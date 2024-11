Astell&Kern SP3000M Aluminium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern to producent, który znany jest nie tylko z bardzo dobrych odtwarzaczy przenośnych z najwyższej półki. Ale także z tego, że nierzadko oferuje je w kilku odsłonach tak, aby zapewnić słuchaczom odpowiedni wybór. Nie inaczej jest także w tym przypadku, ponieważ koreańska marka właśnie wprowadziła na rynek model SP3000M Aluminium. Nowy odtwarzacz oferuje wszystko to, co może nam dać SP3000, jednakże teraz posiada mniejszy format obudowy. Zastosowanie najnowszych i najbardziej zaawansowanych układów przetworników cyfrowo-analogowych marki AKM umożliwiło radykalną zmianę topologii całego układu odtwarzacza. SP3000M Aluminium podobnie jak SP3000 korzysta z dwóch układów AK4191EQ oraz czterech AK4499EX. Inherentną cechą takiego zestawu jest oddzielenie części cyfrowej od analogowej, ponieważ układy AK4191EQ zajmują się tylko przetwarzaniem sygnałów po stronie cyfrowej, natomiast AK4499EX to de facto sam przetwornik cyfrowo-analogowy, który odbiera odpowiednio przygotowany do konwersji sygnał.







Inżynierowie marki Astell&Kern specjalnie dla tych układów oraz swoich najlepszych odtwarzaczy opracowali specjalną topologię całego układu o nazwie HEXA. Zapewnia ona izolację części cyfrowej od analogowej, co znacząco przyczynia się do redukcji interferencji między nimi oraz polepszenia zarówno obiektywnych mierzalnych parametrów, jak i też do uzyskania doskonałego brzmienia mającego całkowicie czarne tło. Dlatego możliwe było osiągnięcie znakomitego, jak na odtwarzacz przenośny stosunku sygnału do szumu na poziomie aż 130 dB.



Ośmiordzeniowy procesor i dopracowane oprogramowanie

A&Ultima posiada CPU Snapdragon 6125 wraz z 8GB szybkiej pamięci DDR4. Jednocześnie posiada też czwartą już generację interfejsu użytkownika, która jest opracowana tak, aby zapewnić słuchaczowi wygodę oraz intuicyjne sterowanie odtwarzaczem. Co istotne, zarówno sam procesor, jak i pamięć oraz układy odpowiedzialne za komunikację bezprzewodową zostały zaprojektowane jako jeden moduł tak, aby zapewnić ich maksymalną wydajność energetyczną oraz jednocześnie zredukować poziom szumów oraz generowanego ciepła.



Wskaźniki VU naśladujące te z urządzeń retro

Astell&Kern zadbał też o to, aby najnowszy odtwarzacz cieszył nie tylko uszy, ale też posiadał nutkę klimatu retro. Dlatego interfejs użytkownika posiada teraz wskaźniki wysterowania naśladujące te wychyłowe z najlepszych urządzeń analogowych. Rozwiązanie to pierwszy raz zastosowane w modelu SP3000T zostało bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy i nadaje najnowszemu odtwarzaczowi niezwykłego klimatu.



Znakomite parametry i szeroka funkcjonalność

Astell&Kern SP3000M Aluminium wspiera zarówno kodek aptX HD, jak również kodeki LHDC oraz LDAC tak, aby zapewnić audiofilom jak najlepsze wrażenie ze słuchania muzyki także w trybie bezprzewodowym. Ponadto zastosowano tutaj także lubianą funkcję BT Sink, dzięki której możemy odtwarzać naszą ulubioną muzykę z dowolnego źródła nadającego przez Bluetooth. Jest też wsparcie dla gęstych formatów, wraz z PCM768 kHz oraz DSD512 włącznie.



Unikalny format obudowy i wysokiej klasy etui

Marka Astell&Kern znana jest z oryginalnego i ponadczasowego wzornictwa. Także i najnowszy SP3000M jest tego doskonałym przykładem. W tym przypadku każdy element obudowy odtwarzacza jest z pietyzmem dopracowany. A całość sprawia znakomite wrażenie jednoznacznie sugerując, iż mamy tutaj do czynienia z urządzeniem flagowym o nadzwyczajnym charakterze. Co niemniej ważne, producent dostarcza razem z odtwarzaczem dedykowane etui. Jest ono wykonane przez wysokiej klasy rzemieślników z GRUPPO MASTROTTO, posiada też unikalne właściwości antybakteryjne.



Astell&Kern SP3000M Aluminium dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 11500 PLN.





















źródło: Info Prasowe / MIP