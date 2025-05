Astell&Kern zmienia linię cyfrowych odtwarzaczy audio dzięki PD10

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern, światowy lider w dziedzinie produktów i akcesoriów audio wysokiej jakości, konsekwentnie oferuje zróżnicowaną linię DAP, z każdym produktem podkreślając jego unikalne cechy. PD10 to pierwszy produkt Astell&Kern, który uwolnił się od ograniczeń istniejącej linii, reprezentując odważny nowy kierunek w projektowaniu. Astell&Kern wyposażył PD10 w ten sam innowacyjny układ audio HEXA, opracowany po raz pierwszy dla flagowego modelu SP3000. PD10 składa się z czterech przetworników cyfrowo-analogowych AKM AK4498EX i dwóch oddzielnych układów AK4191EQ, które obsługują sygnały cyfrowe. PD10 to pierwszy na świecie DAP wyposażony w nowo wydany układ AK4498EX.







Większość odtwarzaczy cyfrowych przetwarza sygnały cyfrowe i analogowe razem w przetworniku cyfrowo-analogowym. Jednak zaawansowana struktura HEXA firmy Astell&Kern redukuje szumy wejściowego sygnału cyfrowego poprzez AK4191EQ, oddzielny cyfrowy modulator delta-sigma, a przetwornik cyfrowo-analogowy AK4498EX jest następnie zaprojektowany do oddzielnego przetwarzania sygnałów analogowych. Dzięki fizycznemu i doskonałemu oddzieleniu cyfrowego i analogowego przetwarzania sygnału, PD10 zapewnia zdumiewający poziom dźwięku, który rzadko był wcześniej doświadczany.



Oszałamiająca wydajność audio dzięki niezależnym, podwójnym obwodom audio

Aby stworzyć nie tylko świetny DAP, ale prawdziwie innowacyjny DAP, Astell&Kern pracował nad przezwyciężeniem ograniczeń dźwięku poprzez zaprojektowanie niezależnego podwójnego obwodu audio dla niezbalansowanych i zbalansowanych wyjść. Prawie wszystkie inne urządzenia DAP wykorzystują ten sam wewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy zarówno dla wyjść niezbalansowanych, jak i zbalansowanych. Ponieważ sygnał z przetwornika DAC jest dzielony na niezbalansowany i zbalansowany, a następnie dostarczany do wzmacniacza AMP, niezbędny jest przełącznik audio. Podczas korzystania z przełącznika istnieje ograniczenie zakresu sygnału wysyłanego przez przetwornik cyfrowo-analogowy, więc większość DAP najpierw zmniejsza rozmiar sygnału, a następnie, gdy sygnał jest przesyłany z powrotem do wzmacniacza, konieczne jest przywrócenie oryginalnego rozmiaru sygnału. Powoduje to ograniczenia w poprawie jakości dźwięku. Tworząc dwa oddzielne obwody audio, jeden dla wyjścia zbalansowanego i drugi dla wyjścia niezbalansowanego, Astell&Kern maksymalizuje wydajność audio niezależnie od używanego wyjścia.



Podwójne wzmacniacze z adaptacją impedancji

Aby zaspokoić potrzeby różnych środowisk odsłuchowych użytkowników, PD10 jest wyposażony w dwa różne wzmacniacze. W każdym wzmacniaczu zastosowano różne strojenia dźwięku, biorąc pod uwagę średnią impedancję podłączonych słuchawek. Normal Gain AMP odtwarza delikatne szczegóły i zapewnia dźwięk o wysokiej czystości, wiernie odtwarzając oryginalny dźwięk. High Gain AMP doskonale radzi sobie ze złożonymi i dynamicznymi dźwiękami, renderując sygnały audio bardziej żywe i wyraźne, zapewniając bardziej wciągające wrażenia słuchowe. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych wzmacniaczy w jednym odtwarzaczu, użytkownicy mogą dostosować dźwięk w zależności od używanych słuchawek.



Inteligentne wzmocnienie - tryb automatycznego dopasowania wzmacniacza

W momencie podłączenia słuchawek do PD10, odtwarzacz natychmiast sprawdza impedancję podłączonego urządzenia i automatycznie ustawia odpowiedni AMP. Niezależnie od tego, jakie słuchawki są podłączone, PD10 automatycznie rozróżnia niską i wysoką impedancję i dopasowuje ją do optymalnego wzmocnienia, bez konieczności ręcznej zmiany ustawień w celu znalezienia optymalnego dopasowania. Słuchawki o impedancji 32 Ohm lub mniejszej są ustawione na Normalne Wzmocnienie, zapewniając maksymalne wyjście 5,5 Vrms po podłączeniu do wyjścia zbalansowanego, a słuchawki powyżej 32 Ohm są ustawione na Wysokie Wzmocnienie, zapewniając wystarczające wyjście do 8,3 Vrms dla wyjścia zbalansowanego. Funkcja Smart Gain optymalizuje dopasowanie wzmacniacza, zapewniając entuzjastom audio, którzy posiadają szeroką gamę słuchawek, wyjątkowe i wyrafinowane wrażenia słuchowe.



