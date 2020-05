BIOSTAR - najnowsze płyty główne serii RACING B550

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BIOSTAR prezentuje dziś nowe płyty główne RACING B550GTA oraz RACING B550GTQ oparte o Chipset B550 od AMD. Stworzone dla obsługi najnowszych Procesorów AMD Ryzen 3-ciej Generacji, płyty główne BIOSTAR RACING B550GTA oraz RACING B550GTQ zostały zaprojektowane, by być najlepsze w swojej klasie. Ze swoim doskonałym designem rodziny platform RACING, wyrafinowaną inżynierią oraz niesamowitymi technologiami, płyty główne BIOSTAR RACING B500 są najlepszym sprzętem na rynku bijąc na głowę swoją konkurencję.



Płyta główna RACING B550GTA jest formatu ATX dla konsumentów chcących zbudować pełnowymiarowy komputer do gamingu i wykorzystać sloty rozszerzeń oraz łączność, który oferuje standard ATX, z kolei podstawka RACING B550GTQ wykonana jest w formacie Micro-ATX dla buildów o takim samym zaawansowaniu technologicznym i mocy jak zestawy ATX, jednak zajmującym mniej miejsca w obudowie.



Stylowa Zbroja Chłodząca Armor Gear nie tylko świetnie się prezentuje, lecz również efektywnie odprowadza ciepło od płyty głównej. Na platformie dostępne jest również ukochane przez fanów podświetlenie LED ROCK ZONE RGB, pozwalające na personalizację wyglądu swojej płyty B550 dzięki kilku prostym kliknięciom w oprogramowaniu VIVID LED DJ.



Obydwie płyty główne wyposażone są w slot PCIe 4.0 o przepustowości 16GT/s, 2-krotnie wyższej w porównaniu do starszego standardu PCIe 3.0, przy jednoczesnym zachowaniu wstecznej kompatybilności. Na obydwu platformach RACING B550GTA oraz RACING B550GTQ dostępne jest również złącze PCIe M.2 4.0 z maksymalnym transferem danych do 64Gb/s, 2-krotnie wyższym w porównaniu do PCIe M.2 3.0.



Wsparcie pamięci RAM Dual-channel DDR4 aż do 128GB jest dostępne na obydwu płytach głównych, z maksymalną prędkością taktowania do 3200(OC), z łatwo zarządzalnymi ustawieniami dzięki nowemu interfejsowi BIOS od BIOSTAR.



Dodatkowe złącza USB 3.2 Gen2 Typu C, porty sieciowe 2.5 GbE LAN (B550GTA) oraz GbE LAN (B550GTQ) zapewniają najnowsze opcje łączności i szybki transfer danych. Na bogato wyposażonym Tylnym Panelu WE/WY dostępne są porty 4 x USB 3.2 (Gen1), 1 x USB 3.2 (Gen2) Typu-C, 1x USB 3.2 (Gen2) Typu-A oraz złącza wideo 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort i 1 x HDMI.