Astell&Kern SP4000T i PD5 – dwie wizje przenośnego Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cztery lampy elektronowe, osiem przetworników DAC i nawet 28 godzin odtwarzania muzyki. Astell&Kern prezentuje dwa wyjątkowe odtwarzacze przenośne – flagowy A&ultima SP4000T oraz kompaktowy PD5. Choć reprezentują odmienne podejścia do konstrukcji urządzeń audio, łączy je jeden cel: zapewnienie wysokiej jakości dźwięku bez konieczności rezygnowania z mobilności. A&ultima SP4000T to zaawansowany odtwarzacz klasy referencyjnej, wykorzystujący cztery lampy elektronowe Raytheon JAN6418, rozbudowaną architekturę cyfrowo-analogową i system pozwalający na szeroką personalizację charakteru brzmienia. Jest propozycją dla entuzjastów audio, którzy chcą eksperymentować, cenią technologię lampową i poszukują maksymalnie rozbudowanego przenośnego toru słuchawkowego.







Astell&Kern PD5 reprezentuje inne podejście. To kompaktowy odtwarzacz, który mieści się wygodnie w jednej dłoni, wykorzystuje aż osiem układów DAC Cirrus Logic i oferuje nawet 28 godzin odtwarzania muzyki. Kierowany jest do osób oczekujących wysokiej jakości dźwięku w bardziej kompaktowej, praktycznej formie – z długim czasem pracy, niewielką masą i inteligentnymi funkcjami dostosowującymi odtwarzanie do codziennych warunków.



SP4000T – analogowe emocje w cyfrowym świecie

W czasach, gdy większość producentów elektroniki skupia się na miniaturyzacji i integracji układów scalonych, Astell&Kern postanowił sięgnąć po rozwiązanie, którego historia sięga początków elektroniki audio. Lampy elektronowe od dziesięcioleci zajmują szczególne miejsce w świecie Hi-Fi. Ich charakterystyka pracy, sposób generowania harmonicznych i związana z nimi estetyka brzmienia sprawiają, że wciąż znajdują zastosowanie w wysokiej klasy wzmacniaczach. SP4000T przenosi tę technologię do urządzenia, które można zabrać ze sobą.



Producent zastosował w nim cztery militarnej klasy lampy Raytheon JAN6418, pracujące w konfiguracji Quad Tube. Dwie lampy przypisano do każdego kanału, tworząc układ różnicowy, którego zadaniem jest ograniczanie zakłóceń wspólnych i poprawa separacji sygnałów. To konstrukcja wymagająca szczególnej precyzji. Lampy są indywidualnie mierzone i dobierane pod względem parametrów, a ich montaż wykorzystuje rozwiązania minimalizujące wpływ drgań mechanicznych. W rezultacie Astell&Kern chce połączyć charakterystyczną dla lamp prezentację muzyki z niskim poziomem szumów, wysoką rozdzielczością i możliwościami współczesnego odtwarzacza cyfrowego.



54 sposoby na własne brzmienie

Jedną z najbardziej interesujących funkcji SP4000T jest rozbudowany system personalizacji toru wzmacniającego. Urządzenie oferuje trzy podstawowe tryby pracy:

- OP AMP – wykorzystujący wzmacniacz operacyjny i nastawiony na wysoką rozdzielczość, precyzję oraz szeroką scenę dźwiękową.

- TUBE AMP – korzystający z lamp elektronowych, którego celem jest uzyskanie bogatszej harmonicznie, bardziej analogowej prezentacji.

- HYBRID AMP - łączący oba rozwiązania i umożliwiający pięciostopniową regulację proporcji między nimi.



Na tym jednak możliwości się nie kończą. SP4000T pozwala wybrać jeden z trzech trybów pracy lamp: Triode, Ultra Linear lub Pentode. Dodatkowo użytkownik może regulować prąd pracy lamp w trzech poziomach. Łącznie system oferuje do 54 kombinacji ustawień, pozwalających eksperymentować z charakterem brzmienia w zależności od rodzaju muzyki, używanych słuchawek i indywidualnych preferencji. To podejście, w którym odtwarzacz nie narzuca jednego charakteru dźwięku, lecz daje użytkownikowi narzędzia do świadomego kształtowania własnych doświadczeń odsłuchowych.



