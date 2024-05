Astell&Kern SP3000T i Novus – topowy DAP z lampami oraz dokanałówki...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znany z wysokiej klasy urządzeń przenośnych koreański producent właśnie wprowadził na rynek dwa niezwykle ciekawe produkty. Pierwszym z nich jest alternatywna wersja flagowego odtwarzacza przenośnego, która tym razem jest wyposażona w parę lamp Raytheon JAN6418 Mil-Spec. Drugim zaś są bardzo zaawansowane technologicznie, posiadające aż 13 przetworników słuchawki dokanałowe Novus. Są one wynikiem współpracy z marką Empire Ears i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby z nowego odtwarzacza SP3000T wydobyć to, co w nim najlepsze. Te dwa nowe produkty są z całą pewnością świetnym dodatkiem do niezwykle interesującej oferty firmy i będą doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy oczekują znakomitego brzmienia będącego kulminacją przenośnego hi-endu.







Astell&Kern SP3000T – topowy odtwarzacz teraz z lampami Raytheon JAN6418 Mil-Spec

W najnowszym modelu SP3000T koreański producent postanowił pójść na całość i zastosował w nim miniaturowe lampy próżniowe z najlepszych czasów. Bo przecież tylko one zapewnią charakterystyczną i naturalną zarazem barwę. A przy tym dadzą namacalne oraz obecne brzmienie ze znakomitą przestrzenią. Wybór padł tutaj na miniaturowe lampy RAYTHEON JAN6418, które zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najbardziej wyśrubowane militarne wymagania. A przy tym są też cenione w audiofilskim świecie za ich ciepły, spójny i niezwykle naturalny charakter. Co jednocześnie istotne, lampy te zostały w SP3000T w pieczołowity sposób zaimplementowane tak, aby zminimalizować szkodliwe zjawisko mikrofonowania. Dlatego też lampy te zostały umieszczone w specjalnie zaprojektowanym module chroniącym je przed wibracjami.



Moduł ten składa się z osobnej, dedykowanej płytki drukowanej dla lamp, która z kolei amortyzowana jest poprzez specjalnej konstrukcji element silikonowy. Jednocześnie producent zadbał też o to, aby elementy te były widoczne z tyłu odtwarzacza, do dodaje mu niepowtarzalnego charakteru. Na dodatek mamy opcję wyboru trzech wartości prądu lamp, które dadzą nam nieco różną tonalność. A to z kolei pozwoli dostroić brzmienie najnowszego SP3000T nie tylko do słuchawek, ale przede wszystkim do naszych preferencji.



Triple Amp System i wewnętrzne ekranowanie ze srebra

W SP3000T zastosowano także unikalną topologię toru audio, która da nam trzy możliwości. Możemy użyć tylko toru półprzewodnikowego, tylko toru lampowego, lub też toru hybrydowego. Pierwszy tryb da nam największą precyzję, drugi z kolei koloryt lampowego brzmienia. A trzeci połączy lampowe bogactwo z rozdzielczością i kontrolą półprzewodników. Co nie mniej istotne, cała elektronika audio jest specjalnie ekranowana za pomocą dedykowanego elementu powlekanego srebrem. Astell&Kern sprawdzał różne rodzaje materiałów ekranujących i dzięki lepszemu przewodnictwo elektrycznemu, niż miedź i złoto, zdecydowano się właśnie na ekran zawierający srebro. Zapewni to najniższy możliwy poziom interferencji zewnętrznych i da nam idealnie czarne tło przy słuchaniu naszej ulubionej muzyki i zapewni idealną gładkość brzmienia.



Całkowite rozdzielenie zaawansowanej sekcji analogowej i cyfrowej

W SP3000T mamy także całkowitą separację części odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnału w domenie cyfrowej od toru analogowego. Dzięki temu uzyskano mniejsze interferencje między nimi, co z kolei przekłada się na jeszcze czystsze, całkowicie pozbawione granulacji i precyzyjne zarazem brzmienie. Jeżeli zaś o część cyfrową chodzi, to mamy tutaj bardzo rozbudowaną konfigurację korzystającą z topowych układów firmy AKM. Są to dwa układy AK4191EQ pełniące rolę modulatorów oraz aż cztery układy AK4499EX działające, jako właściwe konwertery cyfrowo-analogowe. Dlatego także i tor cyfrowy jest w nowym odtwarzaczy na najwyższym poziomie.



