Baseus Zone Experience w Arkadia Westfield - spotkaj się z marką

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

10 i 11 maja wszyscy miłośnicy gadżetów i fani nowych technologii będą mieli unikalną możliwość zapoznania się bliżej z produktami jednej z wiodących marek w segmencie elektroniki użytkowej. Firma Baseus organizuje w Warszawie Baseus Zone Experience, czyli strefę, w której można poznać bliżej markę, najnowsze produkty w ofercie, przetestować nowości i otrzymać upominki od marki Baseus. W strefie Baseus Zone Experience, dostępnej w godzinach 13:00 - 20:00 na poziomie 0 (przy głównym wejściu), zaprezentowane zostaną m.in. najnowsze słuchawki sportowe Baseus Eli Sport 1 (unikalne rozwiązanie, które pozwala zarówno świetnie słyszeć muzykę, jak i dźwięki otoczenia), kompaktowy, ultracienki powerbank Baseus Blade2 oraz blisko 60 innych produktów firmy z różnych kategorii produktowych.







Podczas wydarzenia Baseus rozdawać będzie pakiety drobnych upominków dla klientów, którzy zakupią produkty Baseus w jednym z 3 sklepów: RTV Euro AGD, Komputronik i Fonny Funny. Każdy z tych sklepów przygotował oferty specjalne na zakup produktów Baseus. To jednak nie koniec! Uczestnicy eventu będą mogli również zeskanować specjalny QR kod do atrakcyjnych ofert promocyjnych w RTV Euro AGD. Gospodarzami spotkania z Baseus będą znani i cenieni specjaliści od gadżetów – w piątek, 10 maja, będą to popularni Youtuberzy Ziemniak oraz Grzegorz Rycko, zaś w sobotę, 11 maja, dziennikarka Anna Nowak-Ibisz, znana jako Pani Gadżet.



Więcej informacji o imprezie znaleźć można na stronie wydarzenia na Facebooku.











źródło: Info Prasowe - Baseus