Astell&Kern UW100MKII – nowa wersja słuchawek True Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koreański lider na rynku najwyższej klasy sprzętu przenośnego wprowadza nową wersję swoich bezprzewodowych słuchawek dokanałowych UW100 – tym razem z „MKII” w nazwie. Najnowsze słuchawki dalej mają niepowtarzalny design, a przy tym wprowadzają wiele udoskonaleń. Znajdziemy w nich dedykowane układy przetwornika cyfrowo-analogowego o rozdzielczości 32-bitów oraz dedykowane szerokopasmowe przetworniki armaturowe renomowanej marki Knowles. Astell&Kern UW100MKII to znakomite słuchawki True Wireless, które nie tylko świetnie grają i dobrze wyglądają, ale są też produktem dopracowanym w każdym calu.







UW100MKII – dedykowane układy DAC dla pełnej wierności brzmienia

Najnowsze bezprzewodowe słuchawki Astell&Kern posiadają w wersji MKII znacznie ulepszone, przeprojektowane obwody audio. W każdej słuchawce znajduje się dedykowany układ 32-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego renomowanej marki AKM, który dba o to, aby brzmienie było najwyższej jakości.



Pełnopasmowe przetworniki armaturowe Knowles

Aby uzyskać perfekcyjną synergię z sygnaturą brzmienia zastosowanych układów DAC marki AKM sięgnięto po znakomite przetworniki armaturowe marki Knowles. W każdej słuchawce znajduje się jeden przetwornik pełnopasmowy, który nie tylko zapewni znakomitą precyzję i definicję każdego dźwięku, ale także doskonale poradzi sobie z odtworzeniem skrajów pasma.



Przeprojektowana komora akustyczna

Co istotne, w modelu MKII zmieniono miejsce jego umieszczenia przetwornika armaturowego. I teraz przetwornik znajduje się on bliżej kanału ucha, posiadając przeprojektowaną komorę akustyczną. Takie umiejscowienie sprawia, że fala akustyczna jest kierowana bardziej bezpośrednio w stronę słuchacza. A to z kolei przekłada się nie tylko na bardziej czytelne i czyste brzmienie, ale również na lepsze odwzorowanie planów i pełniejsze wrażenia przestrzenne.



Skuteczna pasywna eliminacja szumów otoczenia

Astell&Kern to słuchawki wyróżniające się także tym, że zastosowano w nich pasywną redukcję hałasów otoczenia. Dzięki specjalnej i przemyślanej konstrukcji, UW100MKII eliminują niepożądane dźwięki ze skutecznością aż do 41 dB dla częstotliwości 2KHz. A to sprawia, że są w tym lepsze, aniżeli wiele słuchawek dokanałowych z aktywnymi systemami redukcji szumów. Co niemniej istotne, pasywna redukcja szumów w przypadku słuchawek koreańskiego lidera nie wpływa w żaden sposób na jakość brzmienia, ponieważ nie ma tutaj żadnej ingerencji w sygnał audio.



Nowoczesny układ Bluetooth

Dzięki implementacji najnowszego układu Qualcomm QCC5141 druga edycja bezprzewodowych słuchawek koreańskiej marki wspiera protokół Bluetooth 5.2 oferując 24-bitową jakość transmisji bezprzewodowej. Słuchawki mają także funkcjonalność Google Fast Pair, co znacząco ułatwia ich parowanie z telefonami i tabletami opartymi o system Android. A o doskonałą jakość połączeń telefonicznych dbają zoptymalizowane mikrofony z układem cVc 8.0, który zapewnia eliminację niepożądanych szumów z otoczenia.



Unikalny design

Koreański producent na przestrzeni lat wypracował swój własny, unikalny styl wizualny. Łączy on w niezwykły sposób nowoczesność z elegancją i dzięki kontrastującym powierzchniom jest charakterystyczny i niepowtarzalny zarazem. UW100MKII zostały przy tym zaprojektowane tak, aby nie tylko wyglądać niepowtarzalne, ale i być niezwykle wygodnymi w realiach codziennego użytkowania. Posiadają ergonomiczny kształt, który łatwo dopasowuje się do ucha, a zastosowane materiały najwyższej jakości tylko wzmagają uczucie obcowania z produktem najwyższej klasy.



Słuchawki Astell&Kern UW100MKII dostępne są już w sieciach sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1390 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / MIP