Baseus Bass BP1 PRO – dźwięk Hi-Res, ANC, inteligentny Active EQ

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koniec z wyborem między jakością a ceną – Baseus, marka znana z innowacyjnych rozwiązań, wprowadza na polski rynek rewelacyjne słuchawki douszne Bass BP1 PRO. Stworzone dla pokolenia, które żyje w rytmie muzyki i nie uznaje kompromisów, Bass BP1 PRO łączą studyjną jakość dźwięku, inteligentne adaptacyjne ANC i niespotykaną wygodę dzięki aż 5 wymiennym wkładkom. A wszystko to w cenie, która nie zrujnuje budżetu – zaledwie 99 PLN. Dostępne w stylowej czerni i klasycznej bieli, te słuchawki są gotowe, by stać się ulubionym gadżetem.







- Poczuj każdy bit z jakością Hi-Res Audio i kodekiem LDAC: Słuchawki BP1 PRO oferują trzykrotnie więcej szczegółów dźwięku w porównaniu ze standardowym przesyłem Bluetooth. Dzięki temu muzyka brzmi naturalnie, dynamicznie i tak, jak została nagrana – bez strat, ulubione kawałki będą brzmieć zupełnie na nowo, dokładnie tak, jak chcieli tego artyści.

- Osobista strefa ciszy z adaptacyjnym ANC: Nieważne, czy jesteś w głośnym autobusie, na uczelni, czy próbujesz skupić się w kawiarni – hybrydowy system ANC z 4 czujnikami w czasie rzeczywistym wyciszy hałas nawet o -50 dB. Do wyboru jeden z 5 trybów w aplikacji Baseus, dopasowany do różnych warunków otoczenia.

- Dźwięk dopasowany do Ciebie – personalizowane brzmienie Active EQ: Słuchawki BP1 PRO inteligentnie dostosowują dźwięk do poziomu głośności i miejsca odtwarzania. Niezależnie czy preferujesz głęboki, soczysty bas w trybie SuperBass, czy krystalicznie czyste detale w trybie SuperBalance, zawsze cieszysz się perfekcyjnym brzmieniem.

- Perfekcja w każdych warunkach – idealne do wideorozmów: Koniec z przekrzykiwaniem otoczenia. Aż sześć mikrofonów wspieranych przez AI sprawi, że rozmówcy usłyszą Cię głośno i wyraźnie, nawet gdy wieje wiatr czy jesteś w tłumie. Redukcja szumu wiatru to game-changer dla każdego, kto często rozmawia w plenerze.

- Komfort przez cały dzień: Baseus Bass BP1 PRO redefiniują wygodę. W zestawie znajduje się aż 5 rozmiarów wymiennych wkładek dousznych – to znacznie więcej niż standard rynkowy. Znajdź idealne dopasowanie i zapomnij, że masz je w uszach, nawet podczas wielogodzinnych maratonów z muzyką czy podcastami.

- Nie boją się potu ani deszczu (IP55): Trening na siłowni? Niespodziewany deszcz w drodze na zajęcia? Miejski kurz? BP1 PRO są na to gotowe dzięki odporności IP55.

- Energia na cały dzień... i dłużej: Słuchaj non-stop nawet przez 12 godzin bez ANC (lub 7 godzin z ANC) na jednym ładowaniu. A z etui ładującym? Masz aż 55 godzin muzyki w kieszeni. Padła bateria w najmniej oczekiwanym momencie? Dzięki technologii Baseus Rapid Charge już 10 minut ładowania daje kolejne 2.5 godziny słuchania.



Jakość premium w cenie, która nie boli

Baseus Bass BP1 PRO udowadniają, że zaawansowana technologia i doskonały design nie muszą kosztować fortuny. To idealny wybór dla świadomych, młodych konsumentów, którzy szukają najlepszego stosunku jakości do ceny i nie chcą rezygnować z funkcji premium.



Słuchawki Baseus Bass BP1 PRO są dostępne w kolorze białym i czarnym w sugerowanej cenie detalicznej 99 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Baseus