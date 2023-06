Baldur’s Gate zadebiutuje 3 sierpnia na PC i 6 września na PS5

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Ogromna aktualizacja od Larian Studios ujawnia zaawansowaną premierę + długo oczekiwane szczegóły gry.

W aktualizacji społecznościowej opublikowanej 29 czerwca Larian Studios ujawniło, że Baldur’s Gate 3 ukaże się 3 sierpnia na PC - prawie miesiąc wcześniej - i 6 września na PlayStation 5, zaledwie tydzień później niż wcześniej ogłoszona data premiery 31 sierpnia.



"Zawsze byliśmy studiem, które dążyło do wydania gry na jak największej liczbie platform, w kolejności ich gotowości. Naszym celem była również najwyższa możliwa jakość na każdej platformie, na której wydaliśmy grę. Jesteśmy w punkcie, w którym osiągamy 60 klatek na sekundę na PlayStation 5, co jest niezwykłe, biorąc pod uwagę zakres i głębię Baldur’s Gate 3. Gra zawiera ponad 170 godzin materiałów filmowych, ponad dwa razy więcej niż cała Gra o Tron i ponad trzy razy więcej dialogów niż wszystkie trzy powieści Władcy Pierścieni razem wzięte. Jest to ogromna, rozbudowana gra, która naprawdę ożywia D&D, z trybem wieloosobowym i kooperacją na podzielonym ekranie, w skali około 4 razy większej niż nasza poprzednia gra, Divinity: Original Sin 2.





Źródło: informacja prasowa

Osiągnięcie poprzeczki technicznej, która odpowiada naszym ambicjom projektowym, wydawało się właściwym posunięciem, podczas gdy wstrzymywanie wersji PC, gdy wiedzieliśmy, że będziemy gotowi, wydawało się złym posunięciem w tak napiętym okresie premiery" - powiedział dyrektor ds. wydawniczych, Michael Douse.W wypełnionej funkcjami aktualizacji społeczności Larian ujawnia wiele długo oczekiwanych szczegółów na temat zawartości Baldur’s Gate 3 - od tego, które rasy i klasy D&D pojawią się w grze, przez nowe grywalne postacie i towarzyszy, po szeroki wachlarz nowych opcji dostosowywania postaci - a także kilka oszałamiających statystyk dotyczących zakresu RPG.Firma Larian przedstawiła poniższe statystyki, aby spojrzeć na skalę Baldur’s Gate 3 z odpowiedniej perspektywy:- Scenariusz do Baldur’s Gate 3 zawiera ponad 2 miliony słów i zawiera więcej dialogów niż wszystkie trzy książki Władcy Pierścieni razem wzięte.- Ponad 170 godzin materiałów filmowych, czyli dwa razy więcej niż wszystkie sezony Gry o Tron razem wzięte.- 7 grywalnych bohaterów, każdy z własną bogatą historią, osobowością, pragnieniami i celami, a także najlepszy w swojej klasie system tworzenia postaci dla niestandardowych postaci- Graj jako jedna z 11 grywalnych ras i 31 podras, z wieloma typami ciała- 12 klas i 46 podklas, w porównaniu do Divinity: Original Sin 2 to 10 "szkół zaklęć".- Ponad 600 zaklęć i akcji (z wyłączeniem upcastów), w porównaniu do Divinity: Original Sin 2 to 225 zaklęć i akcji gracza- powiedział dyrektor generalny i kreatywny Swen Vincke.Larian w końcu odkryje pełny zakres swojej rozległej gry RPG 7 lipca podczas Panel From Hell: Release Showcase.