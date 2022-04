Audictus Dopamine - debiut nowych słuchawek TWS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Audictus w listopadzie 2021 roku zaprezentował swoje pierwsze słuchawki douszne typu TWS (True Wireless Stereo) o nazwie Dopamine Pro. Dziś do oferty tego producenta trafia ich nowa, zauważalnie tańsza wersja przeznaczona dla osób aktywnie spędzających wolny czas, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku i możliwość redukcji odgłosów otoczenia. Słuchawki Audictus Dopamine, bo o nich mowa, to klasyczne bezprzewodowe „dokanałówki” wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium. Łączą się one z urządzeniem sterującym za pomocą protokołu Bluetooth 5.1. Zapewnią one nie tylko dobrą jakość dźwięku, ale także wbudowaną funkcję aktywnego tłumienia hałasu (ANC) i tryb Sound Passthrough. To oznacza, że użytkownik w razie potrzeby może zredukować odgłosy otoczenia, by np. lepiej wsłuchać się w odtwarzaną muzykę czy mocniej skupić się na audiobooku.







Audictus Dopamine wyróżniają się rozsądnym czasem pracy do 4 godzin na jednym ładowaniu. Przy wykorzystaniu etui ładującego czas ten wydłuża się do 16 godzin. Słuchawki cechują się zasięgiem działania do 15 m, co oznacza, że użytkownik nie musi być zmuszany do noszenia ze sobą smartfona np. podczas słuchania muzyki w domu. Warty wspomnienia jest także wbudowany mikrofon. Od zeszłorocznych słuchawek Dopamine Pro odróżnia je przede wszystkim dynamika przetworników na poziomie 100 dB, a także brak wodoszczelności potwierdzonej certyfikatem IPX4. W zamian dostępne są jednak w znacznie bardziej atrakcyjnej cenie.



Nowy model słuchawek występuje w białej lub czarnej wersji kolorystycznej. W zestawie znajdziemy również etui ładujące, przewód USB-C, a także silikonowe gumki w trzech rozmiarach.



Cena słuchawek Audictus Dopamine to 149 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia