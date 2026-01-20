BLACKPINK i Razer prezentują wspólną kolekcję

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer oficjalnie prezentuje pełną kolekcję BLACKPINK X Razer, nadając współpracy z zespołem BLACKPINK realny, namacalny wymiar w postaci kompletnej linii sprzętu gamingowego i stylowych akcesoriów do codziennego użytku. Zainspirowana elektryzującą trasą koncertową BLACKPINK World Tour , kolekcja łączy charakterystyczną estetykę zespołu z wydajnością klasy gamingowej. Od smukłych peryferiów po przyciągające wzrok akcesoria – każdy element został zaprojektowany z myślą o fanach, którzy lubią błyszczeć – na scenie, na streamie i w codziennym życiu.







Globalny debiut kolekcji odbędzie się 21 stycznia 2026 r. podczas prezentacji na BLACKPINK World Tour Pop-Up Store w Hongkongu, jeszcze przed światową dostępnością zaplanowaną na II kwartał 2026 r. Fani oraz odwiedzający będą mogli zobaczyć pełną kolekcję z bliska na ekspozycjach inspirowanych trasą oraz uwiecznić chwilę w specjalnie przygotowanych strefach fotograficznych.



Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition

Niskoprofilowa klawiatura RGB z klikającymi przełącznikami Mecha-Membrane, łącząca precyzyjną wydajność z odważnym stylem BLACKPINK.



Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition

Klasyczna ergonomia i precyzja, mechaniczne przełączniki oraz programowalne przyciski – wszystko wykończone w charakterystycznym, stylowym klimacie BLACKPINK.



Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition

Gładka i wytrzymała podkładka pod mysz, która wnosi odrobinę różowej energii BLACKPINK do każdego stanowiska gamingowego.



Razer Enki X – BLACKPINK Edition

Komfort na cały dzień w połączeniu z ikoniczną różowo-czarną estetyką BLACKPINK, zaprojektowany z myślą o długich, intensywnych sesjach gamingowych – bez kompromisów i z charakterem.



CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition: 119.99 USD / 129.99 EURO (MSRP)

Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition: 49.99 USD / 54.99 EURO (MSRP)

Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition: 29.99 USD / 34.99 EURO (MSRP)

Razer Enki X – BLACKPINK Edition: 499.99 USD (niedostępny w Europie).



























źródło: Info Prasowe - Razer