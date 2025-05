Baseus poszerza swoje portfolio o klawiatury, myszki i HUB’y

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zakup nowego komputera lub odświeżenie stanowiska pracy często wiąże się z wyborem odpowiednich peryferii, które zapewnią zarówno wydajność, jak i komfort użytkowania – podczas pisania, nauki czy rozrywki. Marka Baseus stale poszerza swoje portfolio o produkty nie tylko praktyczne i funkcjonalne, ale również stylowe. W ofercie znajdują się bezprzewodowe klawiatury, myszki oraz huby – zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Modele Baseus K01A i Baseus K01B (z blokiem numerycznym) wyróżniają się oryginalnym designem: okrągłe przyciski, zaokrąglona obudowa oraz ergonomiczne wygięcie pod kątem 6.4 stopnia. Taka konstrukcja zapobiega zmęczeniu dłoni, nawet przy wielogodzinnej pracy.







Klawiatury są wyposażone w ciche, membranowe przełączniki o wysokiej responsywności. Laboratoria Baseus potwierdziły ich trwałość na poziomie aż 10 milionów kliknięć. Urządzenia łączą się bezprzewodowo przez Bluetooth 3.0/5.0 lub w paśmie 2.4 GHz – można je sparować z trzema urządzeniami jednocześnie, przełączając się między nimi jednym kliknięciem. Kompatybilność obejmuje systemy: Windows, iOS, Linux, Harmony OS i Android, co pozwala na wygodne korzystanie z laptopów, smartfonów, tabletów i komputerów stacjonarnych. Zasilanie zapewniają dwie baterie AAA, a funkcja automatycznego trybu czuwania (po 30 minutach bezczynności) oszczędza energię.



Oba modele (w cenie około 140 PLN) to idealna propozycja dla osób, które dużo piszą – zarówno w pracy, jak i podczas nauki. Wersja z blokiem numerycznym przypadnie do gustu użytkownikom pracującym z arkuszami kalkulacyjnymi.



Baseus F01BTri Mode Wireless – myszka zawsze pod ręką

Baseus F01BTri Mode Wireless (ok. 65 PLN) to kompaktowa (100 × 58 × 38.5 mm), lekka (90 g) mysz, która zapewnia precyzyjne sterowanie dzięki czułemu sensorowi laserowemu. Trzy poziomy DPI (800, 1200 i 1600) pozwalają dostosować czułość do preferencji – zarówno do pracy biurowej, projektowania graficznego, jak i gier. Urządzenie łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth lub 2.4 GHz, umożliwiając jednoczesne połączenie z trzema urządzeniami. Dzięki temu użytkownik może swobodnie przełączać się między komputerem, tabletem i telefonem. Obudowa wykonana jest z przyjemnych w dotyku materiałów, co przekłada się na komfort użytkowania. Mysz dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, różowej i fioletowej – idealna także na prezent, np. z okazji komunii czy Dnia Dziecka.



Baseus Ultra Joy – niezawodne huby dla wymagających

Wraz z rozwojem technologii, wiele nowoczesnych laptopów oferuje ograniczoną liczbę portów. Rozwiązaniem są huby USB – jak seria Baseus Ultra Joy, dostępna w wariantach nawet 10 w 1. Najbardziej rozbudowany model oferuje: czytniki kart SD i TF, VGA, HDMI, RJ-45, trzy porty USB 3.2 Gen 1 oraz USB-C z Power Delivery. Nie zabrakło wyjścia słuchawkowego/wejścia mikrofonowego 3,5 mm. Pozwala to nie tylko na szybkie ładowanie urządzeń, ale również przesył danych z prędkością do 5 Gb/s, bez ryzyka przegrzania. W ofercie dostępne są również mniejsze modele, m.in. Baseus Ultra Joy 4-Port HUB Lite 200 cm, idealny dla użytkowników pracujących w studiu lub korzystających z oddalonych urządzeń. Huby sprawdzą się w biurze, w domu oraz w podróży – zwłaszcza dla osób korzystających z wielu urządzeń jednocześnie, takich jak fotografowie, graficy czy montażyści.



Plug & Play – bez problemów, bez instalacji

Wszystkie urządzenia marki Baseus działają w trybie Plug & Play – nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią prostotę, wygodę i efektywność – niezależnie od tego, czy pracują, uczą się, czy grają.

































źródło: Info Prasowe - Baseus