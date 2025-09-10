Baseus z Bose – seria słuchawek Baseus Inspire z dźwiękiem Bose

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów IFA firma Baseus zaprezentowała nową serię audio Inspire, powstałą we współpracy z legendarną marką Bose. To kolejny krok w realizacji filozofii „Base On User”, tym razem w segmencie dźwięku premium. Seria obejmuje trzy modele: XH1 (over-ear), XP1 (in-ear) i XC1 (clip-on). Wszystkie łączą technologie Bose z innowacjami Baseus, oferując audiofilską jakość, komfort i długą pracę na baterii. Baseus zaprezentował również Security X1 Pro, pierwszą na świecie inteligentną kamerę z podwójnym śledzeniem AI o rozdzielczości 3K i 300-stopniowym zakresem śledzenia w poziomie, a także serię znanych i lubianych ładowarek oraz powerbanków Baseus PicoGo II generacji z opcjami magnetycznymi, obsługującymi najnowszy standard ładowania Qi 2.2.







XH1 – pełna immersja

Nauszne słuchawki XH1 wyposażono w certyfikację Hi-Res / Hi-Res Wireless, obsługę Dolby Spatial Audio oraz redukcję hałasu klasy premium. Dynamiczne przetworniki 35 mm z membraną biocelulozową zapewniają potężny, wielowarstwowy bas i krystaliczne soprany. O personalizację dba system SoundFit, który dopasowuje profil akustyczny do użytkownika. XH1 pracują do 100 godzin na jednym ładowaniu (65 h z ANC), a szybkie ładowanie Baseus Rapid Charge pozwala uzyskać 12 godzin muzyki w 10 minut. Komfort noszenia gwarantują nauszniki z pianki memory i ultralekki pałąk, a dopełnieniem całości jest aplikacja mobilna oraz eleganckie etui podróżne. Na polski rynek trafią dwa warianty kolorystyczne – Cosmic Black i Starlight Off-White. Słuchawki XH1 są już dostępne w wybranych sklepach w cenie 549 PLN.



XP1 – kompaktowe i wszechstronne

Dokanałowe XP1 łączą kompaktowy design z adaptacyjnym ANC redukującym hałas nawet do –50 dB. Dzięki sześciu mikrofonom wspieranym przez AI rozmowy są czyste i naturalne, niezależnie od otoczenia. Ergonomiczny kształt i miękkie końcówki silikonowe zapewniają stabilność i wygodę nawet podczas długiego noszenia. Na jednym ładowaniu słuchawki działają do 8 godzin, a z energią z etui – nawet 45 godzin. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na kolejne 2.5 godziny pracy po 10 minutach w etui.



XC1 – clip-on z audiofilskim zacięciem

Model XC1 wyróżnia się lekką, półotwartą konstrukcją i dwudrożnym systemem przetworników Knowles Balanced Armature. Dzięki poduszce powietrznej Zero-Sense i adaptacyjnemu zawiasowi Gentle-Hug słuchawki są niezwykle wygodne, a certyfikacja IP66 chroni je przed potem i deszczem. Zastosowana technologia redukcji szumów sprawia, że rozmowy pozostają wyraźne nawet podczas biegu czy jazdy na rowerze. XC1 oferują do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu i łącznie 40 godzin z etui.



Baseus Security X1 Pro – monitoring z podwójnym śledzeniem

Pierwsza na świecie inteligentna kamera z podwójnym śledzeniem AI. Dzięki zastosowaniu pionierskiego systemu śledzenia z dwiema kamerami, eliminuje ona całkowicie martwe pola w systemie monitoringu. Dodatkowo X1 Pro integruje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji NeuraNex 2.0, aby rejestrować wideo w rozdzielczości 3K Ultra HD, także w trudnych warunkach oświetleniowych i w nocy. Dzięki trybowi AI Sentry Mode przekształca tradycyjny pasywny monitoring w proaktywną, inteligentną ochronę. Kamera została wyposażona w panel słoneczny, który pozwala na stałą pracę i bezproblemowy montaż. Projekt X1 Pro wystartuje w październiku na Kickstarterze.



Baseus PicoGo II series – wydajne ładowanie w standardzie Qi2.2

Seria Baseus PicoGo II to mniejsze, szybsze i bezpieczniejsze rozwiązania do uzupełniania energii, idealne dla urządzeń Apple i nadchodzącej serii iPhone 17. Firma Baseus, jako jedna z pierwszych, wprowadziła na rynek produkty z certyfikatem Qi2.2, zapewniające ładowanie bezprzewodowe o mocy 25 W. Kluczowe produkty w tej serii to magnetyczny powerbank PicoGo AM61 o mocy 45 W i pojemności 10 000 mAh, magnetyczna, składana ładowarka bezprzewodowa PicoGo AF21 3 w 1, a także uchwyt samochodowy VC2 Pro i ultracienkie magnetyczne powerbanki AM52.



Wyróżniającymi się produktami są także ładowarki PicoGo AE11 o mocy 67 W i PicoGo AE 21 o mocy 100 W, które są bardziej kompaktowa niż wiele alternatywnych modeli i mogą zasilać 14-calowego MacBooka Pro z pełną prędkością.



Nowe rozdanie

Współpraca z Bose pozwoliła Baseus połączyć innowacyjność z legendarną jakością audio. Seria Inspire odpowiada na potrzeby współczesnych użytkowników: wysokie technologie, świetne wzornictwo i atrakcyjna cena. Wprowadzane nowości także w segmencie ładowania i smart home umacniają firmę Baseus na pozycji globalnego lidera elektroniki użytkowej, a obecność w ponad 100 krajach i 300 mln zadowolonych użytkowników jest tylko potwierdzeniem popularności marki.































