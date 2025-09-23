Baseus BH1 NC – technologie premium w słuchawkach dla każdego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Baseus wprowadził na polski rynek słuchawki bezprzewodowe BH1 NC, które łączą wysoką jakość brzmienia z wygodą codziennego użytkowania. To propozycja dla osób, które oczekują czystego dźwięku, nowoczesnych funkcji i komfortu podczas pracy, podróży czy rozrywki, za niewygórowaną cenę. Słuchawki komunikują się ze smartfonem lub laptopem przez Bluetooth 6.0 i obsługują zaawansowane profile A2DP, AVRCP i HFP, co gwarantuje stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Dzięki lekkiej konstrukcji (235 g) oraz miękkim poduszkom z pianki memory z regulacją pałąka i technologią CloudComfort, BH1 NC oferują wygodę nawet podczas wielogodzinnego użytkowania.







Brzmienie bez kompromisów

Nauszne przetworniki o średnicy 40 mm wspierają Hi-Res Audio i autorską technologię SuperBass 2.0, zapewniając bogate, dynamiczne i detaliczne brzmienie. Użytkownicy mogą dodatkowo personalizować dźwięk za pomocą dedykowanej aplikacji Baseus App, która pozwala też na monitorowanie baterii i przypisywanie funkcji przyciskom.



Cisza, która inspiruje

Model BH1 NC wyposażono w aktywne tłumienie hałasu (ANC) do -45dB. Pięć wbudowanych mikrofonów skutecznie neutralizuje dźwięki otoczenia, co pozwala w pełni zanurzyć się w muzyce lub skupić na pracy. Słuchawki wspierają również połączenia głosowe oraz współpracę z asystentami Siri i Google Assistant.



Do 80 godzin pracy

Jedno ładowanie wystarcza nawet na 80 godzin słuchania muzyki. Port USB-C zapewnia szybkie i wygodne uzupełnianie energii, a funkcja połączenia wielopunktowego umożliwia jednoczesne sparowanie z kilkoma urządzeniami.



Baseus BH1 NC dostępne są już w trzech eleganckich wariantach – białym oraz czarnym, a także w kolorze pastelowy róż - również niebawem dostępnym na polskim rynku i łączą w sobie wszystko to, czego można oczekiwać od nowoczesnych słuchawek: styl, komfort i dźwięk najwyższej jakości. Ten model to technologia premium w przystępnej cenie - 149.99 PLN – idealny wybór do pracy, słuchania muzyki, podróży czy codziennych dojazdów do biura i na uczelnię.

































źródło: Info Prasowe - Baseus