Lampy w kieszeni? Technologia musiała pokonać kilka przeszkód

Wykorzystanie lamp elektronowych w przenośnym urządzeniu audio wiąże się z wyzwaniami, które nie występują w takim samym stopniu w klasycznych konstrukcjach stacjonarnych. Jednym z nich jest mikrofonowanie – zjawisko polegające na powstawaniu niepożądanych sygnałów wskutek drgań mechanicznych elementów lampy. W SP4000T zastosowano drugą generację pięciostopniowego systemu tłumienia drgań. Obejmuje on między innymi oddzielne elastyczne płytki drukowane, silikonowe elementy amortyzujące, specjalne osłony wyprowadzeń lamp oraz miedziane ekranowanie. Dzięki temu producent ogranicza wpływ wstrząsów i drgań, które są nieuniknione podczas korzystania z odtwarzacza poza domem. To przykład, jak wiele pracy konstrukcyjnej wymaga połączenie tradycyjnej technologii lampowej z nowoczesną mobilnością.



Cyfrowe serce flagowego odtwarzacza

SP4000T nie opiera się wyłącznie na lampach. Za konwersję cyfrowo-analogową odpowiada zaawansowana architektura HEXA Audio Circuit, wykorzystująca dwa układy AKM AK4499EX oraz dwa procesory AK4191EQ. Taki układ umożliwia oddzielenie części cyfrowej od analogowej, ograniczając potencjalne zakłócenia i zapewniając odpowiednie warunki pracy przetworników. Urządzenie wykorzystuje również autorską technologię ESA (Enhanced Signal Alignment), której zadaniem jest minimalizacja różnic opóźnień grupowych między poszczególnymi częstotliwościami. Kolejnym rozwiązaniem jest Advanced DAR, czyli rozwinięty system przetwarzania i podnoszenia częstotliwości próbkowania sygnału, współpracujący z technologią VSE (Virtual Sound Extender). Odtwarzacz obsługuje pliki PCM do 32 bitów / 768 kHz oraz natywne DSD do DSD512.



PD5 – osiem przetworników DAC w kompaktowej obudowie

Podczas gdy SP4000T koncentruje się na maksymalnym rozbudowaniu toru audio i możliwości kształtowania jego charakteru, PD5 stawia na równowagę między wydajnością, mobilnością i codzienną wygodą. Nie oznacza to jednak rezygnacji z zaawansowanych rozwiązań technicznych. Wewnątrz PD5 znalazło się aż osiem przetworników Cirrus Logic CS43198, tworzących architekturę Octa-DAC. Co istotne, użytkownik może przełączać urządzenie pomiędzy konfiguracjami Quad-DAC i Octa-DAC. W trybie Quad-DAC pracują cztery przetworniki, natomiast tryb Octa-DAC wykorzystuje wszystkie osiem. Rozwiązanie pozwala dostosować sposób pracy toru audio do aktualnych potrzeb, oferując wybór między niższym zapotrzebowaniem na energię a maksymalnymi możliwościami układu przetwarzania. W konfiguracji Octa-DAC PD5 zapewnia napięcie wyjściowe do 8 Vrms na wyjściu zbalansowanym, co jest imponującą wartością jak na tak niewielkie urządzenie.



Nawet 28 godzin muzyki bez ładowania

Jedną z największych zalet PD5 jest czas pracy. Producent deklaruje do 28 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, dzięki czemu urządzenie może towarzyszyć użytkownikowi podczas długich podróży, codziennych dojazdów czy wielogodzinnej pracy. Tak długi czas działania ma szczególne znaczenie dla osób, które korzystają z odtwarzacza przez cały dzień i nie chcą stale pamiętać o ładowaniu. Dodatkowo PD5 obsługuje również szybkie ładowanie USB Power Delivery 3.0, pozwalające uzupełnić energię w około 2.5 godziny. To rozwiązanie, które wyraźnie odróżnia PD5 od wielu bardziej rozbudowanych, energochłonnych odtwarzaczy audio klasy premium.