VU Meter i funkcja DAR

Nowy AK3000T to także pierwszy odtwarzacz marki Astell&Kern, który posiada wskaźniki wysterowania będące elementem dopracowanego interfejsu użytkownika. Z kolei zaimplementowana dzięki dużej mocy obliczeniowej odtwarzacza technologia Digital Audio Remaster poprawni nam brzmienie niektórych, głównie starszych realizacji i wyniesie je na zupełnie nowy poziom. Umożliwi ona także konwersję w locie wszystkich plików PCM do DSD.



Astell&Kern SP3000T dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 16990 PLN.





Astell&Kern NOVUS – najwższej klasy słuchawki dokanałowe powstałe we współpracy z Empire Ears

Astell&Kern NOVUS to niezwykle zaawansowana z konstrukcyjnego punktu widzenia konstrukcja. Jednakże przy tym też taka, która ma też zapewnić brzmienie nie tylko referencyjne, detaliczne, i dynamiczne – ale i spójne oraz naturalne. Oferujące też perfekcyjną z sonicznego punktu widzenia interakcję pomiędzy przetwornikami. A te w nowych słuchawkach są także wyjątkowe, bo mamy tutaj do czynienia z najlepszymi rozwiązaniami marki Empire Ears, oraz całym know-how, jaki zdobył także Astell&Kern na przestrzeni wielu lat tworzenia unikalnych słuchawek pod własną marką.



Dwa rodzaje przetworników niskotonowych

W najnowszych słuchawkach z logiem Astell&Kern zastosowano aż cztery przetworniki niskotonowe. Dwa z nich to legendarne drivery dynamiczne W9+, które zapewniają znakomite oddanie najniższych częstotliwości. Co więcej, pracuję one w unikalnej konfiguracji, bo każdy z nich pokrywa nieco inne pasmo basu – jeden jest odpowiedzialny tylko za najniższe rejestry. Ale jakby tego było mało, to w modelu NOVUS mamy także dwa przetworniki przewodnictwa kostnego o wysokiej masie. Sprawia to, że najniższe rejestry z tych słuchawek będą miały nie tylko znakomitą głębię, ale też moc i precyzję zarazem.



Specjalnie zaprojektowane przetworniki armaturowe Knowles

NOVUS korzysta ze specjalnie zaprojektowanych do tego modelu czterech przetworników armaturowych NOVA marki Knowles. Oferują one niezrównaną czystość oraz transparentność środka pasma. Niezwykle istotnym jest też to, że specjalnie zaprojektowano całą obudowę wraz ze specjalnym kanałem o niskiej rezystancji akustycznej. Cztery przetworniki armaturowe uzupełnia piąty, także customowy, zapewniający perfekcyjną spójność średnicy z resztą podzakresów.



Elektostatyczna góra pasma i autorskie technologie Empire Ears

Dopełnieniem doskonałej sekcji basowej i średniotonowej jest oczywiście zestaw aż czterech elektrostatycznych przetworników wysokotonowych marki Sonion. Zapewniają one kompletną transparentność góry pasma i też świetnie zintegrowane z całością muzycznego przekazu. A to wszystko dzięki zaawansowanej topologii zwrotnicy synX, którą Empire Ears rozwijało przez całe lata. Dodatkowo mamy rozwiązanie o nazwie ARC kontrolujące rezonanse całego układu. A także wiele innych, unikalnych dla tych słuchawek rozwiązań. Całość natomiast dopełnia piękne wyglądająca obudowa z elementami poktytymi 24-ro karatowym złotem, które na żywo wygląda naprawdę obłędnie.



Słuchawki Astell&Kern NOVUS dostępne jest są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 25900 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP