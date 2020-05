Avtek Micker Pro – bezprzewodowy mikrofon z głośnikami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wygląda jak klasyczny, bezprzewodowy mikrofon, a w rzeczywistości jest wielofunkcyjnym urządzeniem „All in One” - z wbudowanym wzmacniaczem, dwoma głośnikami i akumulatorem. Avtek Micker Pro to dynamiczne urządzenie, które daje swobodę typową dla mikrofonu bezprzewodowego, a jednocześnie zapewnia stabilność analogiczną do tej, którą oferują tradycyjne urządzenia przewodowe. Za doskonałą jakość i siłę dźwięku odpowiada wbudowany wzmacniacz oraz dwa głośniki o sumarycznej mocy 10W. W urządzeniu zaimplementowano także technologię zapobiegania powstawaniu uciążliwego efektu „wycia”. Poza tym Avtek Micker Pro oferuje użytkownikowi trzy poziomy głośności, funkcję BUZZER pozwalającą przyciągnąć uwagę odbiorców donośnym sygnałem dźwiękowym oraz funkcję ECHO, która umożliwia uzyskanie ciekawego efektu pogłosu.







Właśnie dlatego, choć waży zaledwie 300 gramów i ma tylko 26 cm długości, urządzenie pełni rolę profesjonalnego, przenośnego zestawu nagłaśniającego pozwalającego na obsługę niewielkich i średnich wydarzeń o charakterze grupowym czy plenerowym, takich jak np. wystąpienia, konferencje, wywiady, szkolenia, wykłady, zawody sportowe, zorganizowane wycieczki czy inne, na których istnieje konieczność werbalnego dotarcia do szerszej grupy ludzi. Dodatkowo, dzięki liniowemu wejściu audio do Avtek Micker Pro możemy podłączyć odtwarzacz MP3 lub inne źródło dźwięku, przekształcając mikrofon w przenośny sprzęt grający.



Avtek Micker Pro zasilany jest przez wbudowany akumulator pozwalający na 6 godzin swobodnej pracy. Dołączona do zestawu szybka ładowarka potrzebuje zaledwie 2,5 godziny na całkowite naładowanie urządzenia. O stanie baterii informuje lampka led.



W zestawie, oprócz mikrofonu Avtek Micker Pro, znajduje się futerał, pasek do noszenia mikrofonu na szyi, stacja ładująca oraz kabel USB. Sugerowana cena detaliczna wynosi 899 PLN. Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją.





Dane Avtek Micker Pro:

Nominalna moc wyjściowa: 10W

Pasmo przenoszenia: 200 Hz-15 kHz (+/-2 dB)

Długość: 260 mm

Waga: 300 g

Czas działania: ok. 6 h (bateria Li-Ion 7.4 V 1100 mAh)

Ładowanie : 5 V DC, 1 A, USB typu USB C

Czas pełnego naładowania: 2.5 h























Źródło: Info Prasowe / Avtek