Stacja dokująca do użytku domowego

Dzięki dołączonej podstawce PD10 jest nie tylko urządzeniem przenośnym, ale może również używany jako domowe źródło dźwięku. Jednoczesne ładowanie urządzenia i wprowadzanie sygnału cyfrowego przez port USB jest obsługiwane, gdy PD10 jest zamontowany w podstawce. Zbalansowane wyjścia XLR z tyłu podstawki umożliwiają podłączenie do dwukanałowego domowego systemu audio lub bezpośrednio do zasilanych głośników. Poziomy wyjściowe XLR można kontrolować za pomocą regulatorów głośności PD10 lub ustawić na stałym poziomie wyjściowym, włączając opcję wyjścia liniowego w ustawieniach. Dioda LED z przodu stacji dokującej wyświetla informacje o szybkości bitowej aktualnie odtwarzanego utworu na podstawie koloru.



Odtwarzacz posiada 256 GB pamięci wewnętrznej z obsługą kart microSD o pojemności do 2 TB, dwuzakresowe Wi-Fi 2.4/5 GHz a/b/g/n/ac, DLNA, cyfrowe wyjście audio USB, USB-C do przesyłania danych i ładowania oraz możliwość wykorzystania PD10 jako zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego przez Bluetooth lub bezpośrednie połączenie USB z komputerem Mac lub PC z systemem Windows. 6-calowy ekran dotykowy Full HD (1080x2160) zapewnia wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. PD10 obsługuje natywne odtwarzanie muzyki PCM o wysokiej rozdzielczości do 32-bitów, 768 kHz i DSD512. Pierścień LED wokół przycisku zasilania dostarcza informacji o przepływności aktualnie odtwarzanego utworu.



Funkcja ReplayGain automatycznie i równomiernie dostosowuje głośność odtwarzania różnych ścieżek muzycznych. Korzystając z AK File Drop, można swobodnie przesyłać pliki bezprzewodowo za pośrednictwem komputera, smartfona lub programu FTP znajdującego się w tej samej sieci. Zarządzanie plikami muzycznymi jest teraz możliwe dzięki bezprzewodowemu, bezprzewodowemu rozwiązaniu. Obsługa Airplay pozwala użytkownikom udostępniać muzykę i zapewnia bezpośrednią kontrolę z urządzeń Apple.



PD10 obsługuje kodeki aptX HD, LHDC i LDAC, zapewniając audiofilom wiele opcji bezprzewodowego odtwarzania 24-bitowego dźwięku. Bluetooth 5.3 charakteryzuje się większą szybkością transmisji i większym zasięgiem w porównaniu do poprzednich wersji Bluetooth, zapewniając tym samym bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe. Funkcja BT Sink umożliwia podłączenie PD10 do zewnętrznego urządzenia przez Bluetooth i działa jako przetwornik cyfrowo-analogowy Bluetooth. Muzyka z urządzenia zewnętrznego, takiego jak smartfon, może być teraz odtwarzana w wysokiej jakości, w pełni wykorzystując zaawansowane innowacje audio, które można znaleźć w PD10.



Obsługa Power Delivery 3.0 (PD 3.0) pozwala ładować DAP szybciej i wydajniej niż poprzednie modele, osiągając pełne naładowanie w około 3.5 godziny. Wyposażony w akumulator o dużej pojemności 5 770 mAh, PD10 umożliwia do 15 godzin ciągłego odtwarzania dzięki zoptymalizowanej konfiguracji obwodów. Chociaż ekran jest większy, a wydajność wyższa, użytkownicy mogą cieszyć się muzyką bez martwienia się o żywotność baterii dzięki wydłużonemu czasowi odtwarzania.



W środowisku słuchawkowym, w którym lewy i prawy kanał są wyraźnie oddzielone, zmęczenie uszu może wzrosnąć podczas długotrwałego słuchania. Ustawienie Crossfeed w PD10 miksuje części oryginalnego sygnału z jednego kanału i wysyła ten sygnał do przeciwległego kanału z różnicą czasową w celu wyśrodkowania obrazu dźwiękowego. Efekt ten zapewnia użytkownikowi słuchawek profil dźwiękowy podobny do słuchania tego samego utworu muzycznego w pomieszczeniu z pełnowymiarowymi głośnikami. Korzystając ze szczegółowych ustawień, takich jak Shelf Cutoff, Shelf Gain i Mixer Level, można ustawić poziom crossfeed zgodnie z preferencjami odsłuchu. PD10 posiada certyfikat Roon Ready.



Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Astell&Kern, wzornictwo jest równie ważne jak jakość dźwięku. Koncepcja wzornicza PD10 to "Contrast Cube". Harmonia materiałów ze stali nierdzewnej i szkła w obudowie tworzy prosty, ale bogaty obraz dzięki odbiciu światła. Zaprojektowany do łatwej obsługi jedną ręką, intuicyjny przycisk sterowania zwiększa zanurzenie użytkownika. Aby przywołać potężną wydajność odtwarzacza audio o wysokiej mocy, projekt przypomina "wieżę kontrolną", która koncentruje się na podstawowych funkcjach DAP.



Po raz pierwszy w Astell&Kern DAP pokrętło głośności zostało zastąpione przyciskami, tworząc czysty i minimalistyczny wygląd, jednocześnie wykorzystując wyraźny kontrast materiałowy, aby zwrócić uwagę użytkownika na przyciski sterujące. Starannie opracowany projekt i proces produkcji PD10, które podkreślają unikalne kolory materiałów, demonstrują wyjątkowy kunszt Astell&Kern.



Produkt trafia właśnie do sprzedaży i można go będzie wkrótce przetestować w salonach HiFiPRO/MP3Store. Cena detaliczna, to 11995 PLN z VAT.

































źródło: Info Prasowe - MIP