną obsługę wielu serwisów strumieniujących. Jego kolorystyka jest niezwykle przyjazna dla wzroku, a dodatkowo płynność działania sprawia, że teraz interakcja z odtwarzaczem to czysta przyjemność.



Mnogość przydatnych funkcji

Nie zapomniano także o szerokiej palecie dodatkowy i przydatnych zarazem funkcji. W Astell&Kern SE300 znajdziemy nie tylko pewnie działający układ Bluetooth 5.0, ale i znane z innych odtwarzaczy koreańskiej marki niezwykle przydatne funkcje AK File Drop, czy BT Sink. Umożliwią one nie tylko łatwe przesyłanie plików do odtwarzacza, ale także przesyłanie muzyki do niego w czasie rzeczywistym z różnych urządzeń. Dodatkowo odtwarzacz ten będzie wspierał nie tylko dekodowanie MQA, ale i pełną funkcjonalność Roon Ready. Całości dopełnia – jak zwykle w przypadku marki Astell&Kern – perfekcyjne wykonanie całego odtwarzacza. Zastosowano świetnie wyglądające połączenie aluminium, stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego. A to sprawia, że to odtwarzacz klasy premium w każdym calu.



Astell&Kern SP300 dostępny jest już w sieci sklepów MP3Store / HiFiPRO a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 10300 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / MIP