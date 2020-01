Audictus Leader - bezprzewodowe słuchawki dla fanów mobilności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bezprzewodowe słuchawki Audictus Leader są adresowane do osób ceniących sobie swobodę ruchu. Producent obiecuje długi czas działania na baterii, czyste brzmienie i wysoką wygodę użytkowania. Audictus Leader to słuchawki wyposażone w moduł Bluetooth 4.2 z obsługą kodeka aptX-LL. Pozwala on na transmisję dźwięku w wysokiej jakości i bez zbędnych opóźnień. Producent zapewnia, że w trybie bezprzewodowym słuchawki działają do dwudziestu godzin. Następnie można słuchać muzyki dalej korzystając z jednego z dołączonych kabli. W pudełku znajdują się dwa - jeden z wtyczkami mini jack 3.5 mm, drugi z końcówkami 3.5 i 6.3 mm.







Słuchawki Audictus Leader mają dwa wejścia AUX (3.5 mm i 6.3 mm), dzięki czemu można je podłączyć do niemal każdego źródła dźwięku. Sterowanie odtwarzaniem i głośnością muzyki jest możliwe poprzez przyciski zlokalizowane na jednej z muszli. Audictus Leader posiadają wbudowany mikrofon z funkcją redukcji szumów, dzięki któremu użytkownicy mogą prowadzić rozmowy telefoniczne. Decydując się na wykorzystanie przewodu z końcówką 3.5 mm, użytkownik ma do dyspozycji dodatkowy mikrofon.



Audictus Leader mają składaną konstrukcję, która ułatwia ich transport. Całość ma czarne wykończenie i skórzane nauszniki. Ich sugerowana cena została ustalona na poziomie 299 PLN.





Dane techniczne:

• Typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• Impedancja: 32 Ohm

• Dynamika: 110 dB

• Sterowanie muzyką: tak, głośność i odtwarzanie

• Wbudowany mikrofon: tak

• Interfejs:

- bezprzewodowy - Bluetooth 4.2 z EDR i kodekiem aptX-LL

- przewodowy - mini jack 3.5 mm oraz jack 6.3 mm

• Zawartość zestawu:

- słuchawki

- instrukcja obsługi

- przewód zasilający USB

- przewód 3.5 mm - 3.5 mm z mikrofonem

- przewód 3.5 mm - 6.3 mm



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia