Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD - Najmniejszy projektor na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Polski dystrybutor CK Mediator wprowadził do Polski Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD. To najmniejszy na świecie, doceniony na tegorocznych targach CES, przenośny mini-projektor z trójdzielnym, składanym korpusem, który w pełni odzwierciedla filozofię mobilnej rozrywki. Po złożeniu ZIP mierzy raptem 84 x 78 x 26 mm i waży tylko 280 g, co czyni go mniejszym od smartfona i pozwala łatwo schować go w kieszeni czy małej torbie. Ale niewielkie rozmiary to nie wszystkie jego zalety. Każdy z 3 segmentów tego kieszonkowego projektora ma inne zadanie. Pierwszy z nich to supercienki moduł optyczny z najmniejszym na świecie mikroskopijnym chipem DLP. Drugi segment to gimbal z głośnikami stereo, natomiast trzeci to zintegrowana bateria i antypoślizgowa podstawa. Prawdziwe kino domowe ukryte w tej smukłej i drobnej obudowie.







Aurzen ZIP wyposażono także w zaawansowany system autofokusa Time-of-Flight (ToF), który mierzy odległość do powierzchni 30 razy na sekundę, aby natychmiast dostosować ostrość i skorygować zniekształcenia trapezowe. W praktyce oznacza to ostre, płynne obrazy bez potrzeby ręcznej regulacji — nawet gdy przenosisz projektor z miejsca na miejsce.



Trzyma poziom... i pion

Ten najmniejszy na świecie projektor upraszcza też przesył obrazu. Nie trzeba już łączyć projektora z WiFi – urządzenie połączy się z wybranym smartfonem, laptopem lub komputerem stacjonarnym w tej sieci za Ciebie. Dzięki temu ZIP jest w pełni kompatybilny z urządzeniami iOS, Android, macOS i Windows. (Uwaga — nie współpracuje z telefonami Pixel i Chromebookami). ZIP potrafi też obracać się w pionie dzięki wbudowanemu żyroskopowi, co sprawia, że oglądanie aplikacji takich jak TikTok, Instagram Reels czy YouTube Shorts staje się prawdziwą przyjemnością. Obraz jest bezramkowy i dopasowany do orientacji urządzenia, co oferuje doświadczenie, którego nie zapewni typowy telewizor ani rzutnik.



Wytrzymały i pracowity

Kieszonkowy projektor Aurzen ZIP Tri-Fold Mini HD posiada wbudowaną baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na nawet 1.5 godziny projekcji po jednym ładowaniu. A w razie dłuższego seansu zawsze w łatwy sposób można podłączyć go do prądu. Warto też podkreślić, że konstrukcja tego urządzenia została zaprojektowana z myślą o trwałości. Projektor generuje obraz o jasności 100 ANSI lumenów i natywnej rozdzielczości HD (1280 x 720 px). Oferuje też żywe kolory dzięki technologii DLP oraz dźwięk stereo z głośników o mocy 1 W.



Ekskluzywna dystrybucja w Polsce

ZIP trafia do polskich użytkowników za pośrednictwem CK Mediator, który jest wyłącznym dystrybutorem tego niezwykłego sprzętu w Polsce. Dzięki temu masz pewność, że kupujesz oryginalny produkt z lokalną gwarancją i wsparciem. Sprzedaż tego najmniejszego na świecie projektora w Polsce odbywa się wyłącznie przez Media Expert.

























źródło: Info Prasowe - Aurzen