BIOSTAR - płyty główne RACING B460GTA oraz RACING B460GTQ

BIOSTAR zaprezentował dzisiaj nowe płyty główne RACING B460GTA oraz RACING B460GTQ, stworzone dla obsługi Procesorów Intel najnowszej, 10-tej Generacji. Platformy zaprojektowane w stylistyce RACING zostały stworzone zarówno do zastosowań komercyjnych jak i do pracy w domu. Procesory Intel najnowszej, 10-tej generacji posiadają wyższy pobór mocy, dlatego w płytach głównych serii 400 od BIOSTAR zwrócono szczególną uwagę na wydajne zasilanie i chłodzenie. Wbudowane technologie, takie jak Super Hyper PWM z architekturą wyczuwającą napięcie DCR, oferują w 100% stabilne zasilanie, dzięki czemu najważniejsze komponenty płyty głównej są chronione, zawsze pracują z pełną wydajnością oraz są niezawodne.







Obydwie płyty główne RACING B460GTA oraz RACING B460GTQ posiadają podobną specyfikację oraz wyposażenie. Zostały stworzone dla twórców treści oraz graczy. Główną różnicą między nimi jest to, że platforma RACING B460GTA jest formatu ATX z kilkoma dodatkowymi portami i opcjami łączności dzięki większemu rozmiarowi, a podstawka RACING B460GTQ jest formatu Micro-ATX, idealna do niewielkich buildów PC, posiadających podobną, high-endową wydajność do ich większych ATX-owych braci.



Obydwie płyty główne naszpikowane są nowymi technologiami i bogatym wyposażeniem, jednocześnie zachowując rozsądną cenę. Stylowa Zbroja Chłodząca Armor Gear nie tylko świetnie się prezentuje, lecz również efektywnie odprowadza ciepło od płyty głównej. Na platformie dostępne jest również ukochane przez fanów podświetlenie LED ROCK ZONE RGB, pozwalające na personalizację wyglądu swojej płyty B460 dzięki kilku prostym kliknięciom w oprogramowaniu VIVID LED DJ.



Platformy RACING B460GTA i RACING B460GTQ obsługują aż do 128Gb pamięci RAM DDR4 w 4-rech kościach, posiadają złącze PCIe M.2 (32Gb/s) oraz wsparcie dla technologii Intel Optane, co, wraz z nowymi procesorami Intel, pozwala użytkownikom na stworzenie systemu mocniejszego niż sami Avengersi.



Obydwie płyty główne wyposażone są w header wentylatora procesora o nazwie CPU OPT, który pozwala użytkownikom na łatwy montaż chłodzenia wodnego w swoim komputerze jak i na wykorzystanie inteligentnego systemu kontroli temperatury, który zwiększa wydajność odprowadzania ciepła dzięki dynamicznej kontroli prędkości pracy wentylatora, co gwarantuje stabilną pracę Twojego sprzętu w niskich temperaturach.



Na high-endowe wykończenie najwyższej klasy płyt głównych składają się między innymi: ekskluzywna Żelazna Ochrona Slotów BIOSTAR, która zapewnia dodatkowe wsparcie portu PCIe x16, umożliwiając montaż nawet najcięższych kart graficznych bez jego wyginania, co wydłuża żywotność slotu oraz Super Wytrzymałe Induktory wykorzystujące regulację mocy, gwarantujące wysoką wydajność sprzętu oraz długi okres jego bezproblemowego użytkowania.



Tylne porty WE/WY zapewniają szerokie opcje łączności, takie jak port HDMI, Display Port, port DVI-D oraz 4 złącza USB 3.2 (Gen 1). Na płytach znajdują się również Zabezpieczenia Super LAN Surge Protection, które, dzięki zintegrowanym chipom, chronią port sieciowy GbE LAN przed wyładowaniami statycznymi, uderzeniami błyskawic oraz spięciami w sieci.



































Źródło: Info Prasowe / BIOSTAR