EnviroTune – odtwarzacz, który uwzględnia otoczenie

Nowością w PD5 jest technologia EnviroTune, zaprojektowana z myślą o użytkowaniu urządzenia w zmieniających się warunkach akustycznych. System wykorzystuje mikrofon do analizy hałasu otoczenia i automatycznie dostosowuje ustawienia dźwięku. Dlaczego może być to przydatne? - Muzyka odbierana w cichym pomieszczeniu brzmi inaczej niż podczas podróży pociągiem, spaceru po ruchliwej ulicy czy pracy w zatłoczonym biurze. Hałas otoczenia może maskować część informacji dźwiękowych, szczególnie w zakresie niskich i średnich częstotliwości. EnviroTune ma ograniczać wpływ tych warunków na subiektywny odbiór muzyki, bez konieczności ręcznego dostosowywania ustawień przy każdej zmianie otoczenia. Warto przy tym podkreślić, że nie jest to system aktywnej redukcji hałasu ANC, lecz rozwiązanie optymalizujące odtwarzany dźwięk na podstawie analizy otoczenia.



198 gramów – Hi-Fi, które naprawdę można nosić przy sobie

PD5 waży około 198 gramów, a jego obudowa mierzy zaledwie 69.7 × 119.7 × 16.1 mm. To wymiary zbliżone do kompaktowego smartfona, dzięki którym odtwarzacz wygodnie mieści się w dłoni i kieszeni. Producent zastosował aluminiową obudowę oraz 4.1-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 720 × 1280 pikseli. Projekt urządzenia powstał zgodnie z koncepcją Grip Control, zakładającą wygodny chwyt, intuicyjną obsługę i łatwy dostęp do najważniejszych funkcji. PD5 jest więc propozycją dla osób, które chcą korzystać z dedykowanego odtwarzacza muzycznego, ale nie zamierzają rezygnować z wygody charakterystycznej dla nowoczesnych urządzeń mobilnych.



Wysoka rozdzielczość i nowoczesna łączność

Oba odtwarzacze obsługują popularne formaty bezstratne, takie jak FLAC, WAV, ALAC czy AIFF, a także pliki DSD. Oferują analogowe wyjście słuchawkowe 3.5 mm oraz 4.4 mm. Do dyspozycji użytkownika pozostaje również łączność Wi-Fi oraz Bluetooth z obsługą kodeków wysokiej jakości, w tym LDAC, LHDC i aptX HD. Dzięki temu oba odtwarzacze mogą służyć nie tylko do słuchania muzyki zapisanej lokalnie, ale również do korzystania z nowoczesnych źródeł cyfrowych. SP4000T wykorzystuje system Full Open Android, zapewniający swobodniejszy dostęp do aplikacji i usług muzycznych.



Astell&Kern SP4000T w skrócie

• Flagowy przenośny odtwarzacz audio serii A&ultima

• Cztery lampy elektronowe Raytheon JAN6418 w konfiguracji Quad Tube

• Trzy tryby wzmacniacza: OP AMP, TUBE AMP i HYBRID AMP

• Trzy tryby pracy lamp: Triode, Ultra Linear, Pentode

• Do 54 kombinacji ustawień brzmienia

• Pięciostopniowy system tłumienia mikrofonowania

• Architektura HEXA Audio Circuit

• 2 × AKM AK4499EX oraz 2 × AK4191EQ

• Technologie ESA i Advanced DAR

• PCM do 32 bitów / 768 kHz, DSD512

• Full Open Android

• 6-calowy ekran dotykowy 2K

• 256 GB pamięci wewnętrznej

• Obsługa microSD do 1.5 TB

• Wyjścia słuchawkowe 3.5 mm i 4.4 mm

• Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4/5 GHz

• Do około 10 godzin odtwarzania

• Obudowa ze stali nierdzewnej lub miedzi, zależnie od wersji

• Masa około 565 g

• Cena 15990 PLN brutto





Astell&Kern PD5 w skrócie

• Kompaktowy przenośny odtwarzacz audio

• Architektura Octa-DAC

• 8 × Cirrus Logic CS43198

• Przełączane tryby Quad-DAC i Octa-DAC

• Do 8 Vrms na wyjściu zbalansowanym w trybie Octa-DAC

• Technologia EnviroTune analizująca hałas otoczenia

• Do 28 godzin odtwarzania

• Szybkie ładowanie USB PD 3.0

• PCM do 32 bitów / 384 kHz, DSD256

• 4.1-calowy ekran dotykowy

• Aluminiowa obudowa

• Wyjścia słuchawkowe 3.5 mm i 4.4 mm

• Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4/5 GHz

• Cena: 4999 PLN brutto

























źródło: Info Prasowe - MIP