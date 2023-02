Auris Audio Nirvana IV i HA-2SF – lampowe wzmacniacze słuchawkowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Auris Audio zasłynęło kilka lat temu słuchawkowym wzmacniaczem Nirvana, który podbił serca pasjonatów muzyki. Teraz producent proponuje nam nie tylko najnowsze, czwarte już wcielenie tego modelu, ale także następcę równie lubianego wzmacniacza HA-2SE pod nazwą HA-2SF. Oba wzmacniacze to starannie zaprojektowane, w pełni lampowe urządzenia, które oferują nie tylko znakomite brzmienie, ale i poziom wykonania godny najlepszych, hi-endowych konstrukcji. Auris Nirvana IV to wzmacniacz, który rozwija sprawdzoną koncepcję wzmacniacza lampowego w topologii single-ended i wynosi ją na zupełnie nowy poziom. Jednocześnie bazuje też na najlepszych rozwiązaniach swoich protoplastów takich, jak HA-2SE, czy Headonia. A to z kolei sprawia, że Nirvana IV jest wzmacniaczem oferującym nie tylko wybitne brzmienie, ale też moc i kontrolę pozwalającą napędzić praktycznie każde słuchawki na rynku.







Auris Audio Nirvana IV to wzmacniacz, który zagra świetnie w każdej konfiguracji. I zaoferuje nie tylko znakomite cechy obiektywne takie, jak kontrola basu, czy dynamika, ale też sprawi, że muzyka wreszcie będzie w sobie miała prawdziwą magię. Co więcej, dzięki specjalnej konstrukcji, Nirvana IV potrafi obsłużyć słuchawki o niezwykle szerokim zakresie impedancji – od 32 aż do 600 omów. I za każdym razem zaoferuje najlepsze brzmienie wynikające z doskonałego dopasowania do naszych nauszników.



Dopracowana konstrukcja i wysokiej klasy komponenty

Lampy w tym wzmacniaczu zostały specjalnie, pieczołowicie dobrane i dokładnie przetestowane. Dlatego spokojnie powinny nam wystarczyć na aż 10.000 godzin słuchania muzyki. W stopniu mocy zastosowano znakomite, kultowe pentody EL34 wyprodukowane przez Elektro-Harmonix, które są często spotykane w najlepszych brytyjskich wzmacniaczach lampowych. W stopniu sterującym zaś mamy podwójną triodę ECC82 wyprodukowaną przez Tung-Sol. Jest ona specjalnie dobrana tak, aby zapewnić komplementarne do zastosowanych pentod EL34 brzmienie.



Niezwykle ważną częścią każdego wzmacniacza lampowego są transformatory wyjściowe. Dlatego ten newralgiczny element Auris Audio produkuje we własnym zakresie tak, aby osiągnąć najlepsze możliwe parametry. Transformatory w Nirvana IV są ręcznie nawijane i posiadają specjalnie zoptymalizowane rdzenie typu podwójne C. A to z kolei sprawia, że są przeźroczyste sonicznie, i potrafią przekazać to, co lampy mocy – czyli znakomite EL34 – mają najlepszego do zaoferowania. Zadbano także o najwyższą jakość elementów pasywnych takich, jak rezystory, czy kondensatory – te ostatnie to produkty marek Mundorf, Rubycon, czy Wima.



Zewnętrzny zasilacz i przemyślana funkcjonalność

Dla zapewnienia najlepszej separacji od szumów i zakłóceń w najnowszej Nirvana IV zastosowano zewnętrzny zasilacz. Jest on starannie zaprojektowany i połączony długim na 1m przewodem z właściwą jednostką wzmacniacza. Przy tym sam wzmacniacz posiada cała masę udogodnień takich, jak piękne, podświetlane wskaźniki wysterowania, czy szybę chroniącą lampy. Mamy ponadto dwie pary wejść niezbalansowanych oraz parę zbalansowanych XLR. A także jedno wyjście przedwzmacniacza z regulowanym poziomem. No i oczywiście zarówno niezbalansowane wyjście słuchawkowe 6.35mm (duży jack), jak i wyjście zbalansowane na gnieździe 4-pinowym.

Obudowy wzmacniacza i zasilacza zostały w całości wykonane z precyzyjnie obrobionych bloków aluminiowych. I sprawiają, że Nirvana IV nie tylko wygląda znakomicie, ale posiada także niezwykle solidną konstrukcję mechaniczną, która zapobiega powstawaniu szkodliwych wibracji.



Auris Audio Nirvana IV dostępny jest w salonach sieci HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 28995 PLN.



























Ten wzmacniacz to długo oczekiwany następna słynnego modelu HA-2SE. Jednocześnie rozwija on najlepsze rozwiązania układowe znane z poprzednika, wprowadzając przy tym szereg modyfikacji i ulepszeń. Sprawia to, że oferuje nie tylko jeszcze lepsze brzmienie, ale też szerszą funkcjonalność w stosunku do pierwowzoru. HA-2SF ma teraz nie tylko świetnie wyglądające wskaźniki wysterowania, ale też wejście i wyjście zbalansowane. Zadbano tutaj o każdy, mniejszy i większy szczegół. A całość umieszczono w pięknej obudowie, która w przemyślany sposób łączy aluminium z naturalnym drewnem.Auris Audio HA-2SF to lampowy wzmacniacz słuchawkowy, który oprócz znakomitego brzmienia da nam coś jeszcze: piękny wygląd. Wzmacniacz ten bazuje na solidnej aluminiowej konstrukcji, która od dołu i góry jest zamknięta elementami z naturalnego drewna. Taka kompozycja jest ponadczasowa i nadaje wzmacniaczowi własnego stylu. A wrażenia wizualne są dodatkowo potęgowane nie tylko przez blask lamp, lecz także przez wychyłowe, podświetlone wskaźniki wysterowania.We wzmacniaczu tym zastosowano nie tylko bardzo dobre komponenty, ale zadbano też o sprawdzającą się w praktyce funkcjonalność. Auris Audio HA-2SF posiada zarówno dwie pary gniazd wejściowych RCA, jak i parę zbalansowanych XLR. Ma też oczywiście dwa gniazda słuchawkowe – niezbalansowane 6.35mm oraz zbalansowane 4-pinowe XLR. Na tylnej ściance znajdziemy z kolei wyjście przedwzmacniacza o regulowanym poziomie oparte o gniazda RCA.Podobnie, jak w przypadku najnowszej Nirvana IV – także i w przypadku HA-2SF znajdziemy specjalnie zaprojektowany, zewnętrzny zasilacz. Posiada o przewymiarowany transformator i precyzyjnie wykonaną metalową obudowę, która zapewnia pełną izolację przed interferencjami elektromagnetycznymi i wibracjami. A to, w połączeniu ze staranną aplikacją lampowej technologii sprawia, że Auris Audio HA-2SF oferuje brzmienie nie tylko piękne, ale też transparentne. Mające kontrolę basu, dynamikę, jak i krystalicznie czyste wysokie tony. To wzmacniacz dla pasjonatów muzyki oczekujących najlepszej jakości pod każdym względem.Auris Audio HA-2SF dostępny jest w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi