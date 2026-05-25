Baseus PicoGo AM52 z bezprzewodowym ładowaniem Qi2.2 - 25 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Baseus wprowadza na polski rynek flagowy powerbank magnetyczny PicoGo AM52. Wykorzystując najnowszy standard certyfikacji Qi2.2, urządzenie oferuje bezprzewodowe ładowanie o mocy do 25 W - to aż o 66% szybciej niż dotychczasowe rozwiązania MagSafe. Wyposażony w rekordowo silne magnesy 13 N oraz zaawansowane chłodzenie grafenowe sterowane przez sztuczną inteligencję, PicoGo AM52 redefiniuje pojęcie mobilnej energii dla użytkowników najnowszych smartfonów – bez kablowego chaosu, przegrzewania i nerwowego pilnowania procentów baterii.







Nowy standard bezprzewodowego ładowania: Qi2.2 wkracza do gry

Premiera Baseus PicoGo AM52 zbiega się w czasie z technologiczną rewolucją na rynku urządzeń mobilnych. Tradycyjne ładowanie bezprzewodowe starszych generacji generowało ogromne straty energii (nawet do 50%) z powodu niedokładnego dopasowania cewek. Certyfikowany standard Qi2.2 eliminuje ten problem, wprowadzając profil magnetycznego dopasowania (Magnetic Power Profile). Dla użytkownika oznacza to bezprecedensową prędkość: PicoGo AM52 ładuje bezprzewodowo kompatybilne smartfony (w tym serię iPhone 16 oraz najnowszy iPhone 17) z mocą do 25 W. Testy laboratoryjne Baseus pokazują, że uzupełnienie baterii iPhone’a 17 Pro od 0 do 50% zajmuje zaledwie 34 minuty - dla porównania, starsze ładowarki bezprzewodowe potrzebowały na to ponad godziny (66 minut). Z kolei starsze modele smartfonów Apple (od serii 12 do 15) są ładowane z bezpieczną, maksymalną dla nich mocą 15 W.



Magnetyczny udźwig 1.32 kg - bezbłędne dopasowanie bez konieczności patrzenia

Największą barierą w codziennym użytkowaniu powerbanków indukcyjnych była dotychczas konieczność precyzyjnego pozycjonowania urządzeń względem siebie. W Baseus PicoGo AM52 problem ten rozwiązano za pomocą pierścienia złożonego aż z 16 magnesów neodymowych N52. Generują one gigantyczną siłę przyciągania na poziomie 13 N. Co to oznacza w praktyce? Powerbank generuje siłę nacisku równą masie około 1.32 kg. Wystarczy zbliżyć urządzenie do pleców smartfona, a pierścienie magnetyczne automatycznie i z dokładnością do ±0,5mm sparują oba urządzenia ze sobą. Połączenie jest tak silne i stabilne, że użytkownik może swobodnie trzymać zestaw w dłoni, prowadzić rozmowy, biegać czy robić zdjęcia w ruchu bez obaw o przesunięcie lub przypadkowe odczepienie powerbanku. Zero ślizgania, pełna integracja. Po prostu SNAP.



Układ chłodzenia z technologią SI: zapomnij o rozgrzanym sprzęcie

Jednym z głównych problemów powerbanków magnetycznych jest temperatura. Urządzenia ściśle przylegające do dłoni użytkownika oraz obudowy telefonu często przegrzewały się podczas szybkiego transferu energii. Projektując PicoGo AM52, Baseus zastosował potrójny obieg chłodzenia. Konstrukcja opiera się na obudowie ze specjalnego stopu aluminium, która błyskawicznie odprowadza ciepło na zewnątrz. Wewnątrz umieszczono zaawansowaną warstwę grafenu o wysokiej przewodności cieplnej, a nad wszystkim czuwa dedykowany procesor SI z systemem monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym (NTC), próbkowany aż 18000 razy na godzinę. Efekt? Podczas intensywnego cyklu ładowania temperatura urządzenia pozostaje poniżej 39°C -to aż o 12% chłodniej niż standard branżowy, który w konkurencyjnych modelach wynosi nawet 48°C. Smartfon ładuje się szybko, a użytkownik zachowuje pełen komfort termiczny.



Kompaktowa konstrukcja i potężne 45 W po kablu

Pomimo zaimplementowania tak zaawansowanych technologii, Baseus PicoGo AM52 stawia na maksymalną mobilność, wpisując się w rynkowy trend „Everyday Carry”. Urządzenie waży zaledwie 197 gramów i ma zaledwie 16 mm grubości. Dzięki ergonomicznym, zaokrąglonym kształtom oraz miękkiemu, silikonowemu wykończeniu, bez problemu mieści się w kieszeni marynarki czy damskiej torebce.



Zastosowane wewnątrz dwa ogniwa o łącznej pojemności 10 000 mAh to realny zapas energii na cały dzień intensywnej pracy. Taka pojemność pozwala na pełne, półtorakrotne (1.5x) naładowanie iPhone’a 17 Pro lub iPhone’a 16 Pro, a także stuprocentowe (1.0x) naładowanie flagowego Samsunga Galaxy S25 Ultra. Co ważne, urządzenie wyposażono w ultraszybki dwukierunkowy port USB-C o mocy wyjściowej aż 45 W. Dzięki dołączonemu do zestawu plecionemu przewodowi, powerbank staje się wielofunkcyjną stacją zasilania. Umożliwia awaryjne podładowanie iPada czy ultrabooka, a także ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie: bezprzewodowo telefonu z mocą 25 W oraz przewodowo drugiego akcesorium, np. słuchawek TWS czy zegarka. Sam powerbank również ładuje się ekspresowo - dzięki obsłudze wejścia 30 W, pełne napełnienie ogniw od 0 do 100% zajmuje zaledwie 1.5 godziny.



Dostępność i cena

Baseus PicoGo AM52 trafia na polski rynek w oficjalnej cenie detalicznej 199 PLN. Urządzenie jest już dostępne w sieci sklepów RTV Euro AGD. Oferując specyfikację premium nowej generacji (Qi2.2, 25W bezprzewodowo, 45 W przewodowo) w cenie poniżej dwustu złotych, model AM52 staje się jednym z najbardziej konkurencyjnych produktów w swojej kategorii na rynku.





























źródło: Info Prasowe - Baseus