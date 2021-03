Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coraz częściej producenci smarphone’ów pomijają gniazda słuchawkowe i dołączają do nich przetworniki cyfrowo-analogowe o niskiej wydajności. Tym czasem popularne serwisy streamingowe oferują utwory w wysokiej rozdzielczości, co powoduje, że cieszenie się wysokiej jakości odtwarzaniem muzyki w podróży lub na biurku staje się coraz trudniejsze. To właśnie tutaj najnowszy przenośny przetwornik ze wzmacniaczem staje się niezbędnym akcesorium audio: Podłącz DAC do wejścia USB-C w swoim urządzeniu, podłącz parę słuchawek 3.5 mm i zanurz się w dynamicznych i szczegółowych dźwiękach.







W sercu Astell&Kern USB-C DUAL DAC Cable znajdują się dwa przetworniki cyfrowo-analogowe Cirrus Logic CS43198 MasterHIFi™, które obsługują odtwarzanie dźwięku wysokiej rozdzielczości do natywnego DSD256 i 32bit/384kHz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu układów audio i wzmacniaczy, firma była w stanie stworzyć skomplikowany i wysoce zintegrowany projekt układu, który zmieścił się w niewielkiej obudowie o wymiarach paczki gum do żucia (17mm x 50mm x 10.3mm) Zaprojektowane na zamówienie kondensatory Astell&Kern, które występują również w gamie wysokiej klasy DAP-ów, optymalizują obwód audio, aby stłumić wahania oraz szumy i zapewnić stabilną pracę oraz najlepsze w swojej klasie osiągi audio, a wszystko to w mikro obudowie .



Podwójne przetworniki C/A są sparowane z niezależnym wzmacniaczem analogowym, zaprojektowanym w celu dostarczenia wolnego od zniekształceń, żywego, ciepłego i czystego dźwięku, zgodnie z intencjami artysty, przy jednoczesnym zapewnieniu mocy wystarczającej do wysterowania różnych słuchawek o wysokiej impedancji i poziomie wyjściowym 2Vrms.



Wykonany na zamówienie, trwały, 4-żyłowy kabel został zaprojektowany, aby wytrzymać kaprysy życia w podróży i zmniejszyć zakłócenia sygnału, zapewniając możliwie najczystszy dźwięk. Z rdzeniem z włókna aramidowego Technora, które blokuje hałas z zewnątrz, gruba posrebrzana miedź jest owinięta wokół środkowej żyły, z kolejną warstwą miedzi dodaną w układzie spiralnym. Dodatek miedzianego drutu pomaga uzyskać wyraźny i bogaty dźwięk przestrzenny, podczas gdy na kablu zastosowano oddzielną obróbkę ekranującą, aby zablokować zniekształcenia oraz szum sygnału cyfrowego i analogowego z urządzenia odtwarzającego.



Jak można się spodziewać po urządzeniu Astell & Kern, kabel USB-C Dual DAC ma oszałamiającą, zakrzywioną powierzchnię, która jest zgodna z koncepcją „światła i cienia” stosowaną we wszystkich produktach Astell & Kern. Gładki, polerowany korpus ze stopu metalu cynku zapewnia przyjemne uczucie premium i solidną ochronę przez długie lata.



Urządzenie wyceniane jest na 649 PLN,- z VAT i będzie dostępne na przełomie maja i kwietnia.





Specyfikacja techniczna

Materiał obudowy: Stop cynku

Kolor obudowy: Tytanowy

DAC: Cirrus Logic CS43198 x 2

Przetwarzanie:

• PCM: Wsparcie do: 32bit/384kHz

• DSD Natywnie: DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo

Wejście: USB Typu-C Input (dla Windows 10, Android Smartphone & Tablet PC, macOS)

Wyjście: 3.5mm jack

Wymiary:

• Wtykczka USB: 12mm[S] x 20mm[W] x 8.2mm[G]

• Końcówka jack 3,5mm: 17mm[S] x 50mm[W] x 10.3mm[G]

Waga: ~25g

Pasmo przenoszenia: ± 0.030 (Przy: 20 Hz~20 kHz)

S/N: 118dB @ 1kHz, Niezbalansowane

THD+N: 0.0004% @ 1kHz, Niezbalansowane

IMD SMPTE: 0.0003% 800Hz 10kHz (4:1) Niezbalansowane

Impedancja wyjścia: 2ohm

Moc wyjściowa: 2Vrms (bez obciążenia)



























Źródło: Info Prasowe / MIP