Austrian Audio – Linia Hi-Fidelity w ofercie MIP -HiFiPRO

O ile Austrian Audio to stosunkowo nowa firma, to jej trzonem są ludzie, którzy pracowali wcześniej dla tak znanego producenta, jak AKG. Austrian Audio zostało założone w 2017 roku i w krótkim czasie marka zdążyła wyrobić sobie znakomitą opinię. Aktualnie rozszerza swoją ofertę o segment wysokiej klasy sprzętu audio dedykowanego dla najbardziej wymagających miłośników muzyki. Na nową linię produktów składają się jak na razie słuchawki The Composer – oraz wzmacniacz słuchawkowy Full Score One. Produkty tej firmy produkowane są w 100% w Austrii i są nie tylko znakomicie wykonane z najlepszych materiałów, ale też przywodzą na myśl przemyślane rozwiązania z rynku profesjonalnego.







Austrian Audio The Composer - Niezwykle niskie zniekształcenia THD

Jedną z unikalnych cech słuchawek Austrian Audio The Composer jest fakt, iż posiadają one niezwykle niskie zniekształcenia harmoniczne (THD – Total Harmonic Distortion). I to w całym paśmie, także wliczając w to zakres niskich częstotliwości poniżej 100 Hz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu inżynierów firmy pozyskanym wcześniej przy projektowaniu wielu flagowych i uznanych słuchawek marki AKG osiągnięto niezwykle niskie zniekształcenia. Specjalnie zaprojektowano nie tylko samą membranę, ale i układ magnetyczny tak, aby przy standardowej częstotliwości pomiaru wynoszącej 1 KHz wartość parametru THD znajdowała się poniżej wartości 0.1%. Jednocześnie w zakresie samego basu zniekształcenia słuchawek The Composer są aż o 3 razy niższe, aniżeli większości konkurencyjnych słuchawek w tym przedziale cenowym. Bezpośrednio przekłada się to nie tylko na jakość basu, ale także na czystość

i czytelność brzmienia w całym paśmie.



Unikalna technologia przetworników Hi-X

Niezrównana jakość brzmienia słuchawek The Composer nie jest żadnym przypadkiem. Słuchawki te posiadają także unikalne przetworniki oznaczone symbolem Hi-X. Jest to skrót od „High Excursion”, co w praktyce oznacza, że membrany w The Composer mogą pracować bez zniekształceń z dużymi wychyleniami. Co więcej, same membrany posiadają dużą średnicę – 49 mm – oraz są napędzane unikalnym systemem magnetycznym o pierścieniowej topologii wykonanym z bardzo silnych magnesów N52. Taka konstrukcja nie tylko znacząco redukuje turbulencje powietrza przy samej membranie, ale pozwala też na uzyskanie niezwykle silnego strumienia magnetycznego. A to bezpośrednio przekłada się na niższe zniekształcenia i lepszą kontrolę membrany. I co za tym idzie czystsze w swoim charakterze brzmienie. Same zaś membrany posiadają powłokę DLC, czyli są powlekane węglem o strukturze diamentu dla zapewnienia odpowiedniej sztywności i niskiej masy. Usztywniając membranę bez dodawania zbędnego ciężaru uzyskano bardzo dobrą odpowiedź impulsową, co z kolei daje znakomite oddanie muzycznego planktonu w nagraniach.



Unikalny system połączeń i najwyższej klasy materiały

The Composer korzysta z nowatorskiego systemu połączenia przewodu ze słuchawkami opartego o dwa wtyki bananowe. Takie rozwiązanie zapewnia znakomite parametry elektryczne i długowieczność połączenia. Słuchawki zostały precyzyjnie wykonane z najlepszych materiałów, oferując znakomite połączenie elegancji i funkcjonalności. W zestawie z nimi znajdziemy aż trzy wysokiej jakości przewody – jeden z wtykiem 6.3 mm oraz dwa zbalansowane z wtykami 4.4. mm oraz 4-pin XLR.



Austrian Audio The Composer dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 12995 PLN.





Austrian Audio Full Score one

Full Score one to wzmacniacz słuchawkowy dedykowany wszystkim tym, którzy oczekują znakomitej czystości brzmienia i pełnego realizmu sonicznego przekazu. Wzmacniacz ten posiada specjalną, niskoszumną topologię, która jest rezultatem wielu lat badań i doświadczeń inżynierów marki Austrian Audio. Jednocześnie Full Score one jest w stanie napędzić praktycznie każde słuchawki, począwszy od tych o impedancji rzędu 10 omów aż do dużych słuchawek

o niskiej skuteczności i impedancji ponad 300 omów.



Autorski i rzadko spotykany układ elektroniczny

Sam układ wzmacniacza to autorska konstrukcja posiadająca szerokopasmowy, w pełni symetryczny układ sprzężenia napięciowego ze specjalnym stopniem wyjściowym w konfiguracji potrójnego wtórnika emiterowego i pracującym w bardzo rzadko spotykanej klasie B. Zapewnia to niezwykle niskie zniekształcenia harmoniczne (THD) w całym paśmie i przy każdym poziomie sygnału, co z kolei przekłada się na czyste i transparentne brzmienie w całym paśmie audio.



True Transient Technology – dla idealnego oddania impulsów

Jedną z unikalnych cech wzmacniacza Austrian Audio The Composer jest też zastosowanie rozwiązania o nazwie True Transient Technology. Sprawia ono, że wzmacniacz jest w stanie wzmocnić nawet najbardziej strome impulsy i to niezależnie od ich poziomu, czy też aktualnie ustawionej głośności. Co więcej, funkcję tę można wyłączyć, ponieważ może ona ujawnić zbyt wiele niedoskonałości w starszych nagraniach. Jednakże przy dobrych realizacjach oraz wykorzystując odpowiednio transparentne i szybkie słuchawki – True Transient Technology może okazać się prawdziwą rewelacją dla słuchaczy oczekujących najwyższego poziomu realizmu.



W pełni metalowa obudowa i liniowe zasilanie

The Composer to wzmacniacz, w którym pomyślano o każdym możliwym szczególe. Obudowa wzmacniacza wykonana jest w całości z metalu, co zapobiega szkodliwym interferencjom elektromagnetycznym. A przy tym pieczołowicie zaprojektowane zasilanie to konstrukcja w pełni liniowa, zapewniająca odpowiednią nadwyżkę mocy tak, aby wzmacniacz bez zawahania mógł oddawać szybkie skoki dynamiki. Precyzyjny potencjometr głośności posiada specjalnie dobraną krzywą regulacji tak, aby słuchacz mógł nie tylko wygodnie, ale i precyzyjnie ustawić wybrany przez niego poziom głośności.



Wzmacniacz słuchawkowy Austrian Audio Full Score One dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 7499 PLN.

































