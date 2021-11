Audictus Dopamine Pro - bezprzewodowe słuchawki TWS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Audictus Dopamine Pro to debiut marki w segmencie prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych TWS. Prezentowany model trafia do użytkownika zamknięty w czarne etui. Dzięki niemu dokanałówki mają działać do 16 godzin, natomiast pojedyncze ładowanie powinno wystarczyć na cztery godziny pracy. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Możliwe jest także użycie kabla USB-C, który jest w zestawie. Słuchawki TWS Audictus Dopamine Pro posiadają funkcję ANC - aktywnego tłumienia hałasu. Użytkownik może więc zredukować uciążliwe odgłosy otoczenia, by lepiej słyszeć muzykę, skoncentrować się lub po prostu odpocząć od miejskiego zgiełku, gwarnego biura czy hałaśliwej siłowni. Dzięki wodoodpornej konstrukcji (IPX4), powinny one bez problemu znieść zarówno trening, jak i lekki, niespodziewany deszcz.







Słuchawki Audictus Dopamine Pro komunikują się za pomocą protokołu Bluetooth 5.1 i wspierają tryb niskiego opóźnienia (Low Latency). To wszystko ma się przełożyć na stabilne połączenie, wysoką jakość dźwięku i jego wzorową synchronizację. W komplecie ze słuchawkami znajdują się wkładki silikonowe (trzy rozmiary) oraz piankowe typu memory, które “zapamiętują” kształt ucha użytkownika i minimalizują nacisk.



Bezprzewodowe słuchawki TWS Audictus Dopamine Pro zostały wycenione na 299 PLN. Do sprzedaży trafią w pierwszej połowie listopada.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia