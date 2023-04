Audioengine - Bezprzewodowe Audio w zasięgu ręki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

merykańska marka Audioengine, znana z niezwykle ciekawych i świetnie grających kolumn aktywnych wprowadza właśnie trzy nowe urządzenia zaprojektowane z myślą o bezprzewodowym przesyłaniu muzyki w wysokiej jakości. Audioengine A1-MR to nowa wersja niewielkich, lecz świetnie przyjętych na rynku kolumn aktywnych A1 oferująca strumieniowanie audio. Audioengine B1 to bezprzewodowy odbiornik Bluetooth wspierający protokół aptX-HD i posiadający wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy. Audioengine B-Fi jest z kolei streamerem audio oferującym wsparcie dla platform takich, jak Tidal, Spotify czy Qobuz. Zarówno A1-MR, jak i B-Fi wspierają systemy „multi-room”.







Audioengine A1-MR – głośniki aktywne z WiFi i strumieniowaniem audio

Niewielkich rozmiarów kolumny aktywne będące de facto pełnym systemem audio wspierającym strumieniowanie z platform muzycznych. Audioengine A1-MR to znakomity sposób, aby wprowadzić do naszych domów wysokiej jakości strumieniowanie audio. To niewielkie głośniki o wysokości 15 cm i szerokości 10 cm, które zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku. Potrafią zbudować zaskakująco dużą scenę, oferując przy tym zaskakująco dojrzałe brzmienie, które niemalże zaprzecza ich niewielkim wymiarom. Dzięki aplikacji Audioengine Control możemy odtwarzać muzykę w wysokiej jakości z takich serwisów, jak Tidal, Qobuz, Apple Music, czy Spotify. System multi-room wspierający aż do 12 pomieszczeń



Oprócz pełnego wsparcia dla strumieniowania audio, Audioengine A1-MR oferują także obsługę systemów multi-room. I to zarówno w sytuacjach, kiedy ten sam sygnał audio odtwarzamy w wielu pomieszczeniach, jak i także w przypadkach, kiedy różni użytkownicy będą słuchać różnej muzyki. Co może okazać się istotne dla wielu – Audioengine A1-MR nie posiadają mikrofonów, także nie będą nas podsłuchiwać na co dzień. A to z kolei może okazać się niezwykle istotne dla wszystkich ceniących sobie prywatność. W zestawie z głośnikami znajdziemy komplet przewodów takich, jak kable głośnikowe, kabel mini-jack do mini-jack, mini jack do RCA oraz zasilający.



Audioengine A1-MR dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1290 PLN.





Audioengine B1 – odbiornik Bluetooth z aptX-HD

Dla wszystkich, którzy chcą strumieniować muzykę z telefonu, tabletu lub komputera do głośników lub domowego systemu audio marka Audioengine ma niezwykle ciekawą propozycję. Audioengine B1 posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy oparty o wysokiej jakości, świetnie brzmiący układ AKM AK4396. Posiada ponadto, co niespotykane w tym przedziale cenowy, aż trzy stopnie regulacji napięcia zasilania. Przekłada się to bezpośrednio na znakomite, nasycone i otwarte brzmienie na wyjściach analogowych RCA. Co więcej, do Audioengine B1 możemy podłączyć także zewnętrzny przetwornik cyfrowo-analogowy, dzięki wbudowanemu cyfrowemu wyjściu optycznemu TosLink.



Za wysokiej jakości transmisję sygnału odpowiada starannie zaaplikowany układ Bluetooth. Zapewnia on nie tylko duży, wynoszący realnie do 30 metrów zasięg, ale wspiera też protokół aptX-HD dla zapewnienia najlepszej jakości brzmienia. A to wszystko w niewielkiej, starannie wykonanej i eleganckiej obudowie, która będzie znakomicie komponować się w każdej przestrzeni.



Audioengine B1 dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 899 PLN.





Audioengine B-Fi – streamer audio Wi-Fi i funkcjonalnością „multi-room”

Jeżeli chcemy rozszerzyć funkcjonalność naszego systemu stereo o funkcję strumieniowania audio – to Audioengine B-Fi będzie doskonałym rozwiązaniem. To niewielkich rozmiarów urządzenie daje nam ogromne możliwości, oferując odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości z takich serwisów strumieniujących. Audioengine B-Fi może połączyć się z naszą domową siecią Wi-Fi i strumieniować muzykę bezpośrednio do systemu audio dzięki temu, że posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy. DAC w B-Fi oparty jest na starannie zaaplikowanym układzie ESS Technology ES9023 posiadającym opatentowaną archtekturę HyperStream oferującą znakomitą transparentność brzmienia. Jednocześnie Audioengine B-Fi posiada także wyjście optyczne, co sprawia, że bez przeszkód możemy także skorzystać z zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego. A przy tym amerykański producent oferuje możliwości, oferując odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości z takich serwisów strumieniujących, jak Tidal, Spotifym Apple Music, czy Qobuz. Co więcej, dzięki aplikacji Audioengine Control – dostępnej zarówno dla systemów iOS, jak i Android – teraz odtwarzanie muzyki z naszych ulubionych serwisów jest niezwykle proste. Wystarczy podłączyć B-Fi do naszego systemu stereo, połączyć nasz streamer z siecią Wi-Fi i możemy cieszyć się dostępem do milionów utworów.



Audioengine B-Fi dostępny jest w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 995 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MIP