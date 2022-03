Astell&Kern UW100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern prezentuje swoje najnowsze, będące jednocześnie debiutem, bezprzewodowe słuchawki UW100. Zachowując wierność filozofii firmy polegającej na zaoferowaniu reprodukcji, która jest jak najbliższa oryginałowi, słuchawki te bazują na technologii marki Astell&Kern, aby zapewnić najlepszy w klasie, bezprzewodowy dźwięk o pełnej jakości hi-fi. Znakomite właściwości soniczne słuchawek AK UW100 są poparte zastosowaniem dedykowanych 32-bitowych przetworników cyfrowo-analogowych, wsparciem dla najnowszych standardów transmisji bezprzewodowej takiej, jak aptX Adaptive oraz Bluetooth 5.2 i użyciem transparentnie brzmiących przetworników armaturowych firmy Knowles.







Dedykowany przetwornik cyfrowo-analogowy

W przypadku zdecydowanej większości słuchawek bezprzewodowych, przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) zintegrowany jest w układzie Bluetooth. Dlatego też posiada pewne fundamentalne i fizyczne ograniczenia ze względu na optymalizację pod kątem jak najniższego zużycia energii - zamiast zapewnienia najlepszej jakości brzmienia. Mając osobny i dedykowany przetwornik, w tym przypadku AK4332, będący 32-bitowym DACiem wysokiej jakości, i łącząc go z autorskim torem wzmacniającym stosowanym do tej pory w uznanych odtwarzaczach przenośnych marki Astell&Kern, AK UW100 są zdecydowanie predestynowane do zapewnienia krystalicznie czystego, dokładniejszego i dynamicznego przekazu sonicznego.



Najnowsze słuchawki koreańskiego producenta posiadają także przetworniki typu zbalansowana armatura renomowanej marki Knowles, które zazwyczaj spotykane są w najwyższej klasy słuchawkach dokanałowych. Ten rodzaj przetwornika wybrano zamiast wersji dynamicznej tak, aby zapewnić jak najbardziej precyzyjne i transparentne odwzorowanie całego pasma audio.



Najnowsza technologia bezprzewodowa

Aby zapewnić nowym słuchawkom najlepsze w klasie osiągi transmisji bezprzewodowej, AK UW100 wspierają najnowszej generacji kodek wysokiej jakości aptX Adaptive. W doskonały sposób dobiera on prędkość transmisji danych do warunków radiowych tak, aby zapewnić jak najmniejsze opóźnienie, a jednocześnie wspiera rozdzielczość audio aż do 24 bitów i prędkość przesyłu do 420 kbps. Wsparcie dla najnowszego standardu Bluetooth 5.2 zapewnia większy zasięg i bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe podczas przesyłania danych audio z kompatybilnego urządzenia takiego, jak chociażby odtwarzacze przenośne Astell&Kern, smartfony, tablety czy laptopy. Co więcej, każdy używający telefonu wspierającego standard Qualcomm True Wireless Stereo Plus będzie mógł korzystać z bardziej stabilnego połączenia pomiędzy obiema słuchawkami oraz kompatybilnym urządzeniem, łatwiejszego parowania i mniejszego zużycia energii.



Najlepsza w klasie pasywna redukcja szumów otoczenia

AK UW100 ze swoją niezwykle ergonomiczną i lekką konstrukcją obudów stworzonych dzięki niezliczonym symulacjom posiadają także najlepszą w swojej klasie pasywną redukcję szumów otoczenia. Umożliwia to bezproblemowe delektowanie się muzyką w hałaśliwych miejscach. W przeciwieństwie do aktywnych systemów redukcji hałasu, które koncentrują się na eliminowaniu szumu o niskich częstotliwościach, w przypadku systemu pasywnego mamy też redukcję w zakresie częstotliwości średnich i wysokich. Zapewnia to również niski poziom możliwych zakłóceń materiału muzycznego.



Intuicyjna kontrola dotykowa

Dla zapewnienia niezwykle łatwego sterowania podczas ruchu, najnowsze AK UW100 posiadają responsywne sterowanie dotykowe dla komend takich, jak odtwarzanie, pauza, przełączanie utworów, regulacja głośności, aktywowanie trybu „Ambient”, czy odbieranie połączeń telefonicznych bądź aktywowanie asystenta głosowego. Dedykowana aplikacja na systemy iOS i Android umożliwia także użytkownikom dostosowanie sterowania dotykowego, poziomu przenikania dźwięków z otoczenia oraz daje możliwość stosowania różnych korekcji charakterystyki pasma.



Muzyka przez 24 godziny

Ponieważ słuchawki mogą grać aż do 6 godzin na jednym ładowaniu, zaś w pełni naładowane etui dostarcza energii na kolejne 18 godzin, cały zestaw zapewnia aż dobę delektowania się muzyką. Jednocześnie etui posiadające wsparcie dla ładowania bezprzewodowego zapewnia także szybkie ładowanie, przy którym 10 minut ładowania słuchawek przekłada się na godzinę słuchania muzyki.



Krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne

Specjalny zestaw podwójnych mikrofonów integruje Pakiet Komunikacji Głosowej od specjalisty w tej dziedzinie, czyli firmy Alango. Zapewnia to niezwykle wysoką jakość połączeń głosowych dzięki bazowaniu na specjalnych technologiach redukcji echa oraz niwelowania szumów otoczenia. Dzięki temu nasz rozmówca będzie nas zawsze słyszał czysto i wyraźnie.



Firmowa i awangardowa stylistyka

Najnowsze słuchawki marki Astell&Kern kontynuują tradycję firmy, posiadając motyw kątów, który nawiązuje również do architektury Deco. A jednocześnie wykorzystują też firmowy rys stylistyczny dzięki wykorzystaniu gry światła i cienia, umiejętnie łącząc elegancję z awangardą.



Słuchawki Astell&Kern UW100 dostępne będą na rynku w pierwszej połowie kwietnia w dobrych sklepach audio, a przetestować je będzie można już niebawem w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store. Cena detaliczna słuchawek Astell&Kern UW100 wynosi 1299 PLN brutto.





Najważniejsze cechy AK UW100:

• Dedykowane, 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe o znakomitych osiągach.

• Bezprzewodowy kodek adaptacyjny aptX Adaptive dla zapewnienia niskiego opóźnienia i wsparcia dla audio o rozdzielczości 24 bitów.

• Wsparcie dla najnowszego standardu transmisji bezprzewodowej Bluetooth 5.2, która zapewnia znakomitą stabilność połączenia.

• Przetworniki renomowanej firmy Knowles typu zbalansowana armatura zapewniające detaliczne i nasycone brzmienie.

• Najlepsza w swojej klasie pasywna izolacja od szumów otoczenia (PNI) wraz z trybem „Ambient” umożliwiającym usłyszenie otoczenia.

• Bateria: 6 godzin odtwarzania, 18 godzin z etui ładującego (24 godziny sumarycznie).

• Etui ładujące wspiera ładowanie przez kabel oraz ładowanie bezprzewodowe.

• Sterowanie dotykowe dla łatwej obsługi w czasie ruchu.

• Dedykowana aplikacja dla systemów iOS i Android ułatwiająca personalizację.

• Made in Japan

































Źródło: Info Prasowe / MIP