Astell&Kern SP3000 Copper, SR35, ZERO2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Znany koreański producent najwyższej klasy przenośnego sprzętu audio, który od wielu lat wyznacza trendy w branży po raz kolejny poszerza swoją ofertę. A&ultima SP3000 Copper Limited Edition to pięknie wersja flagowego odtwarzacza posiadająca obudowę w miedzianym wykończeniu. A&norma SR35

z kolei to nowy odtwarzacz klasy średniej oferujący świetne brzmienie przy niewielkich rozmiarach. A ZERO2 to wieloprzetwornikowe słuchawki dokanałowe posiadające zaawansowaną konstrukcję typu „quad-brid”, która integruje aż cztery różne typy przetworników.







SP3000 Copper Limited Edition

Flagowy odtwarzacz w wersji z miedzianą obudową posiadający najbardziej zaawansowany zestaw przetworników renomowanej marki AKM. Astell&Kern A&Ultima SP3000 Copper Limited Edition to najnowsza wersja zaawansowanego flagowego odtwarzacza koreańskiej marki. Warto nadmienić, że SP3000 to kwintesencja całej wiedzy tego producenta, który de facto stworzył całą niszę przenośnych odtwarzaczy klasy hi-end.



SP3000 to pierwszy na świecie odtwarzacz przenośny, który implementuje najnowsze i najlepsze układy przetworników marki AKM. W odtwarzaczu znajdują się dwa układy AK4191EQ pełniące rolę m.in. filtru cyfrowego i modulatora, oraz aż 4 układy AK4499EX pełniące rolę właściwego przetwornika cyfrowo-analogowego. Dlatego też SP3000 to także pierwszy na świecie odtwarzacz, w którym naprawdę oddzielono część cyfrową od analogowej. Zapewniono dzięki temu nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale i świetnie, w pełni naturalne, nasycone, a przy tym precyzyjne i niezwykle dynamiczne brzmienie.



Teraz, oprócz – podobnie, jak w „standardowym” SP3000 – oprócz wewnętrznej posrebrzanej osłony ekranującej, mamy jeszcze wykończoną w miedzi obudowę, która dodatkowo chroni wrażliwe obwody audio przez szkodliwymi interferencjami. Sprawia to, że nowa wersja brzmi jeszcze szlachetniej i z pewnością będzie niezwykle ciekawą ofertą dla najbardziej wymagających użytkowników. Trudno też nie wspomnieć o oszałamiającym kolorze, który sprawia, że – wraz z charakterystycznym dla marki Astell&Kern designem – SP3000 Copper Limited Edition nie ma sobie równych.



Astell&Kern SP3000 Copper Limited Edition dostępny już jest – w ograniczonej liczbie egzemplarzy – w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 20500 PLN.

























Astell&Kern SR35 to odtwarzacz, który dziedziczy najlepsze cechy z modelu SR25 MKII i rozwija je tak, aby oferować w swojej klasie nie tylko najlepsze brzmienie, ale też znakomitą funkcjonalność. To jeden z tych odtwarzaczy, który dedykowany jest nie tylko wszystkim rozpoczynającym swoją przygodę z wysokiej jakości dźwiękiem w wersji przenośnej, ale i tym, którzy chcą mieć świetnie grający odtwarzacz w rozsądnej cenie.Astell&Kern SR35 to ma poczwórny przetwornik CS43198 marki Cirrus Logic oraz rozwiązanie TERATON ALPHA optymalizujące wiele elementów układu audio tak, aby zaoferować znacząco lepsze właściwości soniczne. Warto nadmienić, że możemy przełączać tryby pracy pomiędzy Dual a Quad DAC, co daje nam możliwość wydłużenia czasu odtwarzania. W nowym SR35 zastosowano także nowe obwody wzmacniacza słuchawkowego, w którym oczywiście mamy topologię w pełni zbalansowaną, wraz z popularnymi wyjściami 2.5 oraz 4.4 mm.Odtwarzacz ten zaprojektowano tak, aby był on naprawdę praktyczny w codziennym użytkowaniu. To nie tylko niewielka, wynosząca 184 gramy masa, ale także długi czas odtwarzania - aż do 20 godzin. Co więcej, zastosowano także nowy, całkowicie przeprojektowany oraz zoptymalizowany interfejs użytkownika. No i jak zawsze w przypadku marki Astell&Kern – pięknie wyglądającą i świetnie wykonaną obudowę, która sprawia, że odtwarzacz po prosto doskonale leży w dłoni, a jego użytkowanie to czysta przyjemność.Astell&Kern SR35 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store a jego cena detaliczna brutto wynosiSłuchawki te są rozwinięciem świetnie przyjętego modelu ZERO1, a jednocześnie stawiają poprzeczkę znacznie wyżej. To konstrukcja, która jest nie tylko dużo bardziej wyrafinowana i zaawansowana technologicznie. ZERO2 oferują jeszcze lepsze brzmienie, aniżeli lubiany poprzednik, które teraz jest jeszcze bardziej transparentne i holograficzne. Astell&Kern ZERO2 posiada nie tylko cztery różne przetworniki, ale też – co najważniejsze - cztery różne ich rodzaje. A przy tym wszystkie są znakomicie ze sobą dopasowane i oferują brzmienie, które znaczy o wiele więcej, niż suma elementów składowych.W ZERO2 zastosowano różne rodzaje przetworników tam, gdzie każdy nich sprawdzi się najlepiej. I połączono je poprzez bardzo precyzyjnie dostrojoną zwrotnicę o niskim poziomie zniekształceń. W ten sposób w ZERO2 mamy:• Dedykowany przetwornik piezoelektryczny dla najwyższych tonów• Dwa specjalnie zaprojektowane przetworniki armaturowe dla średnicy• Dwa specjalnie zaprojektowane przetworniki armaturowe dla zakresu niższego środka• Dedykowany przetwornik dynamiczny o średnicy 10 cm, który odtwarza najniższe tonyTo znaczące ulepszenie i rozwinięcie znanej z ZERO1 koncepcji, które teraz zapewnia nie tylko lepsze odwzorowanie i kontrolę krańców pasma, ale także znaczące lepszą i pełniejszą średnicę. Co równie istotne, bardzo wiele uwagi poświęcono na świetną integrację przetworników tak, aby grały one w pełni spójnie, oferując znakomite odwzorowanie zależności fazowych.Astell&Kern ZERO2 to także niezwykle zaawansowany technologicznie produkt, gdzie wykorzystano nie tylko najlepsze materiały, ale i konstrukcję komór dla przetworników, która została z niezwykłą precyzją wykonana w technice druku 3D. Co więcej, nowe dokanałówki marki Astell&Kern to nie tylko świetny wygląd, ale także wygoda, bo opracowano je z myślą o codziennym użytkowaniu. W zestawie znajdziemy także świetne, wykonane z powlekanej srebrem miedzi OFC, kable z wtyczkami 3.5mm (niezbalansowany) oraz 2.5mm (zbalansowany), eleganckie etui oraz pełen zestaw gumek.Słuchawki dokanałowe Astell&Kern ZERO2 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich cena detaliczna brutto wynosi