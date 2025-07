Baseus Bipow 2 Pro – kompaktowy powerbank USB-C 22.5W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Baseus wprowadza na polski rynek nową generację swojego flagowego powerbanku – Baseus Bipow 2 Pro. To połączenie dużej mocy z kompaktową formą, stworzone z myślą o użytkownikach ceniących mobilność, funkcjonalność i nowoczesny design. To idealny wybór dla osób aktywnych, mobilnych, będących stale w ruchu – podróżników, studentów, twórców, graczy, fanów nowych technologii. Każdy z nas korzysta z kilku urządzeń jednocześnie – smartfona, słuchawek, smartwatcha czy tabletu. Nikt z nas nie chce rezygnować z możliwości kontaktu z bliskimi, słuchania muzyki czy robienia zdjęć – nawet podczas aktywnego dnia lub wakacyjnych wyjazdów. W takich momentach z pomocą przychodzi niezawodne, mobilne źródło energii – Baseus Bipow 2 Pro.







Moc, którą zabierzesz wszędzie

Nowy powerbank Baseus dostępny jest w dwóch wersjach pojemności – 10000 mAh i 20000 mAh – co pozwala dopasować model do indywidualnych potrzeb: od szybkiego doładowania w biegu, po długie dni offline bez dostępu do gniazdka.

Mniejszy wariant waży zaledwie 204 g i ma wymiary 12.2 × 6.91 × 2.54 cm. Większy model waży 356 g, zachowując niemal identyczny rozmiar. Oba bez problemu zmieszczą się w kieszeni, saszetce, torebce czy plecaku, a dostarczy energię dla urządzeń na cały dzień.



Powerbank o pojemności 20000 mAh pozwala np. trzykrotnie naładować iPhone’a 16 Pro lub dwukrotnie Samsunga Galaxy S25. Z kolei wersja 10000 mAh to idealna opcja na szybkie uzupełnienie energii w ciągu dnia. Baseus Bipow 2 Pro jest kompatybilny z urządzeniami Apple, Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Oppo, realme, Huawei i innymi – sprawdzi się jako źródło zasilania dla całego elektronicznego ekwipunku współczesnego nomada.



Nowoczesne funkcje w minimalistycznej formie

Jedną z największych zalet nowego modelu jest wbudowany, pleciony kabel USB-C o długości 22 cm – elastyczny, odporny na przetarcia, zginanie i skręcanie. Przeszedł testy wytrzymałościowe w laboratoriach Baseus, gdzie ponad 10 000 razy był zwijany i rozwijany – bez utraty funkcjonalności.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość użycia przewodu jako zawieszki, umożliwiającej przytroczenie powerbanku np. do paska lub plecaka. To wygodne i praktyczne – szczególnie w podróży czy podczas outdoorowych aktywności.



Urządzenie wyposażono w cyfrowy wyświetlacz LED, informujący o aktualnym poziomie naładowania – koniec z domysłami i niemiłymi niespodziankami. Powerbank oferuje także możliwość jednoczesnego ładowania trzech urządzeń – za pomocą wbudowanego przewodu oraz dwóch dodatkowych portów (1× USB-C, 1× USB-A). Łączna moc wyjściowa wynosi 22,5 W. To komfort, który doceni każdy użytkownik Androida, iPhone’a czy bezprzewodowych akcesoriów.



Bezpieczne ładowanie bez kompromisów

Baseus zadbał nie tylko o funkcjonalność, ale również o bezpieczeństwo. Wbudowany inteligentny układ zarządzania zasilaniem (smart chip) chroni zarówno powerbank, jak i podłączone urządzenia – przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem, przepięciem i nadmiernym rozładowaniem. Zastosowano także system NTC, który monitoruje temperaturę ogniw. Model Baseus Bipow 2 Pro spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa CE, RoHS i FCC oraz mieści się w dopuszczalnych limitach dla przewożenia w bagażu podręcznym – idealnie sprawdzi się więc także podczas podróży lotniczych.



Zawsze pod ręką – w każdej sytuacji

Baseus Bipow 2 Pro to propozycja dla wszystkich, którzy chcą pozostać „w kontakcie” – niezależnie od tego, czy są w pracy, w podróży, na urlopie, czy podczas weekendowych aktywności z bliskimi. Dostępne warianty kolorystyczne – biały i czarny – pozwalają dopasować urządzenie do stylu pozostałej elektroniki. Obudowa została wykonana z materiału odpornego na zarysowania, a jej wzornictwo pozostaje minimalistyczne i nowoczesne.



Baseus Bipow 2 Pro jest już dostępny w sklepach internetowych i stacjonarnych RTV EURO AGD na terenie całej Polski. Urządzenie wyceniono na 89.99 PLN (wersja 10000 mAh) oraz 129.99 PLN (wersja 20000 mAh).





























źródło: Info Prasowe - Baseus