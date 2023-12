Baseus UltraJoy BS-OH110 5w1 – wszechstronny hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiele nowoczesnych laptopów i ultrabooków to istne dzieła sztuki – świetnie wyglądają i są nie tylko wydajne, ale też małe i lekkie, co pozwala wygodnie je transportować i pracować na nich godzinami. Niestety, w związku z miniaturyzacją wiele z nich oferuje tylko bardzo podstawowy zestaw złączy – na szczęście problem ten można łatwo rozwiązać, korzystając z urządzenia Baseus UltraJoy Series BS-OH110 5w1, czyli miniaturowego, nowoczesnego huba USB, który pozwala doposażyć komputer w cztery złącza USB oraz port HDMI. Nowość marki Baseus jest filigranowa – model UltraJoy Series BS-OH110 5w1 waży niewiele ponad 50 gramów i mierzy 113x36x14 mm, co oznacza, że bez problemu zmieści się do każdej torby, plecaka czy nawet minimalistycznego etui na laptopa.







Urządzenie wyposażono we wtyczkę USB-C (którą podłączamy ja do laptopa), a także 4 porty USB-A 3.0 oraz 1 pełnowymiarowy port HDMI – możemy zatem podłączyć do niego do 5 różnych urządzeń jednocześnie. Mogą to być np. zewnętrzny wyświetlacz (monitor, telewizor, projektor) oraz cała gama urządzeń USB – od smartfonów i tabletów, przez nośniki danych, myszy, klawiatury, kamery internetowe itp., a także wszelkie inne urządzenia, które zasilane są przez USB.



Porty USB 3.0, w które wyposażony jest hub, oferują możliwość przesyłania danych z maksymalną szybkością 5 Gbps, zaś port HDMI obsługuje sygnał wideo do 4K@30Hz. Co ciekawe, hub wyposażono też w przydatną funkcję „prywatyzacyjną” – na obudowie znajdziemy przycisk, po dotknięciu którego natychmiast wyłączony zostanie ekran zewnętrzny (podłączony do portu HDMI). Dzięki temu możemy np. uniknąć sytuacji, w której ktoś niepożądany będzie zerknął na zawartość pulpitu użytkownika.



Urządzenie dostępne jest w cenie 94.99 PLN – znaleźć je można m.in. w sklepie Mediaexpert.pl. Warto dodać, że w ofercie Baseus dostępne są również inne modele hubów z serii UltraJoy, wyposażone w dodatkowe funkcje i porty (m.in. RJ-45, USB-C oraz czytniki kart pamięci SD/MicroSD).





















Źródło: Info Prasowe - Baseus