BIOSTAR - najnowsza linia płyt głównych Z590 VALKYRIE

BIOSTAR prezentuje dzisiaj najnowszą linię płyt głównych Z590 VALKYRIE, stworzonych do obsługi procesorów Intel 11-tej generacji Rocket Lake-S. Płyty główne tej serii z chipsetami Intel Z590 są nowym gatunkiem platform stworzonych dla entuzjastów. Dostępne w dwóch wersjach, Z590 VALKYRIE (ATX) oraz Z590I VALKYRIE (Mini-ITX), posiadają w pełni uzbrojony design podkreślający intencje BIOSTAR - stworzenie flagowych płyt głównych o wspaniałych formach, funkcjonalności oraz posiadających efekt „wow”. Zupełnie nowy projekt zbroi wprowadza do projektu eleganckie elementy i zapewnia pasywne chłodzenie, a użycie złotych i różowych akcentów nadaje płycie królewskiego wyglądu, dzięki czemu nowa seria platform VALKYRIE poraża świeżością i wyglądem.







Funkcje takie jak, opatentowane przez BIOSTAR podświetlenie LED ROCK ZONE oraz VIVID LED DJ, ulubione narzędzia RGB fanów, dają użytkownikom szereg opcji personalizacji. Seria płyt głównych Z590 VALKYRIE jest idealna dla użytkowników pragnących zamontować najlepsze podzespoły w swoim komputerze i pragnących wykorzystać moc rozwiązań, takich jak złącze PCIe 4.0, o 2-krotnie wyższej przepustowości w porównaniu do starszego PCIe 3.0 16GT/s bit rate.



Gotowa do obsługi 128GB pamięci DDR4 w 4-erech slotach, z prędkością aż do 5000+(OC), linia płyt VALKYRIE sprosta każdemu zadaniu, z 22-fazowym projektem zasilania BIOSTAR oraz technologią PWM, która zwiększa efektywność pracy systemu i poprawia chłodzenie. Zintegrowane, inteligentne, Lite Kondensatory o żywotności 20K Godzin Pracy dodają kolejną warstwę ochrony, a ich wytrzymałość oraz stabilne napięcia przekładają się na niezrównane osiągi.



Co więcej, płyty główne serii VALKYRIE zaprojektowane zostały z z radiatorem żebrowym, co w połączeniu z aktywnym chłodzeniem oraz z w pełni miedzianą podstawą i metalowym backplatem, poprawia wydajność zasilania i obniża temperaturę pracy o 29,1%, wydłużając żywotność działania komputera oraz jakość jego pracy.



Jeśli chodzi o przechowywanie danych, seria VALKYRIE wykorzystuje doskonałą technologię PCIe M.2 4.0 zapewniającą przepustowość 64Gb/s, 2-krotnie szybszą w porównaniu do PCIe M.2 3.0 oraz zapewniającą mniejsze opóźnienia. Dodatkowe funkcjonalności, takie jak Header CPU OPT, A.I FAN oraz Tryb BIOS EZ zapewniają serii płyt głównych VALKYRIE zwiększoną elastyczność oraz łatwiejszą instalacje i zarządzanie systemem.



2 x porty Anten WIFI z obsługą WiFi 6 gotowe są do szybkiego połączenia z internetem, a pojedynczy port LAN napędzany przez chipset Realtek RTL8125B zapewnia resztę łączności sieciowej z technologią BIOSTAR 2.5 Guard, dostarczającą bezpieczny i stabilny internet zabezpieczony przed przepięciami oraz uderzeniami błyskawic. Jeśli chodzi o wyświetlanie, płyta główna Z590 VALKYRIE posiada wbudowany port DP1.4, gotowy do pracy w trybie 5K z mocą najnowszych procesorów Intel 11 Generacji, zapewniając jasny i krystalicznie czysty obraz.



Platforma Z590 VALKYRIE posiada Kodek Audio ALC1220 oraz 5 x Złącz Audio, a płyta Z590I VALKYRIE 3 x Złącza Audio, obydwie pracują w trybie dźwięku przestrzennego 7.1 High-Definition, dla zapewnienia najlepszych doświadczeń audio podczas rozgrywki i oglądania filmów. Co więcej, płyta główna Z590 VALKYRIE wyposażona jest również w port SPDIF_Out dla dodatkowego wzmocnienia dźwięku.





































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR