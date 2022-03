Bang & Olufsen - nowa edycja słuchawek Beoplay Portal

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bang & Olufsen wprowadza na rynek nową edycję wielokrotnie nagradzanych bezprzewodowych słuchawek do gier – Beoplay Portal. Marka znacząco rozszerza możliwości połączeń z wiodącymi na świecie platformami. Są one teraz w pełni kompatybilne z komputerami PC, konsolami PlayStation oraz urządzeniami mobilnymi. Unikalne założenie połączenia słuchawek gamingowych ze sprzętem do codziennego użytku, które pierwotnie stało za stworzeniem słuchawek Beoplay Portal, jest nadal istotną dewizą marki. Rozszerzenie opcji łączności, nowy adapter do łączności bezprzewodowej, poprawianie baterii, która teraz zapewnia do 42 godzin pracy sprawiają, że nowe słuchawki Bang & Olufsen to doskonałe, wielofunkcyjne urządzenie audio, zaprojektowane na całe życie.







Niezależnie od tego, czy grasz na PlayStation, komputerze PC czy urządzeniu mobilnym, nowa edycja Beoplay Portal spełnia wszystkie osobiste preferencje, oferując bogate wrażenia dźwiękowe i stylowy design. Specjalny mikrofon tworzący wirtualne ramię Boom Arm™ eliminuje potrzebę korzystania z fizycznego ramienia, izoluje i wzmacnia głos użytkownika, jednocześnie tłumiąc hałas z otoczenia. To z kolei oznacza, że obok nieograniczonego zastosowania Beoplay Portal w grach, słuchawki mogą być również używane w codziennym życiu. Nowa edycja słuchawek Beoplay Portal oferuje znaczne wydłużenie czasu pracy akumulatora, zapewniając do 42 godzin ciągłego grania przy użyciu Bluetooth i aktywnej redukcji szumów (+18 godzin) lub 19 godzin łączności bezprzewodowej z aktywną redukcją szumów (+7 godzin).



Oferując bezprzewodową łączność 2.4 GHz dla PC i PlayStation, nowa edycja Beoplay Portal rozszerza swoje możliwości i staje się najlepszym rozwiązaniem audio dla najpopularniejszych na świecie platform do gier. Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o prostej i zaawansowanej łączności – podczas gry, słuchania muzyki czy rozmów telefonicznych, co udało się osiągnąć dzięki podwójnemu strumieniowaniu dźwięku. Wprowadzenie nowego bezprzewodowego adaptera umożliwia szybsze połączenie z komputerem PC, konsolą PlayStation lub innym urządzeniem z wejściem USB-C, z możliwością płynnego przejścia między użytkowaniem bezprzewodowym i przewodowym. Ponieważ gry mobilne stają się coraz bardziej popularne na rynku, Beoplay Portal zostały również zaprojektowany z myślą o ich użytkownikach i korzystają z technologii Bluetooth 5.1 i aptX Adaptive.



Dostrojone przez uznanych akustyków firmy Bang & Olufsen, Beoplay Portal zapewniają bogate wrażenia dźwiękowe, dostarczając wysoki poziom szczegółów i niuansów dźwiękowych. Dwa specjalnie zaprojektowane 40-milimetrowe przetworniki z magnesami neodymowymi zapewniają precyzyjną i wierną reprodukcję akustyczną. Dzięki systemowi Dolby Atmos słuchawki Beoplay Portal oferują także wirtualny dźwięk przestrzenny, dodając głębi i wyrazistości grom, filmom i muzyce.



Wydajność dźwięku słuchawek Beoplay Portal jest dodatkowo zwiększona dzięki nowej generacji technologii Adaptacyjnej Aktywnej Redukcji Hałasu. Dzięki połączeniu technologii ANC typu "feed-forward" i ANC typu "feed-back", Beoplay Portal pozwala użytkownikom w pełni zanurzyć się w dźwięku i cieszyć się każdym szczegółem nawet w głośnym otoczeniu. Funkcja Own Voice umożliwia użytkownikom słyszenie własnego głosu przy jednoczesnym tłumieniu dźwięków zewnętrznych, zapewniając skupienie i szczegółowość na jakie zasługuje każda rozgrywka.



Zaprojektowane przez Jakoba Wagnera, we współpracy z zespołem projektantów Bang & Olufsen, Beoplay Portal są dostępne w trzech atrakcyjnych wersjach kolorystycznych: Black Anthracite, Grey Mist i Navy. Nauszniki są wyposażone w czułe na dotyk aluminiowe tarcze z zachwycającym efektem gradientu, wykonanym przy użyciu opatentowanej techniki anodyzacji.



Słuchawki Beoplay Portal, zaprojektowane z myślą o długim noszeniu, mają poduszki nauszne podtrzymujące szczękę, wykonane z pianki z pamięcią owiniętej skórą jagnięcą. Z tyłu każdej poduszki znajduje się subtelna wypukłość, dzięki której słuchawki dopasowują się do kształtu głowy użytkownika, zwiększając komfort i eliminując wycieki dźwięku. Wewnątrz pałąka znajduje się przesunięta wyściółka, której zadaniem jest zmniejszenie nacisku na czubek głowy. Jest ona pokryta wysokiej jakości tkaniną z włókna bambusowego, która została wybrana ze względu na swoją trwałość i oddychalność. Ważące zaledwie 279 gramów słuchawki Beoplay Portal należą do najlżejszych w kategorii słuchawek bezprzewodowych i są idealne do wielogodzinnego, nieprzerwanego użytkowania.



Słuchawki Bang & Olufsen Beoplay Portal PC PS są już dostępne w sprzedaży w sugerowanej cenie 2199 PLN